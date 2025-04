Fonte: Ansa Museo di Bud Spencer a Berlino

Nel cuore di Berlino, precisamente in Unter den Linden 10, si trova il Museo Bud Spencer, un luogo speciale dedicato a uno degli attori italiani più amati. Inaugurato il 27 giugno 2021, questo museo è un omaggio della famiglia Pedersoli al loro caro Carlo Pedersoli, noto al mondo come Bud Spencer, scomparso nel 2016. Situato nel prestigioso edificio Römischer Hof, il museo si estende su una superficie di 500 m² e offre un’esperienza immersiva nella vita e nella carriera di Bud Spencer. Si tratta della prima mostra completamente dedicata a questo iconico personaggio del cinema italiano.

Il percorso espositivo

Il Museo Bud Spencer di Berlino è una tappa imperdibile per chiunque ami il cinema e voglia scoprire la storia di un uomo che ha segnato intere generazioni di spettatori. Con le sue sezioni interattive, i memorabilia, e gli eventi speciali, il museo offre un’esperienza unica che rende omaggio a una delle leggende del cinema mondiale. Il percorso espositivo si suddivide in alcune aree ed esperienze.

La Cine-Lounge

La Cine-Lounge è una sala cinematografica dove vengono proiettati documentari e filmati rari su Carlo Pedersoli. Qui, i visitatori possono godersi una selezione di filmati e documentari esclusivi su Bud Spencer, che raccontano non solo la sua carriera cinematografica, ma anche la sua vita privata e il suo impatto sulla cultura popolare mondiale. Questa sala è dedicata alle opere di successo con l’attore italiano come i film di genere Spaghetti Western e le commedie d’azione, come Lo Chiamavano Trinità, Più forte ragazzi, e I due superpiedi quasi piatti. La Cine-Lounge è un luogo perfetto per rivivere questi classici del cinema e scoprire anche dietro le quinte, attraverso interviste e materiali rari. Oltre ai film, ci sono documentari e video esclusivi che raccontano la sua carriera, con approfondimenti sulla sua trasformazione da nuotatore olimpionico a star del cinema. Il museo custodisce anche interviste inedite che permettono di conoscere meglio l’uomo dietro la leggenda.

Fonte: Ansa

La galleria dei memorabilia

I visitatori possono ammirare una raccolta di fotografie, costumi originali e oggetti personali che raccontano la vita dell’attore. La galleria dei memorabilia è una delle aree più suggestive del museo dove vengono esposti oggetti originali che hanno accompagnato la carriera di Bud Spencer. Questi pezzi storici permettono di rivivere momenti indimenticabili dei suoi film e della sua vita.

Qui si possono vedere da vicino i costumi indossati da Bud Spencer nei suoi film più celebri, come il famoso outfit da cowboy in Lo chiamavano Trinità, che lo ha reso una leggenda nel genere dello Spaghetti Western. Non mancano anche gli accessori iconici utilizzati in alcune delle scene più memorabili. Inoltre c’è una vasta selezione di fotografie storiche e locandine cinematografiche delle pellicole che lo hanno reso famoso. Ogni scatto racconta una parte della sua carriera, dai suoi inizi nel mondo del cinema fino ai successi internazionali. Infine sono esposti alcuni oggetti legati alla sua carriera cinematografica, e oggetti personali di Bud Spencer, come i suoi trofei da nuotatore, che testimoniano la sua vita prima di diventare una star del cinema.

La statua in scala reale di Bud Spencer

Una delle principali attrazioni del museo è la statua in scala reale di Bud Spencer, che rappresenta l’attore nel suo ruolo più iconico, quello nel film Lo chiamavano Trinità. Questa scultura è una vera e propria opera d’arte realizzata da due giovani artiste berlinesi che hanno cercato di catturare l’essenza del personaggio, noto per la sua forza fisica e il suo spirito indomito. La statua è una celebrazione visiva di Bud Spencer come icona del cinema d’azione. La posa del personaggio che lo ha reso famoso, è una delle più riconoscibili della sua carriera, con il suo sorriso da furfante e l’atteggiamento di chi è sempre pronto a combattere per una causa giusta. I visitatori possono anche interagire con la statua, scattando foto o semplicemente ammirando i dettagli che catturano il suo spirito carismatico e il suo fisico imponente.

Bud’s Bistro: un viaggio culinario

Insieme alla visita culturale, il museo offre anche un’esperienza culinaria. Il Bud’s Bistro propone piatti ispirati ai cibi preferiti da Bud Spencer, permettendo ai visitatori di assaporare i gusti che l’attore amava. Si tratta di un ristorante che serve piatti tipici della cucina italiana, con un’attenzione speciale alle pietanze che Bud amava. Nel menù piatti come spaghetti al pomodoro, risotto e pizza sono solo alcune delle prelibatezze che portano in tavola il gusto della tradizione gastronomica. Il ristorante non è solo un luogo dove mangiare, ma un vero e proprio omaggio alla sua vita e alle sue radici.

Costi e orari

Il museo è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00. Inoltre, ogni venerdì e sabato si svolgono le Bud-Spencer-Nights, eventi speciali con musica dal vivo e ospiti legati al mondo di Bud Spencer, riservati a un pubblico selezionato. L’ingresso al museo è gratuito per i bambini fino a 6 anni. I biglietti per i visitatori dai 7 ai 17 anni costano 8 €, mentre gli adulti possono acquistare i biglietti direttamente presso la biglietteria del museo o online. Infine, è possibile portare a casa un ricordo di questo luogo particolare facendo un giro nel museo shop, dove puoi acquistare magliette, poster, libri e altre souvenir che celebrano la carriera di Bud Spencer.

Come arrivare

Il museo è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. La fermata Unter den Linden della U-Bahn (linea U5) si trova a pochi passi dall’ingresso del museo. Inoltre le linee di autobus 100 e 200 fermano nelle vicinanze, rendendo l’accesso comodo da diverse zone della città.