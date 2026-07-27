Da villaggio di pescatori a città modernista, che guarda al futuro e integra alla perfezione architettura geometrica e spazi verdi, oggi Gdynia ha il suo riconoscimento

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Il porto di Gdynia

Da piccolo villaggio di pescatori a città simbolo dell’architettura modernista europea: ecco come l’attualità riscrive la storia di Gdynia, sulla costa del Mar Baltico, una trasformazione urbana realizzatasi in pochi decenni. Nel 2026 il centro modernista della città polacca è entrato ufficialmente nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, conquistando un riconoscimento che premia i suoi edifici, ma soprattutto una visione innovativa di città nata tra gli anni Venti e Trenta del Novecento.

A differenza di molti siti UNESCO legati ad antiche rovine, castelli o centri medievali, Gdynia racconta una storia contemporanea, quella di una città progettata da zero per diventare il grande porto della Polonia indipendente, un luogo dove architettura, mare e qualità della vita dovevano convivere in equilibrio.

Il nuovo sito UNESCO comprende il cuore storico della città, un’area di circa 87,9 ettari dove ancora oggi si possono ammirare edifici dalle linee moderne, ampie strade e quartieri progettati secondo i principi del modernismo europeo. Un riconoscimento che invita anche i viaggiatori a scoprire una Polonia diversa, lontana dai percorsi più conosciuti: una destinazione affacciata sul Baltico dove il fascino del mare incontra una delle più interessanti esperienze urbanistiche del Novecento.

Perché Gdynia è diventata patrimonio UNESCO

La particolarità di Gdynia nasce dalla sua storia straordinaria. All’inizio del Novecento era soltanto un piccolo villaggio costiero, ma dopo la nascita della Seconda Repubblica Polacca venne scelta come sede del nuovo grande porto nazionale.

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Tra gli anni Venti e Trenta la città cambiò completamente volto: architetti e urbanisti furono chiamati a creare un centro moderno, funzionale e aperto al futuro, capace di rappresentare l’identità di una Polonia indipendente. Quello che ne venne fuori fu un esempio unico di pianificazione urbana modernista. Gli edifici vennero progettati per offrire maggiore luce naturale, spazi più salubri e un migliore rapporto tra abitazioni, verde e ambiente marittimo.

Proprio questa armonia tra architettura e paesaggio è uno degli elementi che hanno convinto l’UNESCO. Il riconoscimento premia anche la capacità della comunità locale di preservare questo patrimonio nel tempo, dopo oltre vent’anni di studi, restauri e attività di tutela.

Cosa vedere a Gdynia

Visitare Gdynia significa immergersi in una città dove il modernismo non è confinato nei musei, ma è ancora parte della vita quotidiana. Il centro storico UNESCO permette di scoprire palazzi dalle forme geometriche, grandi viali e architetture che raccontano l’ottimismo e la fiducia nel progresso tipici degli anni tra le due guerre mondiali.

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Tra gli elementi più affascinanti c’è il rapporto continuo con il mare: il porto, il lungomare e gli spazi pubblici furono pensati come parti integrate della città, creando un ambiente urbano in cui abitanti e visitatori potessero vivere a stretto contatto con il Baltico. Oltre all’architettura, Gdynia conta musei, passeggiate panoramiche e atmosfere rilassate da città costiera. È una delle tappe principali della cosiddetta Tri-City polacca, insieme alle vicine Danzica e Sopot, in un itinerario che unisce storia, cultura e mare.