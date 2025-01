Dove andare per il Ponte del 25 aprile e 1 maggio 2025: le destinazioni perfette

Fonte: iStock La Thailandia è la meta da sogno da raggiungere durante il Ponte del 25 aprile

Il Ponte del 25 aprile e del 1 maggio 2025 è l’occasione perfetta per partire alla scoperta di nuove destinazioni e godersi le temperature che cominciano a diventare miti, ideali per trascorrere ancora più tempo all’aria aperta. Quest’anno, poi, per chi riesce a organizzarsi, ci saranno ben 15 giorni a disposizione (considerando la Pasqua) per fare un viaggio anche più lungo. Per chi non può, invece, la bella notizia è che bastano davvero pochi chilometri per arrivare in luoghi bellissimi, che si tratti di borghi, città o location immerse nella natura.

Se vi state chiedendo dove andare per il Ponte del 25 aprile e 1 maggio 2025, qui abbiamo selezionato le destinazioni perfette sia in Italia che in Europa e nel mondo.

Dove andare in Italia

Chi non vuole o non può prendere un aereo per arrivare a destinazioni lontane, ha comunque a disposizione tantissimi luoghi bellissimi nella nostra bella Italia. Noi vi consigliamo questi, tra mare, città d’arte e natura.

Ad Alghero e dintorni per una Sardegna fuori stagione

Nella Riviera del Corallo, chiamata così per la grande presenza di corallo rosso impiegato per la creazione di gioielli e ornamenti, c’è tutta una zona della Sardegna da scoprire proprio in questo periodo, quando il flusso turistico non è ancora ai suoi picchi più elevati. Una vacanza ad Alghero e dintorni vi permetterà di passeggiare tra le strade del centro storico algherese o sui bastioni per ammirare un tramonto che viene considerato tra i più belli dell’isola e di cominciare a respirare l’aria del mare, magari provando uno dei ristoranti tipici con vista.

Da qui potete andare alla scoperta dei dintorni: dalle spiagge, come quella di Mugoni o del Lazzaretto, ai parchi naturali, come quello di Porto Conte e di Capo Caccia, fino ai siti archeologici e nuragici. Tra questi, quello imperdibile è il Nuraghe Palmavera, un villaggio nuragico affascinante e ricco di storia.

Se sfruttate appieno le due settimane di vacanze e avete un’auto a disposizione, potreste valutare di scendere lungo la costa ovest e raggiungere la zona di Oristano. Dalla cascata di Capo Nieddu a Cuglieri, l’unica cascata a mare della Sardegna, al Nuraghe Losa ad Abbasanta, fino al meraviglioso Pozzo Sacro di Santa Cristina a Paulilatino.

Fonte: iStock

Alla scoperta della zona del Gargano in Puglia

Il Gargano è il luogo ideale per chi è alla ricerca di un viaggio che unisce borghi e natura. Qui le cose da fare e da vedere per godervi i vostri giorni di vacanza sono davvero tante. Per conoscere questa parte della Puglia si può cominciare con una visita a due delle sue città più belle, Peschici e Vieste, per poi proseguire con i due siti UNESCO del territorio, la Basilica di San Michele a Monte Sant’Angelo e la Foresta Umbra. Quest’ultima è considerata il polmone verde della Puglia e offre tante opportunità di scoperta sia a piedi che con la bici.

Se invece è il relax che state cercando, potete raggiungere una delle tante spiagge o i laghi di Lesina e Varano, i più grandi laghi del Sud Italia.

Luoghi d’arte e ottimo cibo a Palermo e dintorni

Palermo è la città ideale in ogni periodo dell’anno, anche se la primavera potrebbe essere davvero il periodo perfetto per scoprirla. Arte, cultura, tesori UNESCO, street food e progetti sociali si uniscono per offrire al visitatore un’esperienza completa. Cominciate dal centro storico e dalla scenografica Piazza dei Quattro Canti, dove convergono i quattro quartieri storici, appunto detti ‘canti’, e proseguite verso Piazza Pretoria e il mercato di Ballarò, per una visita immersiva tra stand gastronomici e le cantilene dei venditori.

Palermo è anche città di mare: fate un salto a Mondello, con la sua lunga distesa di sabbia chiara, oppure rilassatevi al Parco della Favorita. Per chi è alla ricerca di un po’ di turismo attivo anche in città, può seguire i sentieri che si arrampicano sulle pendici del Monte Pellegrino. Nei dintorni potreste raggiungere la Riserva dello Zingaro, per una giornata di trekking tra mare e natura, oppure cambiare costa.

