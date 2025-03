Il tour del Lago di Garda, la Sardegna fuori stagione e il trekking i Toscana, la città di Game of Thrones e la magia dei ciliegi in fiore dall'altra parte del mondo: ecco dove andare a Pasqua quest'anno

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Fonte: iStock Spiaggia di Porto Giungo, a Villasimius, Sardegna

Pasqua 2025 è alle porte e quest’anno offre opportunità uniche per esplorare l’Italia e il resto del mondo. Complice un calendario particolarmente favorevole, tanti stanno organizzando fughe vicino a casa, weekend alla scoperta delle bellezze naturali e culturali del Belpaese e di mete europee davvero speciali, ma anche viaggi di due settimane dall’altra parte del mondo per raggiungere mete esotiche e luoghi da sogno.

Se vi state chiedendo dove andare per le prossime vacanze di Pasqua, qui abbiamo selezionato le destinazioni perfette in Italia, in Europa e nel resto del mondo, mete da non perdere quest’anno per accontentare tutti i gusti e le diverse esigenze di viaggio.

Quando iniziano le vacanze di Pasqua 2025

Nel 2025, Pasqua cade il 20 aprile, nella penultima settimana del mese, offrendo un’opportunità particolarmente interessante per organizzare un lungo periodo di ferie. Chi lavora, infatti, grazie ai ponti del 25 aprile e del 1° maggio, può sfruttare ben 15 giorni di vacanza (tra il 19 aprile e il 4 maggio) prendendo soltanto 7 giorni di ferie.

Anche per le famiglie è un’occasione unica per un viaggio in luoghi da sogno nel periodo primaverile, a metà strada tra le feste natalizie e le vacanze estive. Le scuole, infatti, rimarranno chiuse dal 17 aprile fino a martedì 22 aprile (nella maggior parte delle regioni italiane), permettendo alle famiglie di godere di una settimana abbondante per raggiungere anche mete più lontane con i bambini.

Dove andare in Italia

L’Italia è il Paese più bello che esista, ricco di mete meravigliose che tutto il mondo ci invidia. Lungo lo Stivale sono infinite le opportunità per trascorrere piacevoli momenti alla scoperta di luoghi unici durante le vacanze pasquali, dalle città d’arte alle spiagge assolate, dalle montagne ancora innevate ai laghi (e le terme) più incantevoli in cui rilassare corpo e mente.

Lago di Garda, il tour più emozionante per tutta la famiglia

È il più grande lago d’Italia e regala un mix di paesaggi diversi man mano che si percorrono le sue coste, da Nord a Sud. Il Lago di Garda è tra le migliori mete da raggiungere durante le vacanze pasquali, sia per una gita fuoriporta di una giornata, sia per un weekend all’insegna dell’avventura per tutta la famiglia. Il Benaco (l’altro suo nome), offre un’ampia varietà di esperienze e ambientazioni che accontentano proprio tutti: gli appassionati di viaggi on the road in auto o in moto, gli amanti del trekking o degli sport acquatici, chi cerca un’oasi di pace per distendersi su spiagge che ricordano luoghi esotici (come la spiaggia Giamaica a Sirmione) o per rigenerarsi nelle calde acque delle Terme di Colà di Lazise.

Vi consigliamo un tour che attraversa le più belle località e i borghi medievali affacciati a questa splendida distesa d’acqua divisa tra tre regioni (Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige con la sua bellissima cittadina Riva dal Garda). Anche i bambini non si annoieranno, soprattutto se si prevede una tappa al parco divertimenti più famoso d’Italia, Gardaland (a Peschiera del Garda). Le tappe imperdibili? Sicuramente Sirmione, dove ammirare le Grotte di Catullo, la Rocca di Manerba, uno spuntone di roccia a picco sul lago da raggiungere a piedi, con una vista mozzafiato a 360°, la strada della Forra, considerata “la strada più bella del mondo”, Limone del Garda (una vera chicca da non perdere), Riva del Garda, vibrante cittadina, e Malcesine con il suo Castello Scaligero.

