Gli Slow Trail di Villach, l’Austria da scoprire a passo lento

Villach, che in italiano chiamiamo Villaco, è un’affascinante cittadina dell’Austria che sorge a poca distanza dal confine italiano e particolarmente amata dai suoi visitatori per le sue terme, per il suo centro storico ricco d’arte e per gli splendidi laghi balneabili situati nelle sue vicinanze e tra le sue incredibili montagne. Non a caso, proprio qui prendono vita diversi Slow Trail che permettono di scoprire questo magnifico territorio della Carinzia a passo lento.

Cosa sono gli Slow Trail

Slow Trail è un interessante progetto che riguarda tutta la Carinzia: in questa magnifica regione dell’Austria meridionale sono stati realizzati numerosi itinerari dedicati a coloro che desiderano fare escursioni dal ritmo lento, per godere al massimo dell’energia e della bellezza della natura.

Sono percorsi sono adatti a ogni tipo di camminatore e che si sviluppano in punti particolarmente panoramici e ricchi di fascino, tanto da essere assolutamente irresistibili. Completamente immersi nella natura, quelli che si diramano nei dintorni di Villach non superano i 10 km di lunghezza e hanno un dislivello contenuto proprio per essere percorribili da chiunque desideri intraprenderli. Noi di SiViaggia abbiamo selezionato per voi quelli che riteniamo essere i più suggestivi.

Slow Trail presso il Lago di Faak

Il Lago di Faak, il cui vero nome è Faaker See, oltre a essere estremamente affascinante è anche uno dei più grandi laghi della Carinzia. Situato a sud di Villaco a circa 555 s.l.m., offre acque di un magnetico colore turchese e un paesaggio che riesce davvero ad emozionare: è incorniciato dalle magnifiche montagne Karawanken.

Lo Slow Trail nei pressi di questa meraviglia può iniziare sia da Faak am See che da Drobollach, e conduce a passo lento attraverso un’idilliaca area naturale e paesaggistica che entra nel cuore di tutti i suoi visitatori.

Per percorrerlo per intero (quindi andata e ritorno) occorrono circa 2 ore, ma regala numerosi punti di interesse come la Cappella della Pace che è lì a simboleggiare il forte legame che esiste tra le persone che vivono in Carinzia, Italia e Slovenia. Il sentiero prosegue poi regalando una della viste più bella del Lago di Faak e del suggestivo Monte Mittagskogel (2.145 m), per poi inoltrarsi in un fresco bosco che si rivela un ottimo rifugio dalla calura estiva, fino ad arrivare in breve tempo alla penisola.

Slow Trail Klopeiner See

Non è di certo da meno il percorso che conduce a conoscere lo straordinario Lago Klopein, poiché permette al visitatore di poggiare lo sguardo su quello che viene considerato uno dei punti panoramici più belli della Carinzia meridionale.

Lungo circa 3,5 km, consente di salire dolcemente dalla sponda occidentale del monte Kitzelberg che fa da guardiano a tre magnifici laghi, Kleinsee, Turnersee e Klopeiner See, che si rivelano ideali per fare una nuotata rinfrescante dopo questa emozionante escursione sotto i raggi del sole.

Tra i punti di interesse da non perdere segnaliamo la bianca Chiesa di Stein, particolarmente nota per l’antica usanza dello “Striezelwerfen” (lancio della pagnotta), che si erge fiera sulla cima di un colle.

Slow Trail Bleistätter Moor

La Bleistätter Moor è una zona palustre caratterizza da una grande biodiversità di piante e specie animali, gelosamente protetta da magnifiche cime che si stagliano attorno al territorio. Lo Slow Trail che si può affrontare qui si sviluppa attorno al Lago di Ossiach e ci lascia camminare attraverso passaggi incontaminati, impreziositi dalla vista della catena montuosa dei Tauri di Ossiach e della Gerlitzen Alpe.

Con partenza dalla Domenig Steinhaus, conduce al cospetto di torri di vedetta e di piccoli ponti che fanno da sfondo ad ampie distese. A disposizione ci sono anche due varianti: uno di queste dirige verso lo storico Monastero di Ossiach, sede dell’importante Festival dell’Estate Carinziana, l’altro (fattibile esclusivamente durante i mesi estivi) permette persino di fare una gita in barca.

Slow Trail sul Lago Millstätter

Il Lago Millstätter offre straordinarie acque balneabili che possono raggiungere anche i 27°C. Circondato da verdi cime arrotondate, regala un magnifico itinerario lungo 4,4 km che permette di camminare lungo la misteriosa palude Mirnock-Moor, dove aleggia la leggenda del gigante Mirnock e del suo sfortunato amore per la figlia di un pescatore.

Il punto finale del sentiero è la cima del monte Mirnock, che regala un panorama che entra nell’anima e tramonti difficili da dimenticare. A disposizione c’è anche un secondo sentiero, lo Slow Trail del Lago Zwergsee, che camminando tramette la sensazione di poter toccare lo stesso lago e le magnifiche montagne che vi si specchiano con un dito.

Slow Trail sul Lago Wörthersee

Infine lo Slow Trail sul Lago Wörthersee, ovvero quello che permette di immergersi nel lago più famoso della Carinzia, a sua volta circondato da preziose montagne.

A passo lento si possono percorre 6,7 km partendo dalla misteriosa Gola Römerschlucht, dalla quale si apre un dolce sentiero nel bosco che costeggia anche il solitario Lago Forstsee, fino ad arrivare presso il Veldener Aussicht: preparate i fazzoletti, perché è un punto panoramico con una vista è sorprendente in quanto si apre sul verde turchese della baia di Velden incorniciata dalle Alpi Giulie che si innalzano in lontananza.

Gli Slow Trail di Villach sono un vero sogno a occhi aperti. Non resta che raggiungere questa speciale zona e scegliere l’itinerario di proprio interesse.