Se avete voglia di un’immersione storica e di fare qualche chilometro in più, scendete verso Agrigento, Capitale Europea della Cultura 2025, e visitate la meravigliosa Valle dei Templi.

Fonte: iStock

In bici con i bambini sulla Ciclabile del Mincio

Chi vuole organizzare un viaggio con la famiglia e desidera trascorrere il Ponte del 25 aprile in modo attivo può raggiungere la Ciclabile del Mincio, un itinerario molto facile da percorrere che collega Peschiera del Garda alla città di Mantova. Pedalando attraverserete campi di papaveri, borghi suggestivi e costeggerete il fiume Mincio, in un percorso lungo quasi 50 chilometri.

Potete elaborare un itinerario di più giorni che vi permetta di approfondire la scoperta del territorio. Visitate la città-fortezza di Peschiera, Patrimonio UNESCO, come anche Valeggio sul Mincio, città d’arte che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Arancione per le sue viuzze, le ville storiche e il Castello Scaligero, o Borghetto sul Mincio, tra i borghi più belli d’Italia. Ovviamente non perdete l’occasione di visitare anche il punto di arrivo, Mantova, la città dei Gonzaga.

A passo lento sulla Via degli Dei

Se durante l’anno non avete mai tempo di fare un cammino, questo Ponte del 25 aprile e del 1 maggio potrebbe essere l’opportunità da cogliere al volo. In Italia ci sono tante possibilità e, una delle più amate, è sicuramente la Via degli Dei che collega Bologna con Firenze. Il percorso, della durata di 130 chilometri, può essere percorso a tratte o nella sua interezza (ci vogliono, più o meno, 7 giorni per percorrerlo dall’inizio alla fine).

A passo lento attraverserete l’Appennino Tosco-Emiliano partendo da piazza Maggiore a Bologna fino ad arrivare a piazza della Signoria a Firenze. Il tutto immergendovi tra le bellezze di questo territorio fra boschi, sentieri e antiche strade millenarie, le quali vi porteranno a scoprire il fascino delle montagne tra l’Emilia e la Toscana.

Dove andare in Europa

Se invece volete viaggiare un po’ più lontano e sfruttare queste due settimane di vacanza per visitare nuove mete, queste sono le destinazioni che vi consigliamo di esplorare in Europa.

Lituania e la Capitale Verde d’Europa 2025

Questo è il momento perfetto per scoprire questa terra di pini, laghi e dune di sabbia sul Mar Baltico grazie al riconoscimento ottenuto da Vilnius come Capitale Verde d’Europa 2025. Inoltre, la Lituania è stata inserita tra i Best in Travel 2025 da Lonely Planet, un motivo in più per andare a scoprire cosa succede nel suo territorio.

Noleggiate un’auto per avere massima autonomia e sfruttare al meglio i vostri giorni di vacanza. Oltre a visitare la capitale, andate a scoprire anche le altre bellezze del Paese come la Penisola Curlandese, le cui gigantesche dune di sabbia le hanno valso il soprannome di “Sahara della Lituania”. Approfondite la cultura rurale nei villaggi situati tra le foreste della Dzūkija, dove gli abitanti del posto raccolgono ancora i loro raccolti con la falce, tessono la propria lana e il lino e praticano elaborati intaglio del legno.

E, se siete fan del birdwatching, dirigetevi verso il fiume Nemunas: qui sono presenti ben 270 specie delle 294 totali presenti in Lituania!

Fonte: iStock

Tempere, la capitale della sauna in Finlandia

Uno dei trend di viaggio del 2025 si chiama coolcation e indica la volontà sempre più diffusa dei viaggiatori di scegliere mete fredde piuttosto che quelle al caldo. Se anche voi fate parte di questa categoria e avete bisogno di una pausa dallo stress quotidiano, vi consigliamo di volare in Finlandia. Qui, facilmente raggiungibile anche dall’aeroporto di Helsinki, si trova Tempere, famosa per essere la capitale mondiale della sauna.

A Tempere, infatti, si trova la sauna più antica del Paese chiamata Rajaportin, dove provare il rituale del benessere che vi farà tornare in Italia più rigenerati che mai. La città, inoltre, ospita il più grande mercato coperto dei paesi nordici: qui avrete l’opportunità di scoprire le tradizioni enogastronomiche locali come la mustamakkara (salsiccia nera) accompagnata da una crema ai mirtilli rossi, oltre che le rinomate ciambelle di Pyynikki.

Tra le bellezze della Turchia

La primavera è il periodo ideale per volare in Turchia perché in questo periodo le temperature sono miti, perfette per scoprire sia Istanbul che altre zone, come la riviera o la Cappadocia. Se volete sfruttare appieno le vostre due settimane di vacanze, create un itinerario che, con partenza da Istanbul, dov’è comodo atterrare grazie ai tanti collegamenti con l’Italia, vi porterà in un’avventura unica tra tesori culturali e gastronomici, siti storici e bellezze naturali.

Dopo aver visitato Istanbul, prendete un treno e raggiungete la capitale, Ankara. Immergetevi nella storia del Paese visitando il Museo Archeologico e Anıtkabir, il maestoso mausoleo di Mustafa Kemal Atatürk. Da qui potete partire verso la Cappadocia, dove visiterete i villaggi locali e ammirerete i suggestivi camini delle fate, ossia le spettacolari formazioni rocciose create dalla cenere vulcanica e dal vento. Dedicate a questa zona almeno 3 o 4 giorni prima di lasciarla e arrivare a Pamukkale, dove potrete ammirare l’antico sito di Hierapolis, Patrimonio UNESCO.

Fonte: iStock

Dove andare nel mondo

Due settimane di vacanze sono tante e chi vuole davvero sfruttarle al meglio può valutare di volare oltre i confini dell’Europa per realizzare un sogno e raggiungere mete da visitare almeno una volta nella vita.

Due settimane in Thailandia

La Thailandia è un Paese meraviglioso e due settimane sono il periodo ideale per iniziare a conoscerlo, soprattutto ad aprile quando fa caldo praticamente dovunque! Una volta atterrati a Bangkok, godetevi la città e visitate le sue attrazioni più belle come il Palazzo Reale, icona della monarchia thailandese e un vero e proprio gioiello architettonico. All’interno di questo complesso troverete anche il tempio di Wat Pho, noto per il grande Buddha dormiente, lungo 45 metri e alto 15.

Dedicate a Bangkok fra i 2 e 3 giorni prima di spostarvi al nord, verso Chiang Mai. Qui potrete visitare diversi villaggi e città e raggiungere anche la vicina Chiang Rai, famosa per i suoi templi estremamente particolari. Una volta terminata la vostra esplorazione, salite su un aereo e terminate il vostro viaggio al sud, scegliendo le isole più adatte ai vostri gusti. Tra quelle più amate citiamo Koh Phi Phi, le isole di Trang e Ko Lanta.

I classici della Giordania

Il periodo di Pasqua è perfetto per visitare la Giordania perché le temperature miti permettono di vivere al meglio ogni esperienza. Tra le cose da fare e da vedere consigliamo l’antica città di Jerash, abitata da oltre 6000 anni, dove ammirare la via colonnata, l’anfiteatro, le chiese, i templi e il grande foro romano. Segnate nell’itinerario anche i castelli del deserto Qasr Amra, Qasr Kharaneh e della cittadella di Azraq prima di dirigervi verso la città perduta di Petra.

Esplorate i suoi tesori e lasciatevi conquistare dalla sua atmosfera suggestiva, unica al mondo. Ovviamente non concludete il vostro viaggio senza aver visitato il Wadi Rum, il più esteso deserto della Giordania con i suoi paesaggi favolosi, e il Mar Morto, il punto più basso della Terra a 400 metri sotto il livello del mare.

Fonte: iStock

In Perù alla scoperta di Machu Picchu

Il mese di aprile è considerato quello ideale per visitare il Perù grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli. Atterrate a Lima, la capitale affacciata sull’Oceano Pacifico e, dopo qualche giorno, partite alla scoperta di Cusco, la capitale dell’Impero Inca. Organizzate un’escursione alla Valle Sacra, alla città di Pisac e al suo mercato tipico e, ovviamente, a Machu Picchu. Questo è il sito archeologico più famoso del Perù, una delle Sette Meraviglie del Mondo Moderno.

Se volete aggiungere un’altra esperienza indimenticabile (e noi vi consigliamo di farlo assolutamente), inserite nell’itinerario anche la Montagna Arcobaleno e il Lago Titicaca.