Fonte: iStock

Cagliari, la Sardegna primaverile tra città d’arte e spiagge da sogno

Cercate una destinazione al mare da raggiungere facilmente e in poco tempo? Cagliari, con il suo ricco patrimonio storico-culturale e le spiagge da sogno che si allungano per tutta la costa meridionale della Sardegna, sono una scelta ottima per le vacanze di Pasqua 2025, e con un occhio al portafogli. Fuori dall’alta stagione estiva, infatti, questa regione sa regalare un’esperienza di visita ancora migliore, con temperature sempre miti, paesaggi incontaminati, spiagge poco affollate e prezzi contenuti.

Vi consigliamo il tour di un giorno alla scoperta del centro storico di Cagliari, con il bastione di Saint Remy e la terrazza panoramica, Piazza Castello e la sua imponente cattedrale, la cittadella dei Musei e il quartiere Stampace con le sue viuzze strette e palazzi dallo stile medievale, ma anche il quartiere della Marina, rione multietnico ricco di botteghe artigiane e tante trattorie dove gustare la deliziosa cucina tradizionale sarda. Non può mancare la visita al Parco Naturale Regionale Molentargius Saline: una immensa distesa di saline dove risiedono tantissimi fenicotteri rosa, che in questo periodo dell’anno sono impegnati nella nidificazione.

Se noleggiate un’auto, dopo l’immersione nel centro cittadino, potrete raggiungere, verso ovest, le spiagge paradisiache di Pula e Chia e il Parco archeologico di Nora. Verso est, lungo la costa, potrete incontrare la spiaggia di Mari Pintau (tra le meno conosciute, ma più incantevoli dell’isola) e Villasimius, con la bellissima spiaggia di Porto Giunco.

Toscana, trekking lungo la Via Francigena tra Lucca e la Val D’Orcia

Amanti del turismo sostenibile e slow, ecco la fuga di Pasqua perfetta per voi: trekking lungo la Via Francigena toscana che attraversa Lucca, Siena, borghi pittoreschi (come San Miniato e San Gimignano), monasteri, castelli, siti archeologici e cattedrali di rara bellezza.

Si tratta di 15 tappe di diversa difficoltà (ma potete scegliere di fare quelle che preferite). Il percorso più suggestivo? Quello che collega la città di Lucca a Siena, che permette di scoprire l’essenza della Toscana, le sue innumerevoli bellezze, il cibo tradizionale, la cultura e l’arte. Dalla Piazza Anfiteatro di Lucca si prosegue verso la cittadina medievale di San Miniato, attraversando strade circondate dai cipressi e dai vigneti che ricoprono le dolci colline. Si fanno poi altre soste a San Gimignano e a Monteriggioni, fino ad arrivare a Siena, in Piazza del Campo, il cuore pulsante della città in cui si svolge il celebre Palio.

Agrigento, la Capitale Italiana della Cultura 2025

È la Capitale Italiana della Cultura 2025 e non può mancare nella lista delle mete da raggiungere quest’anno: Agrigento è la destinazione perfetta per il break pasquale, soprattutto se con alcuni giorni di ferie potrete allungare le vostre vacanze e prendere un volo per la Sicilia. Le meraviglie di questa città e del suo territorio non si fermano alla celebre Valle dei Templi, ma si allargano comprendendo esperienze che permettono di esplorare le diverse anime di Agrigento: da quella classica a quella barocca e medievale.

Potrete così scoprire i 5 siti più belli, risparmiando, grazie al biglietto AgrigentoCulturePass, che include, oltre la Valle dei Templi: il Museo Archeologico Pietro Griffo, la cattedrale di San Gerlando, il Museo Diocesano e la Chiesa di Santa Maria dei Greci.

Non mancano gli eventi e le tradizioni popolari ad Agrigento, soprattutto quelle religiose legate proprio alla Pasqua. La Settimana Santa, infatti, è un momento molto sentito dalla popolazione, che celebra il periodo con solenni processioni e riti che affondano le proprie radici in un passato lontano.

Fonte: iStock

Cervinia, per le ultime sciate dell’anno sulla neve

Amanti degli sport sulla neve, non disperate. Nel periodo pasquale trovate montagne ancora innevate pronte ad accogliervi per un weekend in montagna. Una di queste mete è Breuil Cervinia, in Valle d’Aosta. Qui la stagione invernale, iniziata il 26 ottobre 2024, si concluderà il 4 maggio 2025.

