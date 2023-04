10 perle sul Lago di Garda per una gita fuori porta

Natura incontaminata e testimonianze di un passato antichissimo. Cerniera fra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, il Lago di Garda è costellato di borghi che custodiscono patrimoni architettonici e storici, ma anche paesaggi di una bellezza senza eguali, che li ha resi mete turistiche ambite dai viaggiatori italiani e stranieri. Che stiate cercando destinazioni intrise d’arte e cultura, oasi di relax o paradisi degli sport acquatici, queste dieci perle sono in grado di soddisfare ogni genere di aspettativa.

1. Sirmione, con il Castello Scaligero e le Grotte di Catullo

Situato nella parte meridionale del Lago di Garda, Sirmione conquista subito il visitatore grazie al suo caratteristico centro storico e a un patrimonio fatto di testimonianze romane che si alternano a quelle medievali e ottocentesche, mescolandosi alle suggestioni degli edifici sacri. Qui c’è davvero tanto da esplorare, a cominciare dal Castello Scaligero, simbolo del borgo in provincia di Brescia, splendida fortificazione realizzata dopo la metà del Trecento sulle acque del lago, che affascina con le sue torri e le geometrie di merli e mura che ne disegnano il profilo. Sirmione ospita anche uno dei più affascinanti siti archeologici d’Italia: le Grotte di Catullo, che rappresentano i resti di una villa romana edificata tra la fine del I secolo a.C. e il II secolo d.C. Una tappa obbligata non solo per gli amanti della storia, ma anche per chi non vuole perdersi panorami di una bellezza unica.

2. Limone sul Garda con le tipiche limonaie

La splendida località di Limone sul Garda, sulla sponda occidentale del Lago di Garda, è famosa per le tipiche limonaie, tra cui la Limonaia del Castèl, raggiungibile facilmente dal centro del paese. È il luogo perfetto dove godersi una passeggiata tra i pittoreschi vicoli del centro storico, rilassarsi sulla promenade ricca di fiori e palme, gustarsi un aperitivo o una cena in riva al lago. Per chi ama le attività all’aria aperta, qui la scelta è davvero ampia: dalle passeggiate tra gli uliveti, al trekking guidato sui sentieri, agli sport acquatici come vela, windsurf e kitesurf. Non mancano poi le spiagge, dove rilassarsi al sole e nuotare nelle azzurre acque del lago. Imperdibile anche un giro in bicicletta sulla famosa Ciclopedonale a sbalzo sul lago, che si snoda dal centro del paese fino al confine con il Trentino.

3. Salò, dall’anima elegante

Tra le perle della riva bresciana del Lago di Garda, Salò conquista per l’elegante centro storico che si svela come una intricata rete di vicoli e piazzette, con residenze signorili e palazzi di pregio storico e artistico, ristoranti e negozi. Il lungolago offre piacevoli passeggiate tra invitanti vetrine, caffè, gelaterie e locali caratteristici. Qui si vede spiccare il Duomo, arricchito nel corso dei secoli da importanti opere d’arte, mentre la sua piazzetta nel mese di luglio si anima con i concerti di musica classica. La passeggiata sulla riva del lago è la più lunga di tutto il Garda e conduce alle idilliche spiaggette di sassi a sud della cala.

4. Gardone Riviera e il Vittoriale degli Italiani

A pochi chilometri di distanza da Salò, si incontra Gardone Riviera, un’altra perla tutta da scoprire, lungo la sponda bresciana del Lago di Garda, iscritta nella lista dei Borghi più Belli d’Italia. La cittadina ospita il Vittoriale degli Italiani, un complesso di edifici, vie, piazze, un teatro all’aperto, giardini e corsi d’acqua, eretto dal 1921 sulle rive del lago per volontà di Gabriele d’Annunzio con l’aiuto dell’architetto Gian Carlo Maroni. Un regno di memoria della “vita inimitabile” del poeta-soldato e delle imprese degli italiani durante la Prima Guerra Mondiale. Tra le principali attrazioni all’aria aperta, spicca, invece, il Giardino Botanico André Heller, con oltre 3mila piante provenienti da tutto il mondo e da tutte le zone climatiche.

5. Tremosine, gioiello sull’acqua

Con i suoi scorci incantevoli e i suoi paesaggi incontaminati, Tremosine sul Garda è il secondo paese del Benaco a vantare l’iscrizione nella lista dei Borghi più Belli d’Italia, insieme a Gardone Riviera. Situato nel cuore del Parco Alto Garda Bresciano, vanta uno strapiombo mozzafiato sul lago e un’attrazione come la splendida Terrazza del Brivido, uno dei punti panoramici più famosi di questo luogo incantevole, particolarmente amato dagli escursionisti. Uno dei modi migliori per raggiungere il borgo è percorrere la spettacolare Strada della Forra, definita da Winston Churchill “l’ottava meraviglia del mondo”, e utilizzata come set di molti film e spot. Un itinerario mozzafiato che si snoda attraverso la gola selvaggia scavata dal Torrente Brasa, dal lago fino a Pieve, e che i più sportivi possono percorrere a piedi o in bicicletta.

