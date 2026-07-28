La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Anche Malaga può essere raggiunta con la promozione Wizz Air

C’è chi in estate sta già pensando al viaggio per il prossimo autunno, quando le destinazioni più belle d’Europa cominciano a trasformarsi, tingendosi di una miriade di foglie dorate e ramate. Per molti potrebbe sembrare un pensiero prematuro, soprattutto per chi, all’idea della fine dei mesi caldi, sente già un pizzico di nostalgia. Eppure è proprio questo il momento giusto per iniziare a immaginare come e dove trascorrere la prossima vacanza autunnale, complice anche la nuova promozione flash lanciata da Wizz Air.

Prenotando entro la mezzanotte di oggi, 28 luglio 2026, potrete acquistare i vostri voli con il 15% di sconto e partire nel periodo compreso tra il 21 settembre e il 10 dicembre 2026. Dove andare? Ecco le mete che vi consigliamo!

Da Bari a Sofia

Sofia si trasforma in qualcosa di magico quando le foglie iniziano a cambiare colore! Basti pensare ai suoi parchi, che esplodono in tonalità dorate e ramate, e alle temperature più fresche che rendono le passeggiate un vero piacere, e non solo in città.

Gli appassionati di turismo attivo possono salire sul monte Vitosha, quello che viene considerato il “giardino dietro casa” di Sofia. Per chi ha tempo e vuole andare oltre la città, questo è il periodo ideale anche per fare un’escursione ai Sette Laghi di Rila, i laghi glaciali situati a un’altitudine compresa tra i 2.100 e i 2.500 metri.

L’autunno è anche la stagione del raccolto in Bulgaria, il che si traduce in prodotti freschi nei mercati, feste del vino a settembre e una cucina tradizionale sostanziosa, perfetta per il clima più fresco.

Da Milano Malpensa a Santander

Chi cerca una meta meno scontata, troverà in Santander, nel nord della Spagna, la destinazione ideale. Da qui, potrete andare alla scoperta dei tesori più preziosi della Cantabria unendo natura, architettura e storia. Sono diversi i luoghi da inserire nell’itinerario: dalla Foresta di Sequoie, dove imponenti sequoie creano un’atmosfera magica, al Capricho de Gaudí, un capolavoro bizzarro e dai colori vivaci tipico dell’architettura modernista, fino a Santillana del Mar, rinomata come uno dei borghi medievali più belli del Paese.

A Santander, invece, una visita al Palacio de la Magdalena è d’obbligo. Questa ex residenza reale, affacciata sul mare, offre uno spaccato affascinante del passato della regione.

Da Torino a Malaga

Se cercate le atmosfere autunnali, ma con temperature un po’ più gradevoli, la meta è Malaga, dove potreste arrivare con la valigia piena di vestiti caldi e ritrovarvi poi a toglierli strato dopo strato. L’autunno è il momento in cui la città torna a respirare dopo la frenesia estiva: il ritmo si fa più lento e i malagueños si riprendono le proprie terrazze.

Da non perdere l’Alcazaba, che in questo periodo si può visitare senza le file infinite dell’estate, e la cattedrale, sempre affascinante, ma decisamente più godibile senza le grandi folle. Infine, regalatevi il tramonto autunnale dal Gibralfaro, con il sole più basso che proietta ombre lunghe sul porto e sulla città sottostante.