Cosa vedere in Sicilia a cinque minuti da Catania

Visitare Catania è sempre un’ottima idea: da molti è ritenuta la città più bella della Sicilia intera. Per noi di SiViaggia è impossibile dire se lo sia veramente perché l’isola più grande del nostro Paese offre così tanti tesori che scegliere il migliore non è sempre la cosa più facile (e saggia) da fare.

Quel che sappiamo con certezza, però, è che dopo aver visitato questo spettacolare capoluogo vale la pena esplorare i suoi dintorni. Per questo motivo, abbiamo scelto alcune località che non bisogna proprio perdersi.

Capo Mulini, splendido borgo

Capo Mulini è un grazioso borgo marinaro che nei fatti è una frazione del comune di Acireale. Sorge sulla costa orientale siciliana ed è un luogo che si fa amare soprattutto per il suo porticciolo. Lambito da acque cristalline e circondato da paesaggi mozzafiato, è un susseguirsi di trattorie di pesce freschissimo, e anche un posto che presenta una storia ricca e importante.

Nel corso del tempo, è stato anche un desiderato set cinematografico: ci hanno girato Agguato sul mare di Pino Mercanti e La terra trema di Luchino Visconti.

Zafferana Etnea, meta spettacolare

Zafferana Etnea è un meraviglioso centro turistico, estivo e invernale, che sorge a 600 metri sul livello del mare. A rendere il suo paesaggio altamente spettacolare, è il fatto che si sviluppa sulle pendici orientali dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa.

Un posto che attira molti visitatori per via del suo patrimonio artistico, monumentale e culturale, così come quello naturale: è meta di escursionismo poiché qui si sviluppano suggestivi sentieri naturali. Grazie alla sua bellezza, tra le altre cose, è denominata la Perla dell’Etna e, per via della sua posizione, permette di ammirare un incantevole panorama che arriva persino alle coste della Calabria a quelle del golfo di Siracusa.

Calatabiano e il suo castello

Voliamo ora a Calatabiano, un luogo altamente suggestivo e che rientra nel territorio del Parco Fluviale dell’Alcantara. In tempi antichi, il suo abitato si sviluppava intorno al castello arabo normanno che ancora adesso domina indiscusso la vallata dalla collina su cui erge, mentre oggi tale maniero è uno dei siti più affascinanti della costa orientale della Sicilia.

Ma le attrazioni interessanti di questo luogo non sono di certo finite qui. Bellissime, per esempio, sono la Chiesa di S. Filippo e la Chiesa Madre. Quest’ultima in particolare conserva al suo interno uno splendido Crocifisso ligneo opera del D’Antonio (1502).

Bronte, la città del pistacchio

L’ultimo luogo non molto distante da Catania che vi consigliamo di visitare è Bronte, una località molto nota perché qui viene prodotta una vera e propria prelibatezza italiana: il pistacchio.

Un paesino delizioso (in tutti i sensi) che si sviluppa sulle pendici che dall’Etna arrivano al Simeto. A renderlo ancor più particolare è la presenza di tante casette colorate e sovrapposte le une sulle altre che svettano tra numerosi vicoli, stretti e tortuosi, ripide scale, eleganti cortili, misteriosi sottopassi, pregevoli portoni e architravi.

Insomma, Bronte è un luogo che occorre assolutamente conoscere e in cui, come sosteneva Giuseppe Cimbali, filosofo e scrittore: “Bisogna andare a Bronte per godere la più meravigliosa vista dell’Etna”.