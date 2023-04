10 idee di viaggio per il Ponte del 1° maggio

Quest'anno, ilcade in lunedì e dà la possibilità di trascorrere qualche giorno di vacanza per staccare dalla routine e avere un primo assaggio d'estate. Tra le 10 idee, in Italia e in Europa, per il weekend lungo da mettere in lista ecco la ligure, non lontano dalle Cinque Terre, località turistica con ildisegnato da caruggi e stradine e la zona balneare cone acqua limpidissima. (Nella foto, lungomare di Deiva Marina, La Spezia).