Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Ufficio Stampa Gli interni dello spettacolare Teatro dell'Aquila

L’Italia conquista un nuovo riconoscimento UNESCO e, ancora una volta, a essere premiato è un patrimonio che non ha eguali nel mondo. Il Comitato del Patrimonio Mondiale, riunito a Busan(in Corea del Sud), ha iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale i teatri condominiali dell’Italia centrale, un patrimonio diffuso unico composto da 10 teatri storici distribuiti tra Marche, Emilia-Romagna e Umbria.

Non si tratta semplicemente di splendidi edifici storici, ma di un vero e proprio “sistema” nato tra Settecento e Ottocento in cui erano gli stessi cittadini a finanziare, costruire e condividere la proprietà del teatro, trasformandolo nel cuore della vita culturale della comunità. Ancora oggi questi gioielli architettonici custodiscono sale eleganti e palchi decorati che hanno visto secoli di spettacoli, musica e tradizioni, rappresentando una tappa imperdibile per chi ama scoprire luoghi ricchi di storia e di fascino.

Un nuovo emozionante riconoscimento che porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti nella lista UNESCO.

Perché i teatri condominiali entrano nella lista UNESCO

I teatri condominiali rappresentano un fenomeno tutto italiano. Tra il Settecento e l’Ottocento, nei piccoli centri dell’Italia centrale, cittadini, nobili e amministratori locali decisero di unirsi per costruire spazi destinati agli spettacoli, diventandone comproprietari attraverso una sorta di “condominio” ante litteram.

In un’epoca in cui il teatro era spesso riservato alle corti aristocratiche, questi edifici permisero anche agli abitanti dei borghi di assistere all’opera, alla musica classica e ad altri spettacoli dal vivo. Le loro eleganti sale a palchi divennero così veri centri della vita comunitaria, contribuendo alla diffusione della cultura ben oltre le grandi città.

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Più che semplici edifici storici, quindi, questi teatri raccontano una storia di partecipazione collettiva: furono infatti le comunità locali a investire nella loro costruzione e a mantenerli vivi nel corso dei secoli. È proprio questo modello, che unisce valore architettonico, funzione culturale e identità civica, ad aver convinto l’UNESCO a riconoscere il sito come patrimonio dell’umanità.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha definito i teatri condominiali “gioielli architettonici” e una “infrastruttura culturale italiana di eccellenza”, sottolineando come abbiano consentito per oltre due secoli anche agli abitanti dei piccoli centri di accedere all’opera, alla musica classica e agli spettacoli dal vivo.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, promotore della candidatura, che ha definito la decisione del Comitato UNESCO “un risultato storico per le Marche e per l’intero sistema teatrale e culturale regionale e nazionale”, sottolineando come il riconoscimento confermi “il valore universale di un patrimonio unico al mondo”.

Emozione anche da parte di Lucia Chiatti, direttrice generale della Fondazione Pergolesi Spontini, che gestisce il Teatro Pergolesi di Jesi. In un’intervista a La Repubblica ha raccontato di aver atteso “con trepidazione” l’esito di un percorso avviato nel 2020, definendolo una sfida impegnativa che ha permesso di riscoprire e valorizzare ancora di più il patrimonio rappresentato da questi teatri e il lavoro svolto ogni giorno per custodirlo.

I 10 teatri diventati patrimonio UNESCO

Sono 10 i teatri condominiali che entrano nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Ecco quali sono:

Teatro Angelo Mariani, Sant’Agata Feltria (Emilia-Romagna)

Teatro Pergolesi, Jesi (Marche)

Teatro Ventidio Basso, Ascoli Piceno (Marche)

Teatro Serpente Aureo, Offida (Marche)

Teatro dell’Aquila, Fermo (Marche)

Teatro Lauro Rossi, Macerata (Marche)

Teatro Feronia, San Severino Marche (Marche)

Teatro Gentile, Fabriano (Marche)

Teatro Bramante, Urbania (Marche)

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, Spoleto (Umbria).

Il nuovo riconoscimento UNESCO è anche un invito a esplorare alcuni dei borghi più affascinanti dell’Italia centrale. Molti di questi teatri sono ancora oggi utilizzati per stagioni liriche, concerti, spettacoli di prosa e festival, permettendo ai visitatori di vivere non solo la bellezza delle loro architetture, ma anche la loro funzione originaria.

Gli altri siti nel mondo entrati nella lista UNESCO

Quella dei teatri condominiali non è stata l’unica novità annunciata durante la riunione del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO a Busan. Tra i nuovi siti iscritti figurano anche alcuni luoghi di straordinario valore storico, culturale e naturale distribuiti in diversi continenti.

A entrare nella prestigiosa lista sono stati il Monte Olimpo, la vetta più alta della Grecia e simbolo della mitologia ellenica, e le spiagge dello sbarco in Normandia, in Francia, dove sono ancora conservate importanti testimonianze del D-Day del 1944.

Il riconoscimento è stato assegnato anche a 13 opere dell’architetto finlandese Alvar Aalto, considerate un esempio emblematico dell’architettura modernista del XX secolo, e al castello di Alamut, nel nord dell’Iran, una storica rete di fortezze costruita sui monti Alborz.

Completano il nuovo elenco il corridoio di migrazione terrestre degli animali Boma-Badingilo in Sud Sudan, le antiche capitali giapponesi di Asuka e Fujiwara, l’architettura modernista di Tashkent, in Uzbekistan, e le piantagioni agricole coloniali di São Tomé e Príncipe, ulteriore testimonianza della storia e dell’evoluzione del paesaggio culturale africano.