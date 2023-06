Vacanze al mare al Circeo: cosa fare e vedere

Si specchia nelle limpide acque del Lazio, il Parco Nazionale del Circeo, Riserva del MaB dell'UNESCO, ed è una delle maggiori attrazioni del territorio, ricco di biodiversità, vegetazione mediterranea ma anche ambienti umidi, laghi e spiagge uniche. Durante una vacanza al mare da queste parti non ci si annoia di certo: relax al sole, escursioni, passeggiate, gite a cavallo e in bicicletta e la scoperta di interessanti cittadine sono un must. (Nella foto, veduta panoramica del lungomare e lago di Sabaudia).