Posta a 2.050 metri di quota, è la località sciistica più alta in Italia, servita da diversi impianti di risalita che portano fino ai 3.400 metri di altitudine del Plateau Rosà. Se si vuole toccare il cielo, si può poi salire ancora grazie agli impianti di Zermatt, fino a raggiungere i 3.900 metri del Piccolo Cervino. Un vero paradiso per gli appassionati delle vacanze sulla neve.

Dove andare in Europa

Se volete esplorare l’Europa andando oltre i confini italiani e avete a disposizione qualche giorni in più di pausa da lavoro e impegni scolastici, ecco la nostra selezione delle migliori destinazioni da raggiungere: dalle più economiche a quelle che vi accompagnano dove il sole scalda tutto l’anno, fino a una città medievale meta di turismo cinematografico.

Isole Canarie per respirare le vibes estive a poche ore di volo

Sole e mare tutto l’anno, temperature piacevoli e panorami mozzafiato, ma rimanendo in Europa? Sono le Isole Canarie ad offrire un mix perfetto di esperienze da vivere anche nei periodi invernali e primaverili. La fuga ideale per le vacanze di Pasqua 2025, grazie a temperature medie di 23/24 gradi, voli diretti dalle principali città italiane che le raggiungono in circa 4 ore di volo, e quelle vibes estive che fanno rilassare anche le persone più stressate.

Dalle spiagge infinite alle calette tutte da scoprire, dalle cittadine ricche di storia e tradizioni alle località montane dove il paesaggio lunare e arido lascia spazio, man mano, a una vegetazione rigogliosa, fino alle cañitas (birrette alla spina, un must per i canari) con tapas di pescado in riva al mare, le Canarie sono l’oasi di pace da raggiungere anche last minute. Scegliete tra Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria o Lanzarote (le più grandi e facilmente raggiungibili), c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Fonte: iStock

Malta, per un weekend tra sole, mare e cultura

A poche ore di volo dall’Italia, Malta è la meta ideale da raggiungere ad aprile per Pasqua 2025. Potrete organizzare un memorabile weekend o una settimana di vacanza all’insegna di splendidi paesaggi marittimi, esperienze culturali e un clima sempre piacevole. In quest’isola nel cuore del Mar Mediterraneo, infatti, storia, cultura e natura si intrecciano in un abbraccio senza tempo.

Per visitarla in 3 giorni potrete partire dalla capitale, La Valletta, alla scoperta della sua storia camminando tra le strette stradine sulle quali si affacciano le porte colorate dei palazzi. Da non perdere, tra gli altri punti di interesse, gli Upper e Lower Barrakka Gardens con splendide viste sul porto e sulle Tre Città, e la Cattedrale di San Giovanni con le opere di Caravaggio. Si passa poi a visitare Mdina e le Tre Città: Vittoriosa, Senglea e Cospicua, pittoresche località che conservano ancora il fascino di un tempo (e meno turistiche). Infine, si può esplorare il paesaggio naturale di Malta raggiungendo Gozo, l’isola sorella più tranquilla e selvaggia di Malta, e Comino, l’isoletta che ospita la meravigliosa Blue Lagoon, baia con acque cristalline da cartolina.

Fonte: iStock

Algarve, la destinazione più economica al mondo nel 2025

È la destinazione turistica più economica al mondo, si trova in Europa ed è facilmente raggiungibile dall’Italia. Stiamo parlando dell’Algarve, la regione più meridionale del Portogallo continentale con un clima mite anche ad aprile. Un’ottima meta da raggiungere anche con i bambini. Per le prossime vacanze di Pasqua non perdetevi questo meraviglioso paesaggio formato dalle località di Lagos, Albufeira e Tavira, che offrono un perfetto equilibrio tra relax, cultura e divertimento, ma anche le grotte marine di Benagil, facilmente esplorabili in barca o kayak. Non può mancare di certo anche una visita a Faro, con il suo castello e il centro storico.

Se siete amanti del trekking, allora non potrete perdervi il Sentiero delle Sette Valli Sospese, lungo la costa meridionale dell’Algarve: nominato il cammino migliore d’Europa dall’organizzazione European Best Destinations (nel 2019), è un susseguirsi di paesaggi mozzafiato, scogliere a picco sul mare, e spiagge e calette tra le più belle del mondo in cui rilassarsi baciati dal sole.

