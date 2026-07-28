L’ultima delle sue avventure l’ha portata fino in Antartide , con un costo che si aggira sui 21mila euro. È la testimonianza, raccontata dal Daily Mail, di chi ha deciso di dare priorità alle esperienze rispetto ai risparmi da lasciare in eredità.

Caroline Tapken , 65 anni, appartiene alla seconda categoria. Dopo quarant’anni di carriera tra hospitality, marketing turistico e PR in giro per il mondo, oggi vive a Uxbridge, alla periferia di Londra, ed è in quella che lei stessa definisce una semi-pensione: lavora ancora come consulente per expat, ma dedica gran parte del tempo e delle risorse economiche ai viaggi .

C’è chi trascorre la pensione a fare i conti per lasciare qualcosa ai figli e chi decide che il momento di vivere è adesso .

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Dall'Antartide ai Caraibi: la pensione vissuta viaggiando

Il viaggio in Antartide, costato circa 21mila euro, è durato quasi tre settimane: partenza da Buenos Aires, scalo a Ushuaia in Argentina e poi dodici giorni di navigazione su una piccola nave da spedizione, tra pinguini e balene, prima del rientro passando per l'Uruguay. Per Caroline, il viaggio ha rappresentato uno dei modi in cui ha scelto di impiegare il tempo e i risparmi accumulati in quarant'anni di carriera.

Non è un episodio isolato, ma parte di un'abitudine consolidata da quando è andata in pensione. Ha già navigato ai Caraibi a bordo del veliero Royal Clipper, partendo dalle Barbados, e sta valutando una nuova crociera con un budget tra 7mila e 9.400 euro circa. Tra i prossimi programmi, anche una vacanza più economica a Cracovia e un progetto di volontariato di due settimane per il recupero delle tartarughe marine in Sri Lanka.

"La pensione non è un salvadanaio per i figli": la filosofia di Caroline

Al centro del ragionamento di Caroline c'è una domanda semplice: perché accumulare denaro pensando a un'eredità, quando lo si potrebbe spendere per vivere esperienze finché si è ancora in salute?

Al Daily Mail ha dichiarato che il suo patrimonio non è un salvadanaio per i figli e che, chi ha lavorato una vita intera per guadagnare quei soldi, ha anche il diritto di goderseli. Il suo consiglio per altre persone nella sua situazione è che, se i figli nutrono aspettative diverse sull'eredità, meglio parlarne apertamente piuttosto che rinunciare ai propri progetti.

Questo non significa escluderli dalla propria vita: Caroline racconta di aver portato la figlia trentenne, insieme al compagno, e il figlio ventottenne alle Barbados per una settimana, un'occasione per conoscere davvero i propri figli ormai adulti, lontano dalla quotidianità.

La sua conclusione è quella che riassume tutto il resto: la paura più diffusa tra i suoi coetanei è finire i soldi prima del tempo, ma esiste un rischio speculare, restare con i risparmi intatti senza più la salute per goderseli. Per questo considera la fascia tra i 65 e i 75 anni gli anni migliori da vivere al massimo, prima che sia troppo tardi.