Fonte: iStock Anche la Croazia è tra le mete dove andare a giugno

Con giugno diamo ufficialmente inizio all’estate, ai viaggi tra le migliori località di mare e di montagna e a quel briciolo di spensieratezza di cui tutti abbiamo sicuramente bisogno. Dove andare? La scelta sarà influenzata da diversi fattori, dal desiderio di visitare i grandi classici, magari sulle coste del Mediterraneo, alla voglia di esplorare luoghi meno conosciuti che permettono di evitare le folle tra le strade, sulle spiagge o lungo i percorsi di trekking.

Abbiamo creato una selezione su dove andare a giugno per ispirarvi, consigliandovi tutta una serie di destinazioni diverse raggiungibili dai principali aeroporti italiani, fornendovi anche una panoramica sui costi dei voli.

Croazia, isole e parchi naturali

Il mese di giugno è perfetto per volare in Croazia perché le temperature non sono ancora troppo elevate, permettendovi di scoprire i centri storici delle città più belle senza soffrire la classica calura estiva. Inoltre, considerando che questo è l’inizio dell’alta stagione, in determinate zone potreste essere fortunati e godervele senza troppa folla, sia che si tratti di trovare il proprio spazio sulla spiaggia dove stendere l’asciugamano che sui traghetti per raggiungere le isole.

La Croazia ha tutto per tutti i gusti: se la raggiungete in auto dall’Italia, potreste scoprire la penisola istriana con le sue città storiche quali Pula/Pola o Rovigno, e con i suoi parchi naturali dove nuotare in calette dalle acque turchesi, come quello di Premantura. Se invece atterrate all’aeroporto di Zara, noleggiate un’auto e regalatevi un road trip per scoprire anche i dintorni, come il parco nazionale di Plitvice con le sue cascate.

Provenza, spiagge e campi di lavanda

Anche in Provenza, tra le regioni più amate della Francia, si respira un’atmosfera particolare durante il mese di giugno. L’estate si comincia ad assaporare con i profumi emanati dai campi di lavanda, ma anche con i primi tuffi nelle acque turchesi della costa. Nel vostro itinerario consigliamo di inserire un mix di cittadine caratteristiche, lavanda e spiagge, da Aix-en-Provence, la città di Cezanne, alla più grande Nizza. Per quanto riguarda le spiagge, seppur la loro abbondanza possa rendere difficile la scelta, consigliamo Plage des Marinieres a Villefranche-sur-Mer, Paloma Beach a Saint-Jean-Cap-Ferrat e Plage de Sylvabelle a La Croix Valmer.

E non è finita qui: la Provenza è anche il paradiso del turismo attivo e, se durante i vostri viaggi siete soliti portare anche delle scarpe da trekking, suggeriamo di fare tappa nell’area dei Calanchi o nelle Gole du Verdon.

Grecia, le isole dove atterrare con facilità

Mykonos e Santorini saranno le più amate della Grecia, ma con oltre 200 isole abitate sparse tra il Mar Egeo, il Mar Mediterraneo e il Mar Ionio, ci sono molte altre mete da raggiungere, alcune anche ben collegate con l’Italia grazie alla presenza di un aeroporto. In totale, le isole greche dotate di un aeroporto sono 13 e alcune di queste sono ancora poco turistiche, come Lefkada, con la sua atmosfera tranquilla, le spiagge bellissime e i villaggi senza tempo.

Se invece cercate un’isola famosa, il mese di giugno potrebbe essere il periodo ideale per volare su Zante, nota anche come Zacinto. Qui vi godrete una vacanza all’insegna delle spiagge mozzafiato, come la famosa Spiaggia del Relitto, di un’atmosfera cosmopolita e di villaggi autentici situati nell’entroterra.

Fonte: iStock

Kirghizistan, alla scoperta delle sue montagne

Con i suoi territori montuosi e le avventure ad alta quota, il Kirghizistan è la destinazione estiva perfetta dove andare a giugno per chi è alla ricerca di una vacanza all’insegna del turismo attivo. Il vostro itinerario di viaggio sarà ricco di trekking su grandi passi di montagna, escursioni a cavallo alla scoperta di vasti laghi alpini e soggiorni tra i pascoli ad alta quota dentro iurte tipiche.

Tra le mete più amate ci sono le innevate montagne di Tien Shan, che dominano lo spettacolare paesaggio del Paese. Si estendono per oltre 2.500 chilometri attraverso Cina, Kirghizistan, Kazakistan, Tagikistan e Uzbekistan e rappresentano un universo di creste, valli e nodi orografici.