Dubrovnik, città d’arte per gli appassionati di “screen tourism”

Dubrovnik, “Perla dell’Adriatico” in Croazia, è una delle mete top del 2025 per gli amanti dello “screen tourism”, il trend del turismo cinematografico che ci accompagna nelle mete rese celebri dai film e dalle serie Tv più amate. I luoghi culturali di questa affascinante città medievale fortificata, sito UNESCO, si sono trasformati infatti nelle location di Game of Thrones, in particolare di Approdo del Re.

Per le vacanze di Pasqua 2025, potrete quindi passare alcuni giorni in questa meta europea, perfetta anche per viaggi in famiglia con bambini: passeggiate lungo le antiche mura medievali e perdetevi nel labirinto di vicoli bianchi del centro storico, oppure prendete la funivia fino al Monte Srd per godere di una vista spettacolare.

Fonte: iStock

Dove andare nel mondo

Con ben 15 giorni di ferie, che uniscono Pasqua ai ponti del 25 aprile e 1° maggio, potrete organizzare il viaggio dei sogni in una meta lontana in giro per il mondo. Ecco alcune idee per una pausa primaverile decisamente memorabile.

Giappone, da Tokyo a Tohoku alla ricerca degli ultimi ciliegi in fiore

Se avete a disposizione due settimane di vacanze pasquali e volete scoprire una cultura affascinante dall’altra parte del mondo durante il periodo primaverile, allora preparate le valigie per raggiungere Tokyo, una delle mete più economiche del mondo (diversamente da quanto si possa pensare). Da lì potrete esplorare anche la regione di Tohoku, in cui potrete godere della magia dei ciliegi in fiore anche a fine aprile.

Grazie ai voli diretti dall’Italia, raggiungere il Giappone è sempre più facile e veloce. Dopo aver visitato Tokyo, dove cultura e tradizioni si mescolano a modernità e innovazione, potrete prevedere una gita fuori porta nella regione Tohoku, ben collegata con la metropoli e raggiungibile in circa 5 ore con mezzi pubblici, oppure più facilmente con voli interni: qui le fioriture tardive dei ciliegi regalano paesaggi fatati tutti da esplorare.

Cape Town, tra spiagge da sogno e viste mozzafiato esplorando il Sudafrica

Cape Town, in Sudafrica, è tra le mete più economiche del mondo nel 2025 (secondo l’Holiday Money Report 2025 condotto dal Post Office Travel Money) e un mix perfetto tra relax, cultura e avventura, con paesaggi mozzafiato in cui immergersi e avventure incredibili da vivere.

Ottima scelta se avete almeno due settimane di vacanza che comprendono Pasqua e i ponti di maggio, e se cercate quella vacanza memorabile in luoghi lontani, dove un mix di influenze culturali danno vita a una città splendida dal punto di vista storico e architettonico, e dove la natura regna sovrana tutt’attorno. Le chicche di Città del Capo e dintorni? Chiaramente l’escursione a Table Mountain con vista panoramica da brividi, la visita ai Kirstenbosch Botanical Gardens, che in primavera esplodono di colori e fiori, le passeggiate sulle spiagge di Clifton e Camps Bay o l’avvistamento di pinguini a Boulders Beach.

Fonte: iStock

Kuala Lumpur, viaggio dei sogni tra natura incontaminata e modernità

Kuala Lumpur, in Malesia, è la destinazione perfetta per chi cerca la modernità della città e il verde della natura, per una vacanza di Pasqua diversa e memorabile. Aprile, infatti, è un periodo ottimo per raggiungere questa meta, poiché l’umidità è accettabile e le temperature leggermente più basse e sopportabili.

Tra i must, non perdetevi le celebri Petronas Twin Towers con vista mozzafiato sulla città, le Batu Caves con il loro tempio indù e la gigantesca statua di Lord Murugan, il Mercato Centrale e Chinatown, ideali per scoprire la cultura locale e gustare il tipico street food, la Moschea Nazionale e il Tempio Sri Mahamariamman, per scoprire il volto spirituale di questa meta malesiana. Kuala Lumpur è ottima anche per chi viaggia in famiglia con bambini, grazie ai numerosi parchi, ai musei e alle divertenti attrazioni come il Sunway Lagoon Theme Park.