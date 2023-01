Wukang Road: come percorrere la strada iconica della Cina

Fonte: 123RF Uno dei palazzi della Wukang Road

Una miscela di tradizione e modernità: Shanghai è una città che stupisce per la capacità di far convivere in un solo luogo due anime così diverse, ma complementari. Conosciuta anche come la “Parigi d’oriente” o la “Perla d’oriente” ha avuto uno sviluppo repentino che è palpabile percorrendo le vie del centro ricche di grattacieli e edifici moderni. Addentrandosi tra le vie della metropoli, però, si possono scoprire angoli e strade incantevoli che permettono di fare un tuffo nel passato.

Una di queste è la Wukang Road, una stradina di poco più di un chilometro (1,183 per la precisione) situata nel nel distretto Xuhui in cui la tranquillità regna sovrana e offre una visione di una Shanghai antica e ricca di mistero.

Una strada che racchiude lo stile europeo

Partendo da Huaihai Road fino a Anfu Road, potrai concederti una passeggiata di circa 30 minuti che ti farà entrare in contatto con strutture ed edifici pronti a catapultarti nella vecchia Shanghai. Il nome della strada infatti, non è stato sempre Wukang Road, ma Route Ferguson, in onore del suo costruttore. John Calvin Ferguson, era un educatore americano a capo della Nanyang Public School. L’uomo nel 1897 decise di impiegare il suo stipendio per realizzare la strada e facilitare l’accesso degli studenti e dei colleghi alla scuola. Solo nel 1943 è stata ribattezzata Wukang Road, mentre nel 2011 è stata riconosciuta come una delle strade storiche e culturali nazionali della Cina.

Fonte: IPA

L’atmosfera magica regna sovrana lungo tutto il percorso, complici anche gli alberi di Wutong che unendosi creano una sorta di arco e incorniciano la strada. Passeggiando lungo la via, poi, si riesce a percepire ancora viva la presenza straniera attraverso i numerosi edifici che richiamano gli stili architettonici europei come quello mediterraneo, inglese e francese che hanno caratteristiche uniche e senza tempo.

Conoscere Shangai attraverso gli edifici storici

Respirare il passato lungo la Wukang Road è possibile non solo percorrendo la stradina, ma anche ammirando alcuni edifici che con la loro imponenza e bellezza permettono di entrare in contatto con una Shanghai a molti sconosciuta.

Il Wukang Building è l’esempio perfetto di un’architettura che di sicuro non passa inosservata. Lo storico condominio progettato da Laszlo Hudec situato nella parte a sud di Wukang Road, all’angolo con Middle Huaihai Road, incarna in pieno lo stile rinascimentale francese. Quello che colpisce al primo sguardo è la sua forma che ricorda la parte frontale di una nave. Il palazzo, infatti è stato eretto in onore della Normandie, una nave da guerra risalente al primo conflitto mondiale.

Fonte: IPA

L’opera di Hudec non è l’unica, altri edifici si caratterizzano per bellezza come l’ex residenza dello scrittore Bajin al 113 di Wukang Road. Costruita negli anni ’20 del ‘900 con uno stile che ricalca in pieno quello spagnolo nel 2011 è stata trasformata nella casa museo dello scrittore. Dello stesso periodo è la casa di Song Qingling, la moglie del presidente Sun Yat-sen che ricalca in pieno lo stesso stile di quella di Bajin. Aperta al publico è anche l’ex residenza del rivoluzionario democratico Huang Xing. L’edificio costruito nel 1913 è il mix perfetto dello stile neoclassico, con richiami all’Art Déco.

Una strada corta ma che di sicuro racchiude in sé lo spirito e l’essenza di una città storica come Shanghai.