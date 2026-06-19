Rai 2 ripropone in prima serata "Noi": l'adattamento italiano di "This Is Us" con Lino Guanciale. Ecco le principali location a Torino e dintorni e non solo

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Ufficio Stampa RAI/iStock Le principali location di "Noi" - In foto un veduta di Torino

La programmazione estiva ripropone nella prima serata di Rai 2 il remake italiano di This Is Us con Lino Guanciale. Andiamo alla scoperta delle location di Noi: i luoghi dov’è stata girata la serie si alternano per poter seguire da vicino le vicende dei Peirò, segnando in giro per l’Italia una speciale sorta di geografia famigliare.

Di cosa parla

Torino, 1984: è il compleanno di Pietro (Lino Guanciale) quando la moglie, Rebecca (Aurora Ruffino), incinta di tre gemelli comincia ad avere le doglie. In ospedale il parto si rivela particolarmente difficile, tanto che uno dei tre gemellini muore. Pietro, che aveva promesso a sé stesso e a Rebecca che sarebbe tornato a casa con tre bambini, prende così una decisione inaspettata: adottare un neonato di colore che in quegli stessi giorni era stato abbandonato davanti alla caserma dei pompieri.

L’adattamento italiano di This Is Us segue da questo momento le vicende, ora allegre e spensierate ora tristi e dolorose, della famiglia Peirò: la narrazione va avanti alternando piani temporali diversi, con flashback e flash forward che raccontano passato e presente dei protagonisti, dalla giovinezza di Pietro e Rebecca agli Anni Duemila.

Ufficio stampa Film Commission Torino Piemonte

Dov’è stata girata la serie

Le principali location di Noi si trovano a Torino, dove la famiglia Peirò risiede. La produzione della serie (Cattleya e Rai Fiction) ha girato però anche nell’hinterland torinese e in città come Milano, Roma e Napoli.

Torino

Del capoluogo piemontese compaiono sullo schermo luoghi simbolo, capaci di raccontare l’identità sabauda e allo stesso tempo com’è cambiata la città soprattutto tra gli Anni Settanta e gli Anni Ottanta del Novecento, quando divenne motore trainante dell’economia italiana e attirò molte famiglie del Sud, come quella di Pietro (Lino Guanciale).

Piazza Vittorio, la più grande piazza torinese con l’iconica vista sulla Mole, Piazza Statuto, gli altrettanto iconici portici di Piazza Carlo Felice sono tra i luoghi dov’è stata girata Noi a Torino.

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Tra le location torinesi della serie spiccano anche i Murazzi: sono gli antichi approdi per le imbarcazioni sulla sponda occidentale del Po, oggi luogo dove i torinesi amano passeggiare e i più giovani godersi la movida.

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Anche il Museo Nazionale del Cinema ha fatto da set ad alcune scene: allestito all’interno della Mole Antonelliana, è uno spazio espositivo che conserva reperti e tracce della grande storia del cinema italiano.

San Sicario

Altra location di Noi è San Sicario, una frazione del comune di Cesana Torinese: qui si trova la baita in montagna dei Peirò, abbandonata per lungo tempo e poi riscoperta e ristrutturata dai figli. La zona è famosa – e ben frequentata – anche nella realtà per le piste e gli impianti sciistici a oltre 1700 metri sul Monte Fraiteve.

A chi non abbia grande familiarità con gli sport invernali e a tutti durante la primavera e l’estate, Cesana Torinese offre comunque trekking e passeggiate nel verde, borghi caratteristici e dove scoprire la vita e le specialità di montagna.

Altre location di Noi

Come accennato, tra le città dov’è stato girato il remake italiano di This Is Us ci sono anche Roma, Milano e Napoli. A Roma, su una terrazza con vista Colosseo, è ambientata una delle primissime scene di Noi con protagonisti due dei figli, Caterina (Claudia Marsicano) e Claudio (Dario Aita).

Lo stesso Claudio si trasferirà a Milano a un certo punto della serie, per dare una svolta alla propria carriera di attore. Dal capoluogo lombardo, rappresentato sullo schermo da diversi angoli iconici del centro, partirà però anche la ricerca dei genitori biologici di Daniele (Livio Kone). Napoli, con le sue vedute più classiche sul Golfo e sul Vesuvio, è la città in cui vive Domenico (Timothy Martin), il padre – ritrovato – di Daniele.