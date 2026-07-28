La promozione Vueling di fine mese propone voli scontati fino al 20% per partire verso Bruxelles, Bilbao, Madrid e non solo tra settembre e dicembre 2026

iStock La Puerta del Sol, Madrid

La promozione Vueling di fine mese è l’occasione ideale per organizzare un viaggio verso alcune delle città europee più interessanti, approfittando di tariffe convenienti e di un periodo perfetto per scoprire nuove atmosfere. Fino al 20% di sconto sui biglietti permette di scegliere la prossima meta autunnale tra diverse rotte selezionate, con prezzi indicati a persona e disponibilità limitata.

L’offerta è valida per acquisti effettuati entro il 31 luglio 2026 sul sito Vueling o tramite app mobile, per voli diretti operati dalla compagnia dal 15 settembre al 20 dicembre 2026. Tra passeggiate culturali, sapori locali e angoli meno conosciuti, questo è il momento giusto per prenotare il viaggio.

Da Firenze a Bruxelles

Bruxelles è una città che sorprende anche chi pensa di conoscerla già. Oltre alla celebre Grand Place e alle istituzioni europee, la capitale belga custodisce quartieri creativi, mercatini caratteristici e luoghi dove respirare un’atmosfera autentica. Vale la pena passeggiare tra le vie di Saint-Gilles, ammirare i murales dedicati al fumetto e concedersi una pausa di gusto in una piccola cioccolateria artigianale. Per un’esperienza diversa, il quartiere Marolles regala negozi vintage, botteghe curiose e scorci perfetti per una passeggiata senza fretta.

Da non perdere una visita all’Atomium, simbolo della città, soprattutto al tramonto quando regala una vista suggestiva sulla capitale belga. Gli amanti della birra possono poi scoprire locali storici e degustare produzioni artigianali provenienti dalle diverse regioni del Belgio.

Chi parte da Firenze può vivere Bruxelles il 22 settembre con voli a partire da 32 euro, una proposta interessante per un viaggio di fine estate.

iStock

Da Milano a Bilbao

Bilbao è una destinazione ideale per chi cerca un mix tra cultura, design e tradizioni gastronomiche. La città dei Paesi Baschi ha saputo trasformarsi mantenendo il suo carattere originale: accanto al celebre museo Guggenheim si trovano piazze tranquille, mercati storici e strade ricche di locali dove assaggiare specialità come i pintxos. Una zona meno conosciuta ma affascinante è il quartiere di Casco Viejo, con le sue sette strade storiche e un’atmosfera vivace durante tutto l’anno.

La città è perfetta anche per chi ama l’architettura, grazie al contrasto tra edifici storici e nuove strutture dal design innovativo. Un’esperienza da provare è una passeggiata lungo la ría del Nervión, il corso d’acqua che attraversa il centro e racconta la trasformazione urbana della città.

Da Milano è possibile raggiungere Bilbao il 20 ottobre con tariffe da 17 euro, una soluzione conveniente per una breve fuga autunnale.

Da Firenze a Madrid

Madrid conquista con la sua energia, i suoi musei e i suoi quartieri pieni di vita, ma offre anche angoli più raccolti da scoprire. Oltre alle grandi attrazioni, è interessante esplorare zone come Chamberí, oppure il mercato di San Miguel e le piccole taverne dove vivere la cucina madrilena. In autunno la capitale spagnola è perfetta per passeggiare nei parchi, visitare gallerie d’arte e godersi il ritmo rilassato delle sue vie.

Il quartiere Lavapiés, con la sua anima multiculturale, è ideale per scoprire ristoranti etnici, spazi artistici e iniziative creative. Per un momento di relax, il Parco del Retiro regala scorci perfetti lontano dal ritmo del centro.

Il volo Firenze-Madrid del 18 novembre è disponibile a partire da 50 euro, un’opportunità per programmare una vacanza culturale senza rinunciare alla convenienza.