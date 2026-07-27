Prezzi popolari, tavolate infinite e ricette di famiglia: il Guardian racconta perché le sagre italiane affascinano i turisti stranieri

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Le sagre italiane dell'estate elogiate dal Guardian

Esplorare l’Italia è un sogno per molti stranieri e oltre ai monumenti c’è la tradizione culinaria ad attirarli. Il Guardian ha deciso di raccontare il Belpaese mostrando una realtà molto cara a noi local, ma poco conosciuta all’estero: quella delle sagre. Non si tratta di fiere, spesso sono eventi in piccole piazze con tavolate lunghe dove il profumo delle specialità sovrasta tutto.

Scopriamo insieme perché le sagre italiane hanno conquistato la stampa estera e quali sono le più famose dell’estate 2026 che stanno facendo il giro del mondo.

Le sagre italiane conquistano il Guardian

Il giornalista del Guardian mostra come le sagre di paese facciano parte della tradizione italiana e invita i turisti a visitarle durante le vacanze dell’estate 2026. I prezzi competitivi sono senza dubbio uno dei motivi per non perdersele, ma anche il fatto di uscire dai circuiti del lusso per trovare un impiattamento più rustico e preparazioni che si avvicinano davvero a quella che è la preparazione casalinga. Insomma, le sagre stanno facendo il giro del mondo per un motivo chiaro: l’autenticità e i sapori veraci. Da Nord a Sud le specialità gastronomiche e del periodo prendono vita accompagnate da musica e divertimento.

Le sagre raccontate e da non perdere

Tra le tappe che il Guardian consiglia di seguire, ce ne sono almeno sei che meritano un giro apposta, anche a costo di allungare il viaggio di qualche ora. A Cannole, in provincia di Lecce, al 10 al 14 agosto va in scena la festa della Municeddha, dedicata alla piccola lumaca che da sempre fa parte della cucina di casa in quella zona. Si mangia in tre modi: al sugo, in umido con cipolla e olio, oppure arrosto, e si stacca dal guscio con uno stuzzicadenti, in piedi, tra bancarelle e musica.

Risalendo fino alle Marche, a Campofilone, dal 7 al 10 agosto trovate la sagra dei Maccheroncini di Campofilone IGP, attiva ininterrottamente dal 1964: una pasta all’uovo sottilissima, cotta in un minuto e condita con un ragù misto di carne su grandi taglieri di legno.

La Sicilia conquista tutti con la sagra della Cipolla Giarratana, dedicata alla cipolla dolce e piatta riconosciuta dai presìdi Slow Food, servita cruda, ripiena o dentro la scaccia, la focaccia sottile tipica della zona. Dal 12 al 14 agosto è imperdibile.

In Campania, verso l’interno del Cilento, il paese di Felitto ospita dal 13 al 23 agosto la sagra del Fusillo Felittese: qui il fusillo viene ancora arrotolato a mano attorno a un ferro sottile e servito con ragù di castrato o di vitello. Conviene mettere in conto mezza giornata solo per arrivarci.

Tra Modena e Bologna, a Castelfranco Emilia, dal 4 al 14 settembre si tiene la sagra del Tortellino Tradizionale, legata alla leggenda del tortellino nato dall’ombelico di Venere intravisto da un oste attraverso una serratura. Il piatto viene servito nel brodo di cappone, con tanto di corteo in costume rinascimentale per le vie del centro.

Più a nord, a Vipiteno, in Alto Adige, il 13 settembre una tavolata di 400 metri attraversa il centro storico per la sagra dei Canederli: piatti che arrivano in brodo, con speck e funghi, oppure dolci, con albicocche o prugne.