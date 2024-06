Peschici, tra mare e foresta, è la perla del Gargano

Tradizione, bel mare e una posizione ideale per scoprire il Gargano: ecco cosa c’è da vedere e fare a Peschici, in Puglia

Per chi cerca una meta che unisca mare cristallino, natura incontaminata e tradizioni autentiche, Peschici, perla del Gargano, è il posto giusto. Nel cuore del tacco d’Italia, questo angolo di paradiso pugliese, conquista con i suoi panorami mozzafiato, il fascino dei vicoli bianchi e le meravigliose spiagge. Peschici, inoltre, è il luogo ideale per partire alla scoperta del Gargano, con la sua fitta Foresta Umbra, con i paesini dell’interno e con una costa spettacolare. Partiamo alla scoperta di Peschici e dei suoi tesori nascosti.

Peschici: un gioiello sul mare

Peschici è un pittoresco borgo marinaro situato sulla costa nord del Gargano, in provincia di Foggia. Arroccato su una scogliera a picco sul mare, il centro storico si sviluppa tra vicoli stretti e case bianche che rispecchiano la tipica architettura mediterranea. Fondato nel X secolo dai monaci benedettini, Peschici ha mantenuto intatto il suo fascino antico, con un mix di influenze bizantine, arabe e normanne. L’atmosfera è suggestiva a qualsiasi ora: con la vivacità della mattina o le splendide luci del tramonto. Una passeggiata senza meta, provando ad assaporare ogni scorcio improvviso, è la prima cosa da fare giunti qui.

Cosa vedere nel centro storico di Peschici

Il centro storico

La parte più suggestiva di Peschici è certamente il centro storico, con le sue viuzze e stradine sempre movimentate, su cui si affacciano le case e scalinate bianche, balconi fioriti e le botteghe artigiane. Nonostante il grande fermento turistico e la grande quantità di visitatori nei periodi estivi, il centro di Peschici non ha perso il suo fascino. Piazza del Popolo è il suo cuore, luogo perfetto per una pausa, per il pranzo o l’aperitivo.

Il Castello di Peschici

Il Castello, situato sul promontorio più alto del borgo e a strapiombo sul mare, offre una vista spettacolare sulla baia sottostante. Costruito dai Normanni, la struttura, che conserva molto poco dell’originale, oggi ospita il particolarissimo Museo delle torture.

La Chiesa di Sant’Elia

Questa piccola chiesa del XII secolo è un perfetto esempio di architettura romanica pugliese. All’interno, affreschi e decorazioni barocche che lasciano a bocca aperta i visitatori.

Spiagge da Sogno

La zona di Peschici è rinomata per la sua costa incredibile, e sono diverse le spiagge di sabbia o scogli delle immediate vicinanze.

Spiaggia di Peschici

La spiaggia principale di Peschici è una distesa di sabbia dorata bagnata da acque limpide. Ideale per famiglie, offre stabilimenti balneari attrezzati e ristorantini sul mare dove gustare prelibatezze locali.

Baia di Manaccora

A pochi chilometri dal centro, facilmente raggiungibile, la Baia di Manaccora è un paradiso per chi ama le spiagge selvagge e incontaminate. Qui si può praticare snorkeling, fare immersioni o semplicemente rilassarsi al sole. Da non perdere, il bel trabucco sulla scogliera della Grotta degli Dei.

Cala Lunga

Una delle spiagge più suggestive del Gargano, Cala Lunga è una caletta nascosta tra le rocce, di sabbia finissima, e circondata da vari trabucchi. Ci si arriva solo a piedi o in barca: un’escursione meno comoda, ma ne vale assolutamente la pena, specialmente per chi cerca tranquillità e contatto con la natura.

Escursioni nel Gargano

Al fresco della Foresta Umbra

A pochi chilometri da Peschici, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, la Foresta Umbra è un’oasi di verde che merita la visita di un giorno. In estate l’escursione in foresta può essere piacevole per le temperature (ci sono anche 7 gradi in meno rispetto alla costa), per il fresco…e l’ombra! Il suo nome infatti è dovuto alla fitta vegetazione che per lunghi tratti non lascia passare neanche un raggio di sole. Nel 2017 le sue “Faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa” sono state riconosciute Patrimonio dell’umanità UNESCO, e ci sono almeno 15 sentieri tracciati, alcuni anche adatti ai principianti, per il trekking e la mountain bike. La Foresta Umbra è la meta ideale per le famiglie in vacanza sul Gargano; specialmente il percorso intorno al laghetto artificiale con i tanti animali del parco, la zona dei Daini e il gioco bosco, il parco realizzato in legno immerso nella natura. Nel 2022 la Foresta Umbra è stata inserita nella lista delle 10 foreste più belle al mondo, unica in Italia.

Basilica di San Michele a Monte Sant’Angelo

La Basilica di San Michele a Monte Sant’Angelo è stata riconosciuta Patrimonio UNESCO nel 2011. La leggenda narra che l’arcangelo Michele apparve qui nel 490 d.C., e per questo il sito è una nota meta di pellegrinaggio. Sono 86 gli scalini per accedere alla Basilica; mentre Monte Sant’Angelo è il centro abitato più alto del Gargano e della Puglia. Tantissimi i sentieri per visitare la zona, sia di trekking che di mountain bike o e-bike. Assolutamente da assaggiare il dolce tipico di Monte Sant’Angelo: l’ostia ripiena con mandorle e miele.

Una crociera alle Isole Tremiti

Da Peschici partono i traghetti per un’escursione in barca o mini crociere per la visita alle Isole Tremiti, conosciute anche come le “perle dell’Adriatico”. L’isola di San Nicola è il cuore storico e culturale delle Tremiti. Qui si può visitare l’Abbazia di Santa Maria a Mare, un complesso monastico benedettino del IX secolo, e passeggiare tra le antiche fortificazioni che offrono viste spettacolari sul mare. L’isola di San Domino è la più grande e la più verde delle Tremiti, è famosa per le sue grotte marine. Tra queste, la Grotta del Bue Marino e la Grotta delle Rondinelle sono le più suggestive. La spiaggia di Cala delle Arene, con la sua sabbia bianca e l’acqua cristallina, è perfetta per una giornata di relax. L’isola di Capraia è invece il paradiso per chi ama la natura selvaggia. Le sue coste frastagliate e i fondali ricchi di fauna marina la rendono una meta privilegiata per i subacquei. L’isolotto di Cretaccio, tra San Nicola e San Domino, è una tappa interessante per le sue acque turchesi e i fondali sabbiosi. Le Tremiti sono famose inoltre per le loro grotte marine, esplorabili con escursioni in barca. La Grotta del Sale, la Grotta delle Viole e la Grotta del Cretaccio sono solo alcune delle meraviglie naturali che si possono visitare, ciascuna con caratteristiche uniche e affascinanti giochi di luce. Volete esagerare? Punta del Diavolo è una scogliera spettacolare sull’isola di San Domino per ammirare il tramonto sulle Tremiti.

Info pratiche

Come arrivare a Peschici

Peschici è facilmente raggiungibile in auto, o in treno fino a Foggia, da dove proseguire con un autobus. Per visitare il Gargano l’automobile potrebbe essere molto comoda, anche se gli autobus arrivano praticamente ovunque (ma ci va un po’ di pazienza).

Quando andare a Peschici

Il periodo migliore per visitare Peschici è da maggio a settembre, quando il clima è mite e le giornate sono lunghe e soleggiate. Per evitare la folla, i mesi di giugno e settembre sono certamente migliori rispetto a luglio e agosto, quando il turismo di massa invade le stradine del piccolo borgo a picco sul Mediterraneo.