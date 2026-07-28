La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Sotto un cielo di stelle, la Luna del Cervo sorge grande e dorata

Gli ultimi due giorni di luglio disdite cene e altri appuntamenti, perché il cielo si prepara a regalare un doppio spettacolo.

Mercoledì 29 luglio 2026 la Luna piena d’estate, la Luna del Cervo, sorgerà a est con quella luce dorata che solo i pleniluni estivi sanno regalare. E proprio in quei giorni, tra il 28 e il 30 luglio, il cielo sarà attraversato dalle scie delle Delta Aquaridi, uno sciame meteorico meno famoso delle Perseidi, ma capace, in una notte serena, di regalare qualche sorpresa a chi alza lo sguardo.

Non serve un binocolo professionale, né un deserto lontanissimo: basta scegliere il balcone di cielo giusto e l’Italia, da nord a sud, ne ha più di uno da offrire.

La Luna del Cervo e le Delta Aquaridi

Partiamo dal plenilunio estivo il cui nome, Luna del Cervo, arriva dalle tradizioni dei nativi americani: luglio è il mese in cui i cervi maschi rinnovano le corna, simbolo di forza e rigenerazione. Non a caso la stessa Luna viene chiamata anche Luna del Fieno o Luna del Tuono, a seconda che si guardi ai campi pronti per la raccolta o ai primi temporali estivi in montagna. C’è anche chi la chiama Luna del Raccolto, quella che segna il momento in cui la terra, e non solo, comincia a restituire ciò che è stato seminato mesi prima, in progetti, idee e intenzioni.

Ad accompagnarla, quest’anno, ci sarà un dettaglio che vale la pena cercare con lo sguardo: Saturno, visibile proprio in prossimità del disco lunare. Sullo sfondo, le Delta Aquaridi regaleranno le loro scie silenziose, radenti l’orizzonte meridionale, meno spettacolari delle Perseidi di agosto, ma perfette per chi vuole un assaggio in anteprima della stagione delle stelle cadenti.

Dove guardare gli spettacoli celesti di luglio in Italia

Per un evento come questo, la scelta del luogo conta quanto quella dell’orario: serve un orizzonte est libero per la Luna che sorge e un cielo abbastanza buio da lasciare intravedere qualche meteora.

Il Vallone di Saint-Barthélemy, in Valle d’Aosta, primo sito italiano certificato Starlight Stellar Park, offre proprio questo mix, mentre in Veneto, al rifugio Averau, a oltre 2.400 metri, l’orizzonte è amplissimo e la Luna sembra sorgere da un altro pianeta.

Chi cerca un’atmosfera più raccolta può puntare su Valpiana di Ossana, nella Val di Sole trentina, incastonata tra i boschi e le Dolomiti di Brenta, oppure su Rocca Massima, nel Lazio, primo comune italiano certificato da Astronomitaly, comodo per chi parte da Roma. Per chi invece vuole vedere la Luna del Cervo sorgere dal mare, la costa meno illuminata della Sardegna come quella sul Golfo di Orosei, in Ogliastra, o le isole minori siciliane come Pantelleria e Lampedusa, regalano un orizzonte marino puro, ideale per un plenilunio che sembra emergere direttamente dalle onde.

Non serve viaggiare lontano per ritrovare la meraviglia: a volte basta un rifugio, una spiaggia deserta o un prato di montagna e un appuntamento che il cielo rispetta puntualmente ogni anno.