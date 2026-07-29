Secondo i dati Eurostat, il 2026 dell'aviazione europea è un'altalena di rincari e ribassi in quasi tutti i Paesi, ma l'Italia resta un'eccezione unica

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock In Italia i biglietti aerei continuano a costare meno

Chi sta pianificando un viaggio nel 2026 lo sa bene: i prezzi dei voli quest’anno sembrano seguire la logica di un’altalena, con rincari e ribassi che si susseguono di mese in mese e che cambiano volto a seconda del Paese da cui si parte.

I dati più recenti diffusi da Eurostat raccontano un’Europa a due velocità, dove la maggior parte degli Stati membri fa i conti con bollette del trasporto aereo sempre più salate, mentre l’Italia rappresenta una eccezione, con i biglietti che continuano a costare meno rispetto all’anno precedente.

Voli più cari quasi ovunque

Il quadro generale disegnato da Eurostat per il 2026 è tutt’altro che lineare. Dopo un avvio d’anno in discesa, i prezzi hanno ripreso quota tra febbraio e marzo, per poi tornare a scendere ad aprile. È stato però maggio il mese più movimentato, con un balzo dei prezzi che ha superato l’8% rispetto allo stesso periodo del 2025, seguito da un giugno più tranquillo, ma comunque in territorio positivo.

A pesare più di tutto sono le rotte internazionali: i voli di lungo raggio hanno mostrato oscillazioni molto più marcate rispetto ai collegamenti nazionali, segno che la domanda di viaggi verso mete lontane resta particolarmente sensibile a fattori esterni.

Le differenze tra un Paese e l’altro raccontano poi storie quasi opposte. Il Belgio ha vissuto i rincari più drastici, con aumenti che a Pasqua hanno superato il 40% e che sono rimasti elevati anche nei mesi successivi. Sulla stessa lunghezza d’onda, seppur con numeri meno estremi, si trovano Austria e Grecia, entrambe con incrementi a doppia cifra a giugno.

All’estremo opposto c’è la Slovacchia, dove i biglietti sono letteralmente crollati, con ribassi che hanno sfiorato il 50% in primavera. Un copione simile, anche se più contenuto, si osserva in Ungheria e Polonia, dove i prezzi sono scesi di circa 13 punti percentuali.

Il caso dell’Italia

In questo scenario, in Italia, negli stessi tre mesi presi in esame da Eurostat, i prezzi dei voli sono sempre andati nella direzione del ribasso. Ad aprile il calo ha sfiorato il 13%, a maggio si è attestato poco sopra il 3%, mentre a giugno è tornato a superare il 10%. Numeri che collocano il nostro Paese tra quelli più convenienti d’Europa per chi acquista un biglietto aereo in questo periodo, in netta controtendenza rispetto a mercati come quello belga o austriaco.

Le ragioni non sono ancora del tutto chiare e probabilmente vanno cercate in un mix di fattori: la struttura della domanda interna, il peso delle compagnie low cost sulle rotte nazionali e verso l’estero e forse anche un effetto di riposizionamento dei prezzi dopo le turbolenze degli anni precedenti. Quel che è certo è che, per chi sta programmando le prossime vacanze, guardare al mercato italiano potrebbe rivelarsi la scelta più conveniente del momento, in un’Europa dove il costo di un volo dipende sempre più da dove si vive che da dove si vuole andare.