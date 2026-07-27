Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Voli primavera 2027 offerte per Amsterdam

Sembra lontana, ma in realtà la primavera 2027 è più vicina di quanto si possa pensare… soprattutto con easyJet che ha già messo in vendita i voli con partenze a prezzi top tra il 22 marzo e il 13 giugno 2027.

Motivo in più per dare uno sguardo già da ora? Sono inclusi vari ponti, tra cui quelli delle vacanze di Pasqua, e si sa che i posti più convenienti vanno a ruba subito. Ecco alcune idee da tenere in considerazione.

Da Milano Linate ad Amsterdam

Una buona idea per la primavera? È Amsterdam. Nonostante le temperature non siano le stesse italiane, torna a fiorire ed è anche un buon periodo per vedere la città riempirsi di tulipani. I biglietti da Milano Linate sono super convenienti: si vola con meno di 36 euro.

Il centro si gira facilmente a piedi, ma la bicicletta resta il modo più tipico per spostarsi. Potete seguire i canali del Jordaan, fermarvi nei caffè di De Pijp oppure attraversare il Vondelpark nelle ore più tranquille della mattina.

Per i musei, le scelte più note restano il Rijksmuseum e il Van Gogh Museum. Conviene prenotare per tempo, soprattutto nei weekend e durante le festività. Non serve però riempire ogni ora: Amsterdam funziona bene anche quando vi lasciate guidare dai quartieri, dai ponti e dalle strade laterali. In primavera vale la pena considerare anche una gita fuori città. I campi fioriti e il parco di Keukenhof attirano molti visitatori tra marzo e maggio. È uno dei periodi più fotografati dell’anno, ma anche uno dei motivi principali per scegliere questa stagione.

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Da Roma a Nizza

Da Roma potete volare a Nizza con tariffe a partire da 43 euro, dove la primavera arriva presto e ci si gode ottime giornate di sole in riva al mare. La Promenade des Anglais costeggia il mare per diversi chilometri ed è perfetta per una passeggiata, soprattutto nel tardo pomeriggio. Poco distante trovate la Vieux Nice, con facciate colorate, vicoli stretti, mercati e locali dove fermarsi senza troppi programmi.

Salite sulla collina del Castello per osservare la città dall’alto. Del castello resta poco, ma il panorama sul porto e sulla Baie des Anges vale la deviazione. Nelle giornate limpide la vista si apre su buona parte della costa. Nizza è anche una base pratica per esplorare la Riviera francese. In treno potete raggiungere facilmente località come Antibes, Cannes, Mentone o Monaco. In primavera gli spostamenti sono più piacevoli e le località della costa conservano un ritmo meno frenetico.

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Da Napoli a Lione

Con meno di 28 euro potete volare da Napoli a Lione. È probabilmente l’abbinamento più curioso tra le proposte della primavera easyJet: due città lontane per stile e geografia, ma unite da una reputazione gastronomica difficile da ignorare.

Lione è la capitale dell’alta cucina con i bouchon e i piatti che hanno segnato la gastronomia francese. In primavera le rive dei fiumi diventano uno dei luoghi più frequentati. Si passeggia, si pedala, ci si ferma nei locali galleggianti. Anche il grande Parc de la Tête d’Or merita qualche ora, soprattutto nelle giornate di sole.