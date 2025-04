Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Atene è tra le mete ideali in Europa per il ponte 25 aprile 1 maggio

Hai voglia di staccare la spina, fare le valigie e partire per una piccola avventura primaverile? Il Ponte tra il 25 aprile e il 1° maggio 2025 cade perfettamente: 7 giorni che profumano di libertà, relax e nuove scoperte. Hai già deciso dove andare? O sei ancora indeciso tra una fuga romantica, un on the road selvaggio o una full immersion tra storia e cultura? Abbiamo raccolto per te le mete europee tra le più belle, suggestive e perfette per vivere questo periodo al massimo. Alcune sono più rilassanti, altre decisamente più dinamiche, ma tutte hanno una cosa in comune: sono esperienze indimenticabili.

La bellezza dei castelli della Loira

Chi non ha mai sognato, almeno una volta nella vita, di far parte di una fiaba? In Francia c’è la possibilità di assaporare la magia esplorando la valle della Loira. Lontana dal turismo di massa, tra manieri sfarzosi e vigneti che si perdono all’orizzonte, spicca per eleganza e romanticismo. Consigliamo un itinerario da Tours o da Orléans per poi spostarsi da un castello all’altro: Chambord, con la sua maestosa scala a doppia elica, Chenonceau, che attraversa il fiume come un ponte incantato, o Amboise, con la sua vista panoramica mozzafiato. E tra una visita e l’altra, perché non goderti un bicchiere di vino bianco locale guardando il tramonto sul fiume? Forse è questo il vero significato di “viaggio luxury”.

Fonte: iStock

I primi raggi di sole sulla costa di Atene

Aprile è il mese perfetto per visitare Atene: le giornate sono lunghe e luminose, le temperature calde e piacevoli ma non eccessive e soprattutto non c’è la folla estiva. Da una parte è possibile godersi un po’ di storia, arrivando fino alle rovine dell’Acropoli dall’altra ci si può gustare un pranzo a base di specialità tipiche come i souvlaki fatto come si deve in una taverna tipica. E per chi desidera vedere il mare? Beh, senza raggiungere le isole greche più popolari ci si può godere la costa di Atene nella pittoresca Cape Sounion, dove il tramonto sul Tempio di Poseidone è uno spettacolo che non ha bisogno di filtri o nuotare a Vouliagmeni.

Godersi la vivace di Amsterdam

Amsterdam in primavera è come una cartolina che prende vita: tulipani ovunque, mercatini all’aperto e gente che pedala con il sorriso. È una città che si vive a ritmo lento, tra una visita al Rijksmuseum e una crociera lungo i canali, tra una pausa nei caffè storici e una passeggiata nel Vondelpark. Perché non affittare una bici ed esplorare anche i dintorni? I campi di tulipani di Keukenhof, proprio in questo periodo, sono un’esplosione di colori da togliere il fiato.

Tra miti e leggende nella capitale irlandese

Tra le capitali più autentiche e belle d’Europa da scoprire c’è Dublino. Il cuore pulsante d’Irlanda simbolo di folklore ma anche multiculturalità è perfetta per un ponte di primavera. Da una pinta di birra al Temple Bar alla visita al museo della Guinness per poi esplorare il lungo fiume del Liffey, il castello e ovviamente il Trinity College dove è custodita una delle librerie più suggestive al mondo. E per chi ha voglia di esplorare i dintorni è possibile arrivare alle scogliere di Howth con i mezzi pubblici: circa 30 minuti dalla città ma ne vale la pena.

Fonte: iStock

On the road in Corsica

Hai voglia di prendere l’auto, caricare lo zaino e lasciarti guidare dalla strada? La Corsica è la meta perfetta per un mini road trip. Parti da Bastia e inizia a esplorare: tra i villaggi arroccati del Cap Corse, le spiagge caraibiche di Santa Giulia e le scogliere mozzafiato di Bonifacio, ogni curva è una nuova emozione. La Corsica è natura allo stato puro, ma anche gastronomia rustica, vini forti e un’identità culturale fortissima.

L’autentica Madeira

Vuoi qualcosa di completamente diverso? Un luogo dove la natura è protagonista assoluta? Madeira è un’isola portoghese che ti sorprenderà per la sua autenticità. Qui, l’oceano è blu intenso, le montagne verdi e ripide, e i paesaggi sembrano usciti da un film. Puoi percorrere le levadas, antichi sentieri scavati tra le rocce, ammirare il panorama da Pico do Arieiro, oppure rilassarti tra i vigneti che producono l’iconico vino di Madeira. E poi c’è Funchal, la capitale, con i suoi mercati colorati, i giardini tropicali e i ristoranti dove assaggiare pesce fresco con vista mare.

L’atmosfera fiabesca di Colmar

Cerchi un luogo che sembri uscito da un libro illustrato? Colmar, in Alsazia, è pura poesia. E no, non è solo una meta natalizia! Case a graticcio, canali fioriti, insegne antiche e un ritmo lento che ti fa dimenticare tutto il resto. In primavera, questa cittadina francese diventa ancora più incantevole: le strade si riempiono di mercatini, le cicogne tornano a volare sopra i tetti, e ogni angolo è un invito a fermarsi, respirare e sorridere. Passeggia tra le viuzze del centro, assaggia una tarte flambée in un bistrot accogliente, scopri i vigneti nei dintorni o fai una gita a Eguisheim, uno dei villaggi più belli di Francia.

Fonte: iStock

Ispirazioni hygge e design a Copenaghen

Se il tuo ideale di vacanza è fatto di atmosfere rilassanti, buon cibo e un pizzico di stile scandinavo, Copenaghen ti aspetta a braccia aperte. In primavera la città è un sogno: la luce dorata che accarezza le case colorate di Nyhavn, i caffè minimal con torte alla cannella appena sfornate, le biciclette che scorrono silenziose lungo i canali. Puoi esplorare Christianshavn con una crociera, perderti tra le sale moderne del Louisiana Museum of Modern Art, o semplicemente fare people watching nei parchi della città, dove i danesi si godono ogni raggio di sole come fosse oro.

Sulle tracce di Harry Potter a Edimburgo

Ultima ma non certo per importanza, Edimburgo. Perfetta per chi ama il fascino gotico, le librerie polverose e quel pizzico di magia che rende ogni viaggio speciale. Qui è nata l’idea di Harry Potter, e non è difficile capire perché: il cimitero di Greyfriars, i corridoi della George Heriot School, i caffè dove scriveva J.K. Rowling… tutto parla di incantesimi e misteri. Ma Edimburgo è molto di più: il Castello domina la città, il quartiere di Dean Village sembra uscito da un dipinto e Arthur’s Seat ti regala una vista mozzafiato dopo una breve escursione.