Dormire in una birdbox immersi nella natura della Norvegia

Riuscite a immaginarvi dentro ad una minuscola casetta rettangolare, con una splendida vista sui fiordi norvegesi e un panorama mozzafiato?

Si tratta della Birdbox e, come suggerisce il nome, sembra proprio un piccolo rifugio per uccellini che, nella sua semplicità, si sposa perfettamente con il paesaggio circostante. Creata da Torstein Aa, designer e co-fondatore di Livit, studio di design che si trova nella provincia di Bergen, in Norvegia, questa minuscola casetta è stata volutamente progettata con un design minimalista, con forme e colori naturali d’ispirazione nordica per mettere in risalto lo scenario circostante.

Di grande impatto è l’ampia finestra circolare che permette ai fortunati visitatori di godere di una vista pazzesca sul territorio, sia di giorno che di notte, sotto le stelle. Un’esperienza immersiva, a stretto contatto con la natura del posto, da vivere in tutte le stagioni, anche d’inverno, quando la neve crea una magica atmosfera.

Al suo interno si può trovare tutto il necessario per trascorrere un periodo di totale relax e benessere e godere della bellezza circostante, oltre che una serie di comfort che renderanno ancora più piacevole la permanenza.

Attualmente si può soggiornare nelle birdbox posizionate nella provincia di Langeland, a sud della Norvegia, e a Fauske, città della contea di Nordland, che gode di maestose montagne e ghiacciai. Soluzioni che si possono prenotare sul sito dei progettisti, oppure tramite Airbnb, e che rappresentano una scelta perfetta non solo per gli amanti della natura che qui, immersi nel silenzio, possono concentrarsi sul suono dei ruscelli e sul cinguettio degli uccelli, ma anche per gli inguaribili romantici. Inoltre, è la scelta giusta per quei viaggiatori che cercano un senso di pace e libertà e che vogliono staccare dalla quotidianità.

L’intento è rendere disponibili le Birdbox (attualmente fruibili nelle dimensioni piccole e medie, trasportabili con facilità con l’ausilio di un elicottero) in altri punti panoramici – con molta probabilità anche oltre i confini della Norvegia – per permettere di fare questa esperienza unica e apprezzare panorami indimenticabili in altre località del mondo.