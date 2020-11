editato in: da

Le Vie di Dante sono il miglior cammino del mondo del 2021 secondo le guide Lonely Planet. Gli itinerari proposti nel cammino, che portano i viaggiatori alla scoperta di bellezze note e poco note tra Emilia Romagna e Toscana, sarebbero un’esperienza da non perdere per l’anno prossimo, l’anno in cui – tra l’altro – si festeggeranno i 700 anni dalla morte del sommo poeta. E questa, tra l’altro, è anche l’unica meta italiana fra le 30 realtà selezionate dalle guide.

Il cammino è perfetto per chi ama viaggiare in modo lento, per chi cerca un turismo sostenibile ed attento alla natura, per chi ama mete rurali e lontane dalle solite e classiche destinazioni. Il tutto passando tra borghi, campagne, piccoli comuni, costeggiando castelli, boschi e paesaggi straordinari tipici di queste due regioni italiane.

Un percorso di quasi 400 chilometri che collega Ravenna e Firenze: città in cui si possono trovare testimonianze del poeta perché nella prima ci ha passato gli ultimi anni della sua vita, mentre nella seconda ci è nato. Un viaggio in 20 tappe sulle orme del padre della letteratura italiana, percorribile tutto l’anno sia a piedi che in mountain bike, adatto a tutti e non estremamente difficile e in cui si possono ritrovare alcuni dei luoghi che poi sono stati descritti anche nella Divina Commedia.

Un percorso, insomma, che ha fornito al poeta numerosi spunti e storie da raccontare e con molti posti in cui potersi fermare, rilassarsi magari gustando le bontà della cucina locale e immergendosi in tradizioni antiche.

Dalla città bizantina e dei mosaici, in cui è custodita anche la sua tomba, si può partire verso un’esperienza unica, un vero viaggio non solo per la vista ma anche per l’anima, che attraversa – passando su sentieri medievali – piccole realtà come Pontevico e Oriolo, dividendosi poi verso Forlì oppure Brisighella, considerato uno dei borghi più belli d’Italia. Scegliendo questa seconda direzione si passerà per San Benedetto in Alpe e per la mulattiera dell’Acquacheta (che Dante definì “un solo balzo alimentato forse da mille torrenti”), San Godenzo, Dicomano, Pontassieve e Firenze, per farsi un giro nel quartiere Dantesco, nel museo, e negli altri luoghi in cui vi è traccia del poeta. L’altro percorso che da Forlì porta a Firenze attraversa invece alcuni piccoli gioielli come Dovadola, Portico di Romagna, Premilcuore, Casalino Poppi, Prato di Strada e Pieve Pitiana.

Un percorso in cui si può respirare la magia d’un tempo, immaginarsi in un mondo lontano, fermarsi e respirare lontano dai frenetici delle città, ripercorrendo le orme del poeta. Insomma, un cammino che vale la pena di essere percorso, soprattutto nell’anno del 700esimo anniversario di Dante.