Pensionata vola in Antartide a 65 anni: “Il mio patrimonio? Lo investo tutto in viaggi”

A 65 anni ha scelto di investire i risparmi di una vita in viaggi, dall'Antartide ai Caraibi, invece di lasciarli in eredità ai figli: la filosofia di Caroline

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Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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Pensionata vola in Antartide a 65 anni: “Il mio patrimonio? Lo investo tutto in viaggi”
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Paesaggio antartico tra ghiacci e acque turchesi, simile a quello attraversato da Caroline Tapken durante il suo viaggio

C’è chi trascorre la pensione a fare i conti per lasciare qualcosa ai figli e chi decide che il momento di vivere è adesso.

Caroline Tapken, 65 anni, appartiene alla seconda categoria. Dopo quarant’anni di carriera tra hospitality, marketing turistico e PR in giro per il mondo, oggi vive a Uxbridge, alla periferia di Londra, ed è in quella che lei stessa definisce una semi-pensione: lavora ancora come consulente per expat, ma dedica gran parte del tempo e delle risorse economiche ai viaggi.

L’ultima delle sue avventure l’ha portata fino in Antartide, con un costo che si aggira sui 21mila euro. È la testimonianza, raccontata dal Daily Mail, di chi ha deciso di dare priorità alle esperienze rispetto ai risparmi da lasciare in eredità.

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