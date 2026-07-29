Cresce il turismo di montagna in Italia: sempre più persone scelgono le vette per vivere un'esperienza autentica, all'insegna di relax e sostenibilità

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Sempre più italiani scelgono la montagna per le loro vacanze

Il mare non è più l’unica certezza dell’estate italiana. Una recente indagine condotta da SWG per Trainline, in collaborazione con IDM Alto Adige, fotografa un Paese che guarda sempre più spesso verso l’alto: quasi un turista su tre, quando deve scegliere dove trascorrere le proprie ferie, opta per una destinazione di montagna.

Un dato che ridimensiona il primato storico delle coste e racconta un cambiamento di gusti che coinvolge soprattutto le generazioni più giovani, sempre più attente anche al modo in cui si raggiunge la meta scelta. Non è solo una questione di panorami e aria fresca: a spingere questa svolta contribuiscono anche nuove abitudini di spostamento, con il treno che si ritaglia un ruolo da protagonista tra le opzioni disponibili per arrivare a destinazione senza mettersi al volante.

Perché la montagna piace sempre di più

Dietro questa crescita ci sono spinte diverse che si stanno sommando negli ultimi anni. Da un lato c’è la ricerca di un tipo di vacanza più autentica, lontana dalla ressa delle località balneari nei mesi caldi. Dall’altro pesa la crescente attenzione verso forme di turismo più sostenibili, che privilegiano la montagna e i ritmi lenti rispetto al semplice relax da spiaggia.

A cambiare, però, non è solo la destinazione scelta, ma anche il modo in cui ci si arriva: una parte crescente di viaggiatori, in particolare tra i più giovani, sta abbandonando l’idea dell’auto come unica opzione possibile, complici il traffico nei weekend estivi e la scarsità di parcheggi nelle località più gettonate.

Il treno si inserisce proprio in questo scenario, apprezzato da chi cerca un viaggio più comodo, meno stressante e capace di trasformare anche il tragitto in un’occasione per godersi il paesaggio. Questo insieme di fattori sta ridefinendo il profilo del turista di montagna: non più solo appassionato di sci o trekking, ma anche famiglie, coppie e giovani che scelgono le vette per staccare dalla routine cittadina, magari alternando più tappe in un unico viaggio.

Il fascino della montagna in Italia

Le Alpi si confermano una meta capace di attrarre viaggiatori da tutto il continente e gli italiani sono tra i popoli più legati a questo territorio, complice anche la vicinanza geografica: la maggioranza di chi vive in Italia ha già trascorso una vacanza tra le cime alpine, mentre una parte consistente dichiara di volerci tornare o andarci per la prima volta a breve. Un legame che va oltre la semplice tradizione escursionistica e che sembra destinato a rafforzarsi ulteriormente nei prossimi anni.

In questo contesto, territori come l’Alto Adige si propongono sempre più come porta d’accesso privilegiata per chi vuole scoprire le Alpi, puntando su un’offerta turistica capace di intercettare sia chi cerca l’esperienza tradizionale di montagna sia chi la vive per la prima volta.

I margini di crescita restano ampi, ma la direzione sembra ormai tracciata: la montagna sta diventando una scelta sempre più centrale nell’immaginario delle vacanze italiane, non più un’alternativa di nicchia, ma una vera concorrente del mare, capace di intercettare bisogni nuovi legati a sostenibilità, comodità e voglia di autenticità.