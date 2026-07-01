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© Amazon Content Services LLC/iStock Le location della serie Tv "Elle" - In foto un ricco quartiere residenziale di Los Angeles

Molte piattaforme sembrano aver puntato quest’estate sul genere delle teen comedy: lo ha fatto anche Prime Video che ha rilasciato il 1° luglio 2026 la prima stagione – la seconda è già in lavorazione – della serie prequel di Legally Blonde – La rivincita delle bionde, il film del 2001 diventato un cult tra gli adolescenti e non solo. Scopriamo insieme le location di Elle.

Di cosa parla

Chi era Elle Woods prima di diventare la studentessa di legge in difficoltà nel farsi accettare dalla comunità di Harvard che abbiamo imparato a conoscere ne La rivincita delle bionde? Anche la sua adolescenza è stata costellata di lotte e cambiamenti per riuscire a essere accettata dai coetanei, specie dopo che a seguito della famiglia ha dovuto trasferirsi da Bel Air a Seattle.

Un cambiamento non da poco per una ragazzina abituata alla vita frivola e patinata del quartiere losangelino, di colpo trapiantata in «una città in cui piove 160 giorni all’anno, dimenticata da Dio e da Gucci», come lo stesso personaggio di Elle ha da dire nella nuova serie Prime Video.

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Dov’è stata girata la serie

Né Bel Air né Seattle, pure centrali per l’adolescenza della protagonista, sono tra le location di Elle. La serie è stata girata per lo più tra Vancouver e alcuni degli studios oggi più apprezzati in Canada dalle produzioni televisive. C’è, però, anche un pezzo di Los Angeles tra i luoghi dov’è stata girata la serie prequel di Legally Blonde – La rivincita delle bionde.

Los Angeles, Holmby Hills

Una delle prime scene di Elle è quella dell’ultimo compleanno festeggiato dalla ragazzina a Bel Air. La casa, addobbata a festa e piena di ospiti, è chiaramente riconoscibile come la tenuta in stile châteaux al 100 North Carolwood Drive di Holmby Hills. Si tratta di uno dei quartieri più lussuosi di Los Angeles, noto per le grandi ville immerse nel verde e per essere frequentato da ricchi e famosi.

Vagamente somigliante a un castello della Loira, e come un vero castello dotato di un’infinità di diversi ambienti: c’è persino un cinema privato oltre a 7 camere da letto e 13 stanze da bagno, l’edificio che sullo schermo è abitato dalla famiglia Woods e dalla Elle adolescente è famoso per essere stata l’ultima casa di Michael Jackson: qui la pop star si trasferì mentre lavorava alla preparazione dell’ultimo tour e fu trovato morto il 25 giugno 2009 a seguito di un attacco cardiaco. Per chi se lo stia chiedendo la tenuta di Holmby Hills, poi andata all’asta, non è tra le location del biopic Michael.

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Vancouver e dintorni

Diverse zone di Vancouver sono state scelte dalla produzione di Elle per riproporre sullo schermo qualcosa di quanto più somigliante possibile alla Seattle degli Anni Novanta. Nella downtown di Vancouver, tra le insegne al neon dei tanti locali notturni e i negozi aperti fino a tardi, sono state girate scene che hanno il compito principale di raccontare lo spaesamento iniziale di Elle appena arrivata a Seattle da Bel Air. Sulla West Cordova Street, un’arteria molto trafficata a tutte le ore del giorno e della notte, in particolare sono state girate scene in cui Elle bloccata nel traffico cittadino ha la sensazione di guidare per la prima volta.

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Tra le location di Elle a Vancouver c’è anche il Queen Elizabeth Theatre: tra i più importanti teatri della città, ospita ogni anno spettacoli di balletto e opera secondo un calendario molto vario. Qui si svolge una scena che vede Elle sul palco con i nuovi compagni.

Nei dintorni di Vancouver la produzione ha girato a Burnaby: città di poco più di duecentomila abitanti della Columbia Britannica, conosciuta anche come “la città dei parchi” per l’alta concentrazione di verde pubblico. Il Central Park, più nel dettaglio, ha fatto da set alle scene della competizione atletica tra gli alunni della nuova scuola di Elle.