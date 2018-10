Apre il primo hotel a tema di Cartoon Network