Le prenotazioni per le vacanze estive sono in aumento ma sempre più viaggiatori scelgono soluzioni personalizzate. A partire dal metodo di pagamento

Fonte: 123RF Tendenze di viaggio estate 2025

L’estate si avvicina e gli italiani non vogliono farsi trovare impreparati. Questo è quanto emerge dai dati raccolti dell’Osservatorio Compass, secondo i quali due italiani su tre avrebbero già deciso la meta delle loro vacanze. Il mare continua a essere il grande protagonista, ma con una nuova consapevolezza: cresce l’attenzione per il turismo sostenibile e il concetto di JOMO (Joy of Missing Out), ovvero la ricerca di esperienze più rilassanti e autentiche, lontane dal caos delle destinazioni più affollate. Non si tratta più solo di partire, ma di vivere il viaggio in modo diverso, scegliendo mete sempre meno scontate e più personalizzate.

Questa evoluzione delle preferenze si riflette anche nelle modalità di pagamento. Per rispondere alle esigenze di chi desidera maggiore flessibilità economica, Compass introduce Heylight, una soluzione innovativa di pagamento rateale che permette di pianificare la vacanza perfetta minimizzando gli impatti finanziari immediati. Un’opportunità per i viaggiatori e per i professionisti del settore che può attrarre e fidelizzare un pubblico sempre più esigente.

Il turismo internazionale in crescita, un’occasione per l’Italia

Secondo gli ultimi dati ISNART, il settore turistico continua a essere un pilastro dell’economia italiana. Da gennaio a luglio 2024, si sono mossi poco meno di 800 milioni di turisti a livello internazionale, facendo registrare un incremento del +11% in più rispetto al 2023. I viaggiatori hanno quindi riacquistato fiducia, tornando a spostarsi ai medesimi livelli pre-pandemia e raggiungendo il 96% dei livelli precedenti al blocco globale imposto dal Coronavirus.

Gli eventi di grande portata poi, come il Giubileo e le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina nel 2026, porteranno milioni di visitatori nel Bel Paese, spingendo ulteriormente la ripresa del turismo. Le previsioni indicano un aumento significativo degli arrivi internazionali, con un impatto positivo sull’economia locale e sulle strutture ricettive. Si rinnovano così le esigenze dei viaggiatori, con un interesse crescente per la sicurezza, la qualità del servizio e l’integrazione di esperienze culturali autentiche nei pacchetti di viaggio.

Strutture ricettive o alloggi privati? Le scelte degli italiani

Le preferenze degli italiani in fatto di ospitalità continuano a oscillare tra strutture alberghiere tradizionali e soluzioni private come appartamenti e B&B. Per il 2025, ci si aspetta un aumento della domanda, dopo il +0,4% del 2024 indicato da ISNART, con particolare attenzione ai servizi offerti in vista dei grandi eventi internazionali.

Le strutture che offriranno esperienze su misura e comfort sostenibili saranno le più ricercate. La necessità di adattarsi alle nuove esigenze dei viaggiatori ha spinto le strutture alberghiere a investire in innovazione tecnologica, digitalizzazione e offerte personalizzate per fidelizzare la clientela.

Perché si viaggia? Relax, cultura e natura dominano la scena

Oltre al desiderio di staccare dalla routine quotidiana, gli italiani viaggiano sempre più per vivere esperienze uniche: dalle immersioni nel patrimonio culturale e gastronomico locale, alle avventure all’aria aperta tra sport e natura, fino alla partecipazione a eventi internazionali imperdibili. Gli operatori del settore stanno rispondendo con pacchetti su misura, in grado di garantire soluzioni sempre più studiate per rispondere alle richieste dei più esigenti. Il turismo del benessere sta emergendo come uno dei segmenti più in crescita, con richieste per spa, ritiri olistici e percorsi di relax immersi nella natura.

Il budget medio destinato ai viaggi cresce, ma con un focus specifico su qualità e concept personalizzati. Le strutture eco-friendly sono sempre più richieste, così come i servizi che garantiscono esclusività e comfort su misura. Gli operatori turistici e le strutture ricettive stanno ampliando l’offerta di servizi premium, con opzioni di lusso accessibili e su misura. La domanda di esperienze uniche ha portato all’aumento delle proposte di itinerari esclusivi e tour privati, incidendo quindi sui costi finali.

Prenotazioni 2025, digitale e flessibilità al centro delle scelte

Le prenotazioni per l’estate sono in forte aumento, con una netta preferenza per le piattaforme digitali che sono scelte per flessibilità e semplicità nella gestione del viaggio. Pagamenti digitali e nuove modalità di pagamento permettono di viaggiare senza pensieri, scegliendo la soluzione più adatta alle proprie richieste.

I dati confermano una tendenza verso i pagamenti contactless e la possibilità di personalizzare i pacchetti direttamente online, scegliendo tra esperienze ed extra da aggiungere al soggiorno. La digitalizzazione sta quindi trasformando il settore turistico, con strumenti di intelligenza artificiale che aiutano i viaggiatori a pianificare il soggiorno ideale.

Il Buy Now Pay Later rivoluziona il turismo

Una delle tendenze emergenti nel settore turistico è l’adozione del Buy Now Pay Later (BNPL), un sistema che consente di dilazionare il pagamento di pacchetti viaggio di ogni fascia di prezzo. Soluzioni come Heylight e le nuove proposte presentate da Compass alla BIT di febbraio 2025 a Milano permettono ai viaggiatori di organizzare vacanze da sogno senza dover affrontare spese immediate.

Secondo i dati, il 26% dei viaggiatori prende in considerazione questa soluzione, che consente di suddividere il costo del viaggio in rate senza dover affrontare un esborso immediato. L’interesse è ancora più marcato tra chi pianifica con largo anticipo le proprie vacanze: il 43% di chi ha già prenotato ha valutato questa opzione, soprattutto per pacchetti esperienziali e all-inclusive, che spesso comportano importi più elevati.

“Il 2025 si prospetta come un anno cruciale per il settore del turismo, già da anni in forte evoluzione. Gli italiani pianificano con largo anticipo le proprie vacanze, esplorano nuove mete e cercano un alleato per avere maggiore flessibilità dei pagamenti e permettersi spese più elevate. Per questo, con il Buy Now Pay Later, gli operatori del turismo possono rafforzare la loro offerta multicanale e soddisfare al meglio le esigenze dei viaggiatori. Lo dimostrano anche le testimonianze dei merchant che hanno già scelto HeyLight, la nostra piattaforma internazionale di BNPL, che riportano un aumento delle vendite e un consistente aumento del ticket medio”, sottolinea Luigi Pace, Direttore Centrale Marketing e Financial Partnership di Compass.