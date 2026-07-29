Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Trunk Bay, gioiello sull'isola di St. John

Qual è la spiaggia migliore del pianeta? Con quasi 630.000 chilometri di coste nel mondo, scegliere quella più bella in assoluto è tutt’altro che semplice, se non impossibile. Per provare a svelare quelle più spettacolari, Beach.com ha realizzato una delle analisi più approfondite mai condotte sul tema, incrociando le valutazioni di esperti di viaggio con dati scientifici e il giudizio di migliaia di visitatori.

La classifica del Global Beach Index 2026 nasce da una prima selezione fatta da esperti, sottoposta a un’attenta analisi basata su cinque anni di dati satellitari MODIS-Aqua della NASA sulla qualità delle acque, su dieci anni di dati del programma europeo dedicato al monitoraggio ambientale e sull’analisi di quasi 100 mila recensioni online. Tra i criteri considerati per stilare la classifica troviamo anche accessibilità, clima, popolarità, servizi e qualità complessiva dell’esperienza. Il risultato è una selezione di 25 spiagge distribuite in 14 Paesi del mondo, dai Caraibi al Mediterraneo, passando per Africa, Asia e Oceania. E tra queste compare anche un angolo d’Italia.

La top 5 delle spiagge migliori del mondo

A conquistare il primo posto della classifica è Trunk Bay, sull’isola di St. John, un paradiso all’interno del parco nazionale delle Isole Vergini Americane. A farla vincere sono le sue acque, classificate tra le più blu e cristalline al mondo, la sabbia bianchissima e il paesaggio montuoso che la circonda. Secondo lo studio, offre condizioni ideali per una vacanza balneare per ben 10 mesi all’anno, con il periodo migliore compreso tra aprile e giugno.

Sul secondo gradino del podio sale la celebre spiaggia di Elafonissi, a Creta, grazie alla combinazione di acque cristalline, laguna dai colori spettacolari e la caratteristica sabbia rosa che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Sul terzo gradino troviamo invece Grace Bay, una delle spiagge simbolo dei Caraibi e tra le più premiate. Qui il mare assume infinite sfumature di azzurro e la barriera corallina al largo mantiene l’acqua incredibilmente calma, regalando l’effetto di una gigantesca piscina naturale.

Tra le spiagge più iconiche dei Caraibi c’è anche Flamenco Beach, sull’isola di Culebra, che si aggiudica il quarto posto: sabbia finissima, mare trasparente e fondali bassi la rendono perfetta per famiglie e amanti dello snorkeling. A renderla ancora più celebre sono i due carri armati della Marina statunitense ricoperti di graffiti colorati, diventati uno dei simboli della spiaggia.

Chiude la top 5 Zlatni Rat, conosciuta in Italia come Corno d’Oro, sull’isola di Brač (Croazia). La sua inconfondibile forma a lingua fatta di ciottoli e che cambia leggermente direzione con il vento e le correnti, la rende una delle spiagge più amate e fotografate dell’Adriatico. A convincere gli esperti sono stati anche la qualità delle acque, i servizi e la facilità di accesso.

La spiaggia italiana tra le 25 più belle del mondo

A conquistare una posizione all’interno di questa approfondita classifica è anche una perla tutta italiana. Si tratta di uno dei luoghi più spettacolari della Sardegna meridionale: Su Giudeu, a Chia, nel territorio di Domus de Maria in provincia di Cagliari.

Beach.com la colloca al 19° posto mondiale, premiando soprattutto l’emozione trasmessa ai visitatori, che nelle recensioni raccontano esperienze particolarmente positive. Anche gli esperti le attribuiscono il massimo punteggio per la qualità complessiva dell’esperienza.

Su Giudeu è celebre per la lunga distesa di sabbia chiarissima, le acque turchesi e poco profonde e l’isolotto omonimo che si può raggiungere a piedi quando la marea lo consente. Alle spalle della spiaggia si estendono dune ricoperte dalla macchia mediterranea e uno stagno dove si possono anche osservare i fenicotteri rosa.

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La classifica completa delle 25 spiagge migliori del mondo

Riportiamo di seguito la classifica completa delle spiagge migliori del pianeta secondo la nuova analisi:

Trunk Bay – St. John, Isole Vergini Americane; Elafonissi – Grecia; Grace Bay – Turks e Caicos; Flamenco Beach – Porto Rico; Zlatni Rat (Corno d’Oro) – Croazia; Palolem Beach – India; Sandy Point National Wildlife Refuge – St. Croix, Isole Vergini Americane; Playa Balandra – Messico; Praia da Falésia – Portogallo; Eagle Beach – Aruba; Gulf Shores Public Beach – Alabama, Stati Uniti; Boulders Beach – Sudafrica; Playa de Cofete – Fuerteventura, Spagna; Falasarna – Grecia; Huntington Beach – California, Stati Uniti; Seven Mile Beach – Isole Cayman; Magens Bay – San Tommaso, Isole Vergini Americane; Mont Choisy Public Beach – Mauritius; Spiaggia Su Giudeu – Sardegna, Italia; Tropic of Cancer Beach – Bahamas; Balos Beach – Grecia; South Beach Park – Vero Beach, Florida, Stati Uniti; Cas Abao Beach – Curaçao; Baby Beach – Aruba; Playa de Maspalomas – Gran Canaria, Spagna.