6. Peschiera del Garda e la fortezza patrimonio UNESCO

Sorta in posizione strategica sullo sbocco del Mincio, a pochi chilometri da Verona, Peschiera del Garda (ecco cosa vedere in un giorno) è la meta preferita da chi desidera trascorrere una giornata di relax e natura al Lago di Garda. Questo gioiello d’architettura, arte e cultura, vanta una fortezza entrata a far parte del patrimonio UNESCO. Un’opera difensiva che merita l’attenzione dei visitatori sia per la sua forma peculiare di fortificazione pentagonale con un bastione per ogni vertice, che per la posizione spettacolare, in mezzo alle acque del fiume. Ad attrarre i visitatori è anche il litorale ricco di attività balneari e sportive, il porto e i porticcioli, punti di partenza ideali per la scoperta del golfo e del lago. Un altro vanto di questo splendido territorio è il bellissimo Santuario della Madonna del Frassino, ai piedi delle verdeggianti colline gardesane.

7. Bardolino, ambita destinazione turistica

Il territorio di Bardolino si sviluppa all’interno del grande anfiteatro morenico del Garda, ed è uno dei paesi della sponda orientale del lago. Questo antico villaggio di pescatori è diventato un’ambita destinazione turistica in grado di offrire un’ampia scelta ricettiva e un eccellente repertorio enogastronomico. Tante le cose da fare, tra passeggiate per il centro storico e per il pittoresco lungolago, che va da Punta Mirabello a Punta Cornicello, visite a chiese antiche e musei, shopping e aperitivi vista lago, sport acquatici ed escursioni sulle vicine montagne o tra i numerosi sentieri da percorrere a piedi o in bicicletta.

8. Malcesine, ‘la perla del Lago di Garda’

Conosciuto come “la perla del Lago di Garda”, il piccolo borgo medievale di Malcesine sorge ai piedi del Monte Baldo, ed è sospeso tra acqua e montagna. Che cerchiate relax o avventure all’aria aperta, qui troverete una ricca combinazione di cultura, natura e attività outdoor, per una gita fuori porta davvero indimenticabile. Malcesine custodisce un centro storico molto suggestivo, con stradine acciottolate e palazzi importanti, tra i quali spicca il Castello Scaligero, che sovrasta la città dall’alto di uno sperone roccioso a strapiombo sul lago, dalla cui torre si ammira un panorama che toglie il respiro. Una volta qui, non perdetevi un giro sulla spettacolare funivia, che collega il borgo in provincia di Verona con il Passo Tratto Spino del Monte Baldo, salendo a 1780 metri di quota.

9. Riva del Garda, tra il Lago di Garda e le Dolomiti di Brenta

Punta di diamante del Garda Trentino, Riva del Garda è incastonata tra il Lago di Garda e le Dolomiti di Brenta, a 50 chilometri da Trento. Il luogo ideale per chi ama passare dall’arrampicata al windsurf, o desidera esplorare un territorio dove l’azzurro dell’acqua e del cielo si mescola con il verde della vegetazione mediterranea e il bianco delle spiagge. Tappa obbligata è Rocca di Riva, risalente al 1124, oggi sede del Museo dell’Alto Garda, che ospita reperti dalla preistoria al Medioevo, fino ai giorni nostri. Durante il tour del centro storico, caratterizzato da costruzioni in stile lombardo-veneto, raggiungete la Torre Apponale, alta 34 metri, e il quartiere del Marocco, che offre scorci molto pittoreschi.

10. Torbole, che stregò Goethe

Centro velico e surfistico di importanza internazionale, grazie al vento costante e al divieto di navigazione ai motoscafi, Torbole si presenta come un caratteristico borgo con le case disposte ad anfiteatro sul golfo del Lago di Garda. Proprio qui, Goethe scrisse i famosi versi: “Quanto vorrei che i miei amici fossero per un attimo accanto a me e potessero godere della vista che mi sta dinnanzi!”. Una passeggiata per l’affascinante centro storico offre scorci e angoli pittoreschi. Dal porto si vedono gli edifici della Vecchia Dogana e Casa Breust, ma anche la piazza centrale e la casetta del Dazio, circondata dal lago, un tempo sede della dogana austriaca. E ancora spiagge, piste ciclabili, e percorsi per gli amanti delle escursioni, come il panoramico sentiero Busatte-Tempest a picco sul lago.