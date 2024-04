Da Disneyland Paris a Legoland, i più bei parchi a tema d’Europa

Non solo natura in fiore: la primavera porta con sé tanta voglia di divertimento e cosa c’è di meglio che visitare un parco a tema, approfittando delle belle giornate che caratterizzano questa stagione? Da Disneyland Paris a Legoland, i più famosi parchi divertimento d’Europa hanno un ricco programma con tante novità che ci sorprenderanno, perfette per grandi e piccini. Scopriamo le più attese dell’anno.

Disneyland Paris, magia e divertimento

Iniziamo proprio da Disneyland Paris, probabilmente uno dei parchi tematici più conosciuti di tutto il mondo: è un luogo dove la magia è di casa, con tantissime attrazioni e spettacoli meravigliosi che conquistano i più piccoli (e anche coloro che l’infanzia l’hanno ormai superata da tempo). La stagione 2024 ha già avuto inizio con alcune splendide sorprese, che si protrarranno per tutta la primavera – e non solo. Stiamo parlando di Disney Symphony of Colours, una serie di eventi emozionanti che ci accompagneranno nei prossimi mesi.

L’8 gennaio ha debuttato Disney Electrical Sky Parade, una parata elettrica nel cielo: si tratta di uno spettacolo notturno che mescola luci, proiezioni, fontane e coreografie di droni, con vibranti illuminazioni che squarceranno il buio sopra il Castello della Bella Addormentata nel Bosco. Protagonisti della parata notturna sono le più celebri icone targate Disney, come ad esempio la carrozza di Cenerentola e il bellissimo treno di Topolino. Non manca ovviamente un buon accompagnamento sonoro, a ritmo di musica elettronica remixata per l’occasione.

Dal 10 febbraio, invece, alcune nuove decorazioni a tema primaverile lungo la Main Street, USA vanno ad unirsi allo spettacolo musicale A Million Splashes of Colour, che ripercorre i grandi classici della Disney e i successi d’animazione più recenti. Central Plaza fa da sfondo ai bellissimi festeggiamenti che vedono la partecipazione di decine di carri ricchi di colori, che incantano grandi e piccini. Sorpresa anche dal punto di vista musicale, grazie alle due colonne sonore originali e ad uno sfrenato mashup di canzoni che hanno fatto la storia dei film Disney.

Legoland, incanto per grandi e piccini

Amanti degli iconici mattoncini, ci sono tantissime novità per la stagione primaverile: Legoland Billund Resort ha appena inaugurato la prima area Lego Duplo Peppa Pig al mondo, un’attrazione inedita dedicata soprattutto ai più piccoli. C’è spazio anche per il Teatro delle Marionette di Peppa & George, con tanti spettacoli dal vivo super divertenti. Mentre gli avventurieri possono approfittare del nuovo campo base artico per vivere l’emozione di una spedizione polare e, chissà, magari trovare persino qualche reliquia preistorica incastonata nel ghiaccio.

Anche Legoland Deutschland Resort ha debuttato in primavera con alcune sorprese mozzafiato. La prima è il film Lego Friends 4D Alien Invasion, in scena presso il cinema del parco: gli spettatori possono seguire le riprese di un film a Heartlake City, durante un’invasione degli extraterrestri. Il mese di maggio sarà invece dedicato a Lego Ninjago, con incontri ravvicinati dedicati ai più piccini. Protagonisti saranno i famosi eroi Kai Lloyd e Nya, che offriranno la possibilità di vivere mille avventure. Ha poi già aperto il Legoland Forest Adventure Lodge, tre edifici immersi nella natura dove soggiornare dopo aver fatto il pieno di emozioni.