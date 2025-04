Fonte: iStock Martigues in Provenza, tra le mete più vicine da raggiungere durante le vacanze

Le occasioni per viaggiare in questa primavera 2025 sono tantissime grazie ai numerosi giorni di vacanza a vostra disposizione, soprattutto se avete ferie da sfruttare. Se la Pasqua la volete festeggiare in famiglia, avete sempre il ponte del 25 aprile-1 maggio da utilizzare per raggiungere alcune mete vicine che, proprio in questo periodo, danno il meglio di sé. I mesi primaverili, infatti, sono ideali per visitare determinate destinazioni che, in estate, potrebbero essere molto più affollate.

Qui vi suggeriamo alcune mete in Italia e all’estero a corto raggio dove partire durante il lungo ponte, dalle grandi capitali alle fughe nella natura.

La magia della Provenza

Facilmente raggiungibile dall’Italia, la regione della Provenza, nel sud della Francia, offre un’esperienza di viaggio unica a qualsiasi tipologia di viaggiatore: da chi ama passeggiare tra le strade di antichi borghi a chi, invece, vuole indossare scarpe da trekking e partire alla scoperta di paesaggi naturali mozzafiato. Una volta arrivati, a prescindere dall’esperienza che state cercando, capirete subito perché ha conquistato e ispirato nel tempo artisti e poeti provenienti da tutto il mondo.

Durante il ponte del 25 aprile-1 maggio potrete immergervi nei suoi paesaggi variegati creando un itinerario a base di città e borghi, come Marsiglia, Nizza, Arles, Martigues e Aix-en-Provence, e di campi di lavanda percorrendo le Routes de la Lavande. Gli amanti dei trekking e della montagna potranno fare tappa sul Mont Ventoux (la vetta più alta della Provenza) o nel Parc National du Mercantour, che comprende sette valli alpine e numerose possibilità di escursioni. E, se non potete rinunciare al mare anche quando state facendo trekking, il posto da segnare sulla mappa è sicuramente il Parc National des Calanques.

Maiorca, la regina delle Isole Baleari

Le Isole Baleari si stanno ritrovando a dover affrontare il problema dell’overtourism durante i mesi di alta stagione. Ecco perché la primavera potrebbe essere il periodo ideale per visitarle, in particolare per scoprire l’isola di Maiorca, approfondendone ogni aspetto e non solo quello più conosciuto del mare. La bellezza di Maiorca, infatti, risiede anche nell’entroterra, in particolare nella catena montuosa della Serra de Tramuntana, riconosciuta Patrimonio dall’UNESCO.

Sull’isola non mancano anche attrazioni culturali e architettoniche, da scovare nel centro storico di Palma, come l’imponente Cattedrale di Santa Maria costruita interamente con blocchi di arenaria, o nel Museu Fundación Juan March e l’Es Baluard, che espongono sia opere d’arte storica che contemporanea. Il tutto, ovviamente, arricchito da un’immersione nella sua cucina.

Uno dei modi migliori per scoprirla è facendo un giro nei mercati dell’isola, dove troverete anche diverse bancarelle che propongono tapas e specialità pronte da provare, come il Mercat de l’Olivar e il Mercat de Santa Catalina di Palma.

Fonte: iStock

Egitto, il fascino dell’antica civiltà

Dall’Italia ci sono diversi voli che permettono di raggiungere facilmente l’Egitto e immergersi totalmente nelle sue bellezze storiche. Si tratta di un viaggio all’insegna dell’esperienza tra templi, necropoli e piramidi. Durante il ponte del 25 aprile-1 maggio potreste regalarvi una crociera sul Nilo e fare tappa a Luxor e al tempio di Karnak. Questo grande museo a cielo aperto rappresenta una delle eredità più preziose dell’antica civiltà egizia perché custodisce i templi, le tombe e i monumenti più famosi del Paese. Ovviamente, una visita al Museo Archeologico di Luxor è un must perché ospita circa un terzo dei manufatti egizi del mondo!

Durante la vostra crociera sul Nilo farete tappa anche alla Valle dei Re, uno dei luoghi di sepoltura più imponenti del mondo, e ai Colossi di Memnone, due grandi statue in pietra che proteggono il Tempio Mortuario di Amenhotep III, nonno del più famoso Tutankhamon.

Vienna e i suoi giardini in fiore

La capitale austriaca è sicuramente una delle città più verdi del mondo e visitarla in primavera significa poter ammirare i suoi parchi nel massimo del loro splendore, ma non solo. In questo periodo, le temperature cominciano a salire ed è un piacere stare all’aperto e scoprire gli angoli più belli di Vienna, a partire dai suoi mercati. Cominciate la vostra giornata al Karmelitermarkt di Leopoldstadt, passeggiate tra le colorate bancarelle del mercato e assaggiate qua e là le diverse specialità proposte.

Il 2025 è l’anno perfetto per visitare Vienna anche perché la città celebra il 200° anniversario della nascita del re del Valzer, Johann Strauss. Per l’occasione è stato inaugurato anche un nuovo museo, chiamato appunto il Museo di Johann Strauss – Nuove Dimensioni, che presenta la sua vita in una mostra immersiva.

Oltre ai tanti parchi pubblici, se volete vivere al meglio la primavera a Vienna dovete andare al giardino della reggia di Schönbrunn, patrimonio UNESCO dal 1996 insieme al palazzo. Aperto al pubblico dai tempi dell’imperatrice Maria Teresa, ricopre un grande interesse dal punto di vista storico-artistico, oltre a essere una meravigliosa oasi verde che si riveste di colori proprio grazie alle fioriture.

Palermo, tra arte, cultura e street food

Se non volete lasciare l’Italia, potreste fare un salto a Palermo per godervela con le temperature primaverili ideali. Partite dal centro e dalla famosa Piazza dei Quattro Canti, dove convergono i quattro quartieri storici, procedete verso Piazza Pretoria e ammirate le figure mitologiche impresse sulla Fontana della Vergogna, per poi proseguire verso la Cattedrale. Durante il vostro tour fate tappa al mercato di Ballarò, dove le abbanniate, le cantilene con cui i proprietari degli stand promuovono le loro merci, riempiono l’aria, e affidatevi all’olfatto assaggiare le migliori specialità di street food, dalle panelle alle stigghiole.

Se noleggiate un’auto per scoprire i dintorni, raggiungete la splendida Riserva dello Zingaro. Indossate scarpe comode e intraprendete il sentiero escursionistico che, caletta dopo caletta, vi farà scoprire un’oasi naturale tra le più belle della Sicilia. Non dimenticate di indossare o di portare con voi il costume da bagno perché, se la giornata è bella e il sole riscalda, non potrete resistere a fare un tuffo veloce nelle acque cristalline delle sue piccole spiagge!

Fonte: iStock

Trentino per una vacanza all’aria aperta

Se ai luoghi di mare preferite la montagna, potreste trascorrere il ponte del 25 aprile-1 maggio tra le bellezze naturali del Trentino. Le esperienze da vivere all’aperto sono tantissime, dalle pedalate tra vigneti e castelli alle passeggiate nei boschi. Il tutto arricchito anche da qualche fuga culturale in alcune delle più belle città della regione, come Trento e Rovereto.

Per chi vuole sfruttare le giornate di primavera per fare delle escursioni, consigliamo due percorsi: il giro del lago di Molveno, una passeggiata semplice ad anello, e il Percorso del Respiro degli Alberi. Quest’ultimo è un invito a scoprire, in maniera nuova e originale, il tratto dell’altopiano lavaronese che si affaccia sulla profonda valle del Centa e l’Alta Valsugana percorrendo un itinerario facile, in cui le suggestioni dell’ambiente si sposano con la suggestione dell’arte.

Se preferite salire in sella alla vostra bicicletta, vi aspettano diverse piste ciclabili come quella della Valsugana, della Valle dell’Adige o la ciclopedonale Torbole – Sarche, uno dei percorsi più amati del Garda Trentino.

Istanbul e la festa dei tulipani

Istanbul può essere visitata tutto l’anno, ma in primavera offre davvero il meglio di sé ai viaggiatori. Oltre alle temperature miti, perfette per scoprire la città e per fare la crociera sul Bosforo, e alle giornate più lunghe, il mese di aprile è perfetto anche grazie all’attesissimo Festival dei Tulipani. Per tutta la durata del mese, la città fiorisce con milioni di tulipani, soprattutto a Emirgan Park e Gulhane Park, due dei luoghi migliori dove ammirare le esposizioni di oltre 100 varietà di tulipani. Durante il festival ci saranno anche tanti eventi di musica dal vivo e laboratori.

Inoltre, se volete scappare per un attimo dal trambusto cittadino, raggiungete le Isole dei Principi dove i veicoli non sono ammessi e i visitatori possono esplorare stradine strette costeggiate da foreste di pini incontaminate e cottage vittoriani in legno.

Slovenia, un Paese piccolo ricco di bellezze

Anche la Slovenia è facilmente raggiungibile dall’Italia e quindi perfetta come meta a corto raggio da raggiungere per il ponte del 25 aprile-1 maggio. Inoltre, considerando che non è un Paese grandissimo, avrete l’opportunità di vivere facilmente una vacanza ricca e variegata tra paesaggi montani, vivaci località costiere e laghi fiabeschi.

Nell’arco di pochi giorni, infatti, potete passeggiare sulle Alpi, fare kayak in un corso d’acqua glaciale, visitare alcune regioni vinicole di livello mondiale e fare un tuffo in mare. Nel vostro itinerario potreste inserire la capitale, Lubiana, con le sue architetture particolari e il centro attraversato dal fiume, contraddistinto da una particolare atmosfera parigina, e il lago di Bled, un luogo che sembra uscito direttamente da un libro di fiabe, da visitare a piedi o noleggiando una barca a remi.

Se sono le avventure all’aria aperta quello che state cercando per le vostre vacanze, dirigetevi verso il fiume Bovec, situato ai margini del Parco Nazionale del Triglav, incastonato tra le Alpi Giulie e il fiume Soča. Il modo migliore per vivere il fiume è partecipare a un tour di rafting o kayak!