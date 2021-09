Da oggi puoi viaggiare su un aereo a tema Disney ( anche gratis)

E se vi dicessimo che da oggi esiste la possibilità di viaggiare insieme a Minnie e Topolino? Un sogno nel sogno che diventa realtà grazie alla collaborazione tra Southwest Airlines e Walt Disney World. I due colossi, infatti, hanno deciso di festeggiare i loro rispettivi compleanni con un’iniziativa che farà impazzire grandi e piccini.

Se è vero che i compleanni sono importanti, infatti, è altrettanto vero che quelli in cui si spengono le 50 candeline vanno celebrati in maniera straordinaria. E così hanno fatto Southwest Airlines e Walt Disney World che quest’anno festeggiano, rispettivamente, il loro 50° anniversario.

Hanno deciso di farlo insieme, e alla grande, trasformando il Boeing 737- 700 della compagnia aerea statunitense in un luogo fatto di ricordi e di magia. Elementi magici, decorazioni fantastiche e spettacoli incantati renderanno il volo a bordo dell’aereo della Southwest Airlines una vera e propria esperienza indimenticabile.

Mentre il Walt Disney World Resort si prepara ad accogliere i visitatori da tutto il mondo, con un’avventura incredibile che trasporterà gli ospiti del parco in un viaggio storico di mezzo secolo tra le creazioni più indimenticabili dell’universo Disney, la compagnia aerea si occuperà di trasformare un semplice volo in un sogno ad alta quota.

Topolino e Minnie sono già in postazione, pronti ad accogliere tutti i viaggiatori della Southwest Airlines. Ma la loro presenza davanti all’ingresso del velivolo è solo l’inizio di un viaggio grandioso che prevede come prima tappa l’aeroporto internazionale di Orlando.

Decorazioni, esperienze interattive e spettacoli inaspettati coinvolgeranno tutti gli ospiti dell’aereo. Ma le emozioni, come hanno annunciato le due aziende, non finiscono qui.

L’esperienza a bordo dell’aereo, che volerà nel Southwest fino a marzo 2022, può anche essere seguita sui social network grazie alle fotografie condivise dai passeggeri con gli hashtag #Southwest50 e #DisneyWorld50.

E la magia continua ancora grazie al concorso a premi indetto dalla compagnia aerea. Southwest50 Days of Giveaways, infatti, omaggerà ogni giorno un fortunato partecipante che potrà vincere una vacanza e un volo per il parco a tema di Orlando per sé e la sua famiglia. Purtroppo per noi, però, il concorso è valido solo per i residenti degli Stati Uniti.