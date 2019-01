Il Sentiero Italia è il trekking più lungo del mondo

editato in: da

È lungo 6.880 chilometri e comprende circa 370 tappe sparse tra le regioni italiane.

È il Sentiero Italia, oggi rinominato Sentiero Italia Cai, il percorso trekking più lungo del mondo.

Pochi lo hanno percorso interamente, men o di coloro che ha tentato la scalata all’Everest. Impegnativo a dir poco: per percorrerlo tutto ci vogliono tra gli otto e i nove mesi. Dalla Sicilia alle Alpi, corre lungo tutto lo Stivale.

Ideato alla fine degli Anni ’80, il Sentiero Italia non era mai stato aperto interamente. I primi a cimentarsi nell’impresa erano stati alcuni escursionisti partì dalla cittadina sarda di Santa Teresa di Gallura per coprire gran parte del percorso in otto mesi.

Oggi ci stanno lavorando circa 500 volontari del Club Alpino Italiano – motivo per cui al nome è stato aggiunto quello del Cai – che entro la primavera avranno ripulito l’itero percorso, posizionato la segnaletica e organizzato i punti ristoro e bivacco per tutti gli appassionati che vorranno percorrerlo.

Attraversa paesaggi straordinari, spesso sconosciuti alla maggior parte degli italiani. Il percorso parte ufficialmente dalla località di Grotta Gigante, situata a Sgonico, in provincia di Trieste, e attraversa l’intero arco alpino, tutta la catena appenninica, la Sicilia e la Sardegna per arriva a Santa Teresa di Gallura, in provincia di Sassari. Uilizza lunghi tratti di preesistenti itinerari come la Grande Traversata delle Alpi, l’Alta Via dei Monti Liguri e la Grande Escursione Appenninica e il Sentiero del Brigante in Calabria.

L’idea è quella di cavalcare l’onda del crescente interesse verso i cammini, verso il contatto con la natura, verso la voglia di una turismo slow, proprio nell’anno del turismo lento proclamato dal nostro ministero del Turismo.

Il Sentiero Italia Cai dovrebbe essere inaugurato già tra marzo e aprile 2019.