Corsica, perfetta per un viaggio on the road

La Corsica, isola incantevole nel cuore del Mediterraneo, racchiude l’essenza delle migliori vacanze estive europee. Un mosaico di paesaggi mozzafiato, dalle vette maestose alle baie di un blu intenso, passando per villaggi pittoreschi e una miriade di delizie culinarie, da scoprire con un indimenticabile viaggio on the road. Tra le tappe più belle da inserire nel vostro itinerario ci sono sicuramente Ajaccio, Bonifacio, arroccata su alte scogliere affacciate sul mare, l’isola di Lavezzi, Porto Vecchio e i Calanques de Piana.

Perù e gli splendori di Machu Picchu

Giugno è il mese ideale per visitare il Perù e Machu Picchu, tra le destinazioni turistiche più amate al mondo. Situata tra le nuvole, in alto tra le montagne peruviane, l’antica città Inca è un luogo maestoso che emoziona chiunque la veda. In questo periodo dell’anno, il clima è secco e la luce è perfetta e, per provare a battere i gruppi turistici, consigliamo di alzarvi all’alba e di godervi il sorgere del sole: un momento che difficilmente dimenticherete.

Il resto del viaggio dedicatelo agli altri luoghi incredibili del Perù, come l’Amazzonia, dove la stagione secca comincia proprio nel mese di giugno, diventando il periodo perfetto per esplorare i paesaggi incredibili della foresta pluviale. Non dimenticate di fare tappa a Lima, la capitale, per respirare il mix di cultura europea e sudamericana, tra antichi edifici coloniali, imponenti grattacieli e una vivace scena gastronomica.

Fonte: iStock

Sicilia, spiagge, street food e cultura

Per evitare le temperature troppo elevate, giugno rappresenta il mese ideale per scoprire la Sicilia. Crocevia culturale e meta gastronomica d’eccellenza, l’isola si mostra al suo meglio in questo periodo dell’anno, indipendentemente da quale costa scegliate. Chi è interessato al suo passato, non può saltare tappe come gli antichi monumenti ellenici e romani di Agrigento, Siracusa e Taormina, oltre che il palazzo normanno di Palermo e la vicina cattedrale di Monreale.

Un viaggio in Sicilia non è completo senza l’aspetto gastronomico che riflette alla perfezione la sua mescolanza culturale. Assaporate le specialità di pesce e gustate le migliori delizie legate allo street food, come gli arancini, i cazzilli e pane e panelle.

Albania, spiagge idilliache e festival

L’Albania vanta spiagge talmente belle da essere paragonabili alla vicina Grecia e, seppur la sua popolarità stia crescendo (insieme ai prezzi), resta ancora una meta alternativa dove andare a giugno. Una volta atterrati all’aeroporto internazionale situato nella capitale Tirana, noleggiate un’auto e andate alla scoperta della sua costa, senza rinunciare, se interessati, a guidare attraverso le montagne che in questo periodo offrono diversi percorsi da trekking.

Inoltre, se per voi estate è anche sinonimo di festival, in Albania viene organizzato uno dei migliori d’Europa, proprio sulla sua riviera: il Kala Festival. In programma dal 4 all’11 giugno 2025 a Dhërmi, offre una combinazione perfetta tra un festival musicale e una vacanza al mare.

Slovenia, tra laghi e montagne

La Slovenia è uno dei Paesi che, anno dopo anno, attira sempre più visitatori durante i mesi estivi. Ecco perché il mese di giugno è ideale per non farsi largo tra la folla visitando alcuni dei suoi luoghi più belli, come il fiabesco Lago di Bled. Se invece state cercando delle mete meno conosciute per essere a contatto con la natura, vi consigliamo il Parco Nazionale del Triglav, l’unico parco nazionale del Paese: prende il nome dalla vetta più alta, il Triglav, alto 2.864 metri, e copre la maggior parte delle Alpi Giulie.

Oppure, potete raggiungere Velika Planina, il più grande villaggio di pastori d’Europa. L’altipiano, che può essere raggiunto sia con la funivia che a piedi, permette di godere di un paesaggio unico, di soggiornare in alloggi particolari e di provare le specialità locali, una su tutte il formaggio. Qui, infatti, pascolano tante mucche che, da generazioni, rappresentano la risorsa primaria di questa zona.

Fonte: iStock

Quali sono i prezzi dei voli per partire a giugno

Per aiutarvi a pianificare il vostro viaggio, oltre a consigliarvi le mete dove andare a giugno, abbiamo fatto anche una ricerca relativa ai prezzi dei voli per raggiungerle. In questa tabella troverete il costo medio dei biglietti per i voli (andata e ritorno) in partenza dai principali aeroporti italiani.