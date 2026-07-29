La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Anche Minorca tra le mete da raggiungere con l'offerta Ryanair

Il calendario dice ancora luglio, ma il conto alla rovescia per l’ultimo tuffo dell’anno è già iniziato. Se l’idea di chiudere l’estate senza un ultimo giorno di mare vi mette un po’ di malinconia, Ryanair ha la risposta giusta: voli a partire da 19,99 euro, da prenotare entro il 30 luglio 2026, per partenze comprese tra il 1° agosto e il 31 ottobre 2026.

Tre mesi di possibilità che vi permettono di scegliere tra un classico agosto al mare, una fuga di settembre quando le spiagge si svuotano, oppure un vero e proprio ultimo appuntamento con l’estate a fine ottobre, quando in alcuni angoli d’Europa il mare è ancora perfetto per un bagno.

Queste le mete che vi consigliamo di raggiungere!

Da Catania ad Atene

La fine dell’estate, o ancora meglio l’autunno, è il momento ideale per scoprire Atene, una città dove il passato convive con il presente in modo sorprendente. Il cuore di ogni viaggio nella capitale resta l’Acropoli con il Partenone, il simbolo assoluto della Grecia classica: essendo soggetta a un limite giornaliero di visitatori, ricordatevi di acquistare i biglietti online con largo anticipo.

Ai piedi della collina troverete il Museo dell’Acropoli, che raccoglie reperti dall’epoca arcaica fino a quella romana ed è celebre per il pavimento in vetro che lascia intravedere gli scavi archeologici sottostanti. Se volete fare un pranzo con vista, al piano superiore c’è un ristorante panoramico che regala una vista sul monumento.

Chi ama scoprire il lato più contemporaneo della città, invece, può perdersi tra i murales sparsi nei quartieri del centro, un fenomeno street art in continua crescita. Da non perdere anche Anafiotika, un piccolo villaggio nascosto alle spalle dell’Acropoli: casette bianche e vicoli stretti che ricordano le Cicladi, costruiti da operai originari dell’isola di Anafi nell’Ottocento.

Da Bologna a Minorca

Meno mondana di Ibiza e meno affollata di Maiorca, Minorca è l’isola che ha scelto di abbracciare un ritmo più tranquillo. Un viaggio qui si traduce in acque limpidissime, campagne punteggiate da muretti a secco e un ritmo di vita rilassato che si respira in ogni villaggio.

L’isola è attraversata dal Camí de Cavalls, un tracciato costiero che un tempo serviva ai cavalieri per sorvegliare le coste e che oggi è diventato uno dei percorsi trekking più amati delle Baleari, con scorci sul Mediterraneo a ogni curva.

Da vedere anche Ciutadella, l’ex capitale con il suo porto vivace e le case nobiliari color pastello, e Maó, affacciata su una delle rade naturali più profonde d’Europa. Per chi cerca il mare, le calette del sud come Cala Macarella o Cala Turqueta regalano quel classico contrasto tra pineta e acqua turchese che ha reso famosa l’isola.

Da Milano Malpensa a Corfù

Corfù è probabilmente l’isola greca più “europea” nell’aspetto considerati i secoli di dominazione veneziana che hanno lasciato in eredità Corfù Città (Kerkyra), un intreccio di vicoli, palazzi color pastello e la celebre Fortezza Vecchia affacciata sul mare. Qui, il mese di ottobre resta mite, con temperature medie intorno ai 20-21°C e il mare ancora adatto a un bagno.

Oltre alla città, l’isola alterna paesaggi molto diversi tra loro: la costa nord-occidentale, più selvaggia, nasconde spiagge come quella di Myrtiotissa, incastonata tra scogliere e pinete, mentre l’entroterra regala invece uliveti secolari e villaggi di pietra rimasti fuori dai circuiti turistici principali.