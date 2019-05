Sette Valli Sospese, è in Algarve il “miglior cammino d’Europa”

editato in: da

Grande riconoscimento per le Sette Valli Sospese ad Algarve che è stato eletto cammino migliore d’Europa dall’organizzazione European Best Destinations.

L’organizzazione europea con sede a Bruxelles ha scelto il magnifico “Percurso dos Sete Vales Suspensos”, il percorso delle Sette Valli Sospese per permettere ai visitatori di scoprire la bellezza della costa portoghese. European Best Destinations punta a promuovere la cultura e il turismo in Europa. In collaborazione con gli uffici turistici partecipanti e la Rete EDEN ha come obiettivo quello di far conoscere la ricchezza, la diversità e la qualità delle destinazioni europee. L’organizzazione è diventato il punto d’incontro per gli uffici del turismo e per i viaggiatori del mondo, una via d’accesso alla scoperta dell’Europa.

Un riconoscimento di grande autorevolezza per Algarve che incanta con la sua natura selvaggia fatta da calette segrete che si sovrappongono ai lontani campi da golf presenti sul territorio. Il percorso delle Sette Valli Sospese è lungo sei chilometri e parte dalla spiaggia di Centeanos ed arriva alla Praia da Marinha, una delle spiagge più belle del Portogallo. Il percorso è semplice da percorrere, ma permette di addentrarsi in tunnel scavati nella roccia, archi naturali e faraglioni. Un sentiero delineato e facile da seguire, alla portata di tutti per ammirare le acque smeraldo e tanti villaggi presenti.

Da Carvoeiro si attraversa una passerella di 600 metri per arrivare alle rocce, si può dare uno sguardo alla cappella di Nossa Senhora da Encarnação per poi arrivare alla “boneca”, il punto panoramico del cammino dove è possibile ammirare tutto il litorale. Tra rocce rossastre e lingue di sabbia, si arriva a Centeanos con nelle vicinanze il Faro de Alfanzina, costruito circa un secolo fa. Praia de Benagil permette di accedere alla grotta più famosa d’Europa ma è possibile solo a nuoto o in barca. Una cala illuminata dal sole che penetra attraverso un varco nella volta. Il cammino passa sulla sommità della caverna, ma non porta al suo interno. Il sentiero permette di ammirare la famosa destinazione dall’alto.

Il cammino termina a Praia da Marinha caratterizzata da sabbia dorata, acqua color smeraldo e meravigliosi faraglioni. Il percorso delle Sette Valli Sospese è segnalato da simboli gialli e rossi sugli steccati, un consiglio per non avventurarsi e rischiare di invadere l’ecosistema. È sconsigliato incamminarsi nelle ore più calde perché non esistono posti riparati dal sole.