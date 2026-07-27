Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Ph. Jannes Linders Vista esterna della Amsterdam University Library

In genere, si pensa che la scelta dell’università dipenda unicamente dal prestigio accademico della stessa, ma non sempre è così perché c’è anche chi, almeno per un momento, sogna di studiare in un luogo capace di lasciare senza fiato anche per la sua architettura ed il contesto in cui è inserito.

Nel 2026 il Prix Versailles, prestigioso premio internazionale dedicato all’architettura contemporanea, ha selezionato le otto università più belle del mondo, premiando edifici che ridefiniscono il concetto stesso di campus.

Dalle biblioteche trasformate in capolavori di design ai centri di ricerca immersi nel verde, passando per spazi pensati per favorire collaborazione, sostenibilità e benessere, questi progetti dimostrano come l’architettura oggi possa diventare parte integrante dell’esperienza universitaria. Ecco quali sono le strutture che hanno conquistato il riconoscimento internazionale nel 2026, luoghi intrisi di cultura che possono rivelarsi una tappa interessante da inserire durante un viaggio nei dintorni.

UNSW Sydney (Australia)

L’Health Translation Hub della UNSW Sydney si ispira alle dune costiere australiane, con una facciata progettata per ridurre sensibilmente l’irraggiamento solare senza rinunciare alla luminosità degli spazi interni. Il complesso integra ricerca, didattica, pratica clinica e industria in un unico edificio, diventando un punto di riferimento per la medicina del futuro. Grande attenzione è stata dedicata anche alla cultura aborigena, presente nel paesaggio e negli spazi comuni attraverso specie vegetali autoctone e richiami alla tradizione locale.

Ph. Hufton + Crow

Università di Cambridge (Regno Unito)

Il Ray Dolby Centre rappresenta il più grande centro britannico dedicato alla fisica. Ospita 173 laboratori, sale bianche e spazi altamente tecnologici progettati per garantire il massimo controllo di vibrazioni, umidità e temperatura. L’architettura punta sulla collaborazione, con ampi atri, aree comuni e percorsi aperti che favoriscono l’incontro tra studenti, ricercatori e visitatori, rendendo la scienza accessibile anche al grande pubblico.

Ph. Kilian O'Sullivan

Università di Oxford (Regno Unito)

Il Stephen A. Schwarzman Centre for the Humanities riunisce per la prima volta tutte le principali discipline umanistiche dell’Università di Oxford sotto lo stesso tetto. Al centro dell’edificio si trova un imponente atrio sormontato da una cupola scenografica, mentre gli spazi comprendono anche una sala concerti, un teatro, un cinema e aree espositive aperte alla città. Un progetto che coniuga tradizione architettonica e innovazione culturale, diventando il cuore pulsante delle scienze umane.

Ph. Hufton + Crow

Università di Amsterdam (Paesi Bassi)

La nuova Biblioteca Universitaria nasce dalla riqualificazione di un antico complesso ospedaliero storico. Il cuore del progetto è un grande atrio coperto da una struttura ispirata alle nervature di una foglia, capace di massimizzare la luce naturale e migliorare il comfort climatico. La famosa scala “Tree of Wisdom” e una facciata decorata con una poesia tradotta in 24 lingue trasformano la biblioteca in un simbolo di inclusione e conoscenza.

Ph. Ronald Tilleman

Università dell’Arkansas (Stati Uniti)

L’Anthony Timberlands Center è molto più di un edificio universitario: è un laboratorio vivente dedicato all’architettura e al design. Realizzato quasi interamente in legno massiccio, permette agli studenti di osservare direttamente tecniche costruttive innovative, grazie a una struttura completamente a vista, grandi laboratori e un enorme spazio aperto dedicato alla sperimentazione.

Ph. Timothy Hursley

Claremont McKenna College (Stati Uniti)

Il Robert Day Sciences Center, progettato dallo studio BIG di Bjarke Ingels, riunisce informatica, data science e scienze della vita in un unico edificio. L’atrio centrale, ottenuto ruotando i diversi volumi della struttura, crea connessioni visive tra i laboratori e favorisce il dialogo tra discipline tradizionalmente separate. Un’architettura pensata per stimolare collaborazione e innovazione.

Ph. Laurian Ghinitoiu

Università di Harvard (Stati Uniti)

Il David Rubenstein Treehouse reinventa il tradizionale centro conferenze universitario trasformandolo in uno spazio immerso nella natura. Progettato dall’architetta Jeanne Gang, combina legno massiccio e calcestruzzo a basse emissioni, offrendo terrazze panoramiche, grandi ambienti di incontro e soluzioni sostenibili che rafforzano il rapporto tra architettura, ambiente e comunità accademica.

Ph. Jason O’Rear

Università Johns Hopkins (Stati Uniti)

Il Bloomberg Student Center è il primo edificio del campus interamente dedicato alla vita studentesca. Organizzato come un piccolo villaggio composto da padiglioni in legno, ospita oltre 200 associazioni, spazi artistici, teatri, sale musica, laboratori e aree ristoro. Alimentato anche da oltre mille pannelli fotovoltaici, rappresenta un modello di campus sostenibile dove socialità, creatività e benessere diventano parte integrante della formazione universitaria.