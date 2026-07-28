Getty Images/Ufficio Stampa Il viaggio inaugurale con Jannik Sinner

Jannik Sinner è stato il protagonista assoluto del debutto di EXPLORA III, la nuova nave di lusso di Explora Journeys che promette di diventare una delle più esclusive del Mediterraneo. Il numero uno del tennis mondiale e Global Brand Ambassador del marchio è stato infatti il primo ospite a salire a bordo dell’unità, partecipando alla prima tratta del Mediterranean Prelude Journey tra Genova e Marsiglia, dal 24 al 25 luglio.

Un viaggio inaugurale che ha unito sport, benessere, sostenibilità e alta ospitalità, offrendo agli ospiti un’esperienza inedita a bordo della prima nave della compagnia alimentata a GNL, una tecnologia che rappresenta un passo importante verso una navigazione più sostenibile.

Viaggio inaugurale di EXPLORA III

Durante la traversata inaugurale, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di incontrare Jannik Sinner in un contesto esclusivo, prendendo parte a momenti di confronto dedicati alla sua carriera e alla preparazione atletica che lo ha portato ai vertici del tennis mondiale, dopo il recente successo a Wimbledon. Il campione ha raccontato il valore della disciplina, della mentalità vincente e del lavoro di squadra, elementi fondamentali del suo percorso sportivo.

Tra le novità più apprezzate del viaggio c’è stata anche la presentazione in anteprima di In Balance: A Jannik Sinner Ocean Wellness Programme, il nuovo programma wellness sviluppato insieme a Explora Journeys e disponibile a bordo di EXPLORA III.

Nel corso dell’evento inaugurale, Anna Nash, Presidente di Explora Journeys, ha inoltre conferito a Jannik Sinner il titolo di primo Honorary Diamond Member di Explora Club, il programma fedeltà del brand. Un riconoscimento esteso anche ai componenti del suo staff tecnico, premiando il valore del lavoro di squadra dietro ogni successo sportivo.

Uno dei momenti simbolici della giornata è stato il taglio del nastro del nuovo campo da padel di EXPLORA III. Insieme alla Capitana Serena Melani e ad Anna Nash, Sinner ha inaugurato ufficialmente il campo, prima di scendere in gioco per uno scambio amichevole con il suo allenatore.

EXPLORA III: itinerari nel Mediterraneo

La prima tratta del Mediterranean Prelude Journey si è conclusa con una Cena di Gala benefica organizzata nel ristorante francese Fil Rouge. L’evento ha riunito Jannik Sinner e i rappresentanti della Jannik Sinner Foundation, della MSC Foundation e di Explora Journeys per sostenere progetti dedicati all’educazione alla tutela dell’ambiente marino destinati ai bambini delle comunità del Mediterraneo.

EXPLORA III introduce spazi pubblici completamente ripensati, Ocean Penthouses e Ocean Residences ancora più ampi, oltre a tre nuove esperienze gastronomiche: The Chef’s Table, The Cellar e Shore Club sul Ponte 11. Grande attenzione è riservata anche al benessere grazie al nuovo Ocean Wellness.

Gli ospiti ancora a bordo possono incontrare il team di leadership di Explora Journeys e gli architetti che hanno firmato il progetto della nave, approfondendo la filosofia che ha guidato la realizzazione di questa nuova unità.

Dopo l’arrivo a Civitavecchia il 29 luglio, EXPLORA III sarà protagonista della Cerimonia ufficiale di Naming a Barcellona il 1° agosto, per poi partire il 3 agosto per il viaggio inaugurale verso Lisbona. La nave è la terza di una flotta che arriverà a sei unità entro il 2028, confermando la strategia di Explora Journeys di puntare su crociere di lusso, innovazione e sostenibilità nel Mediterraneo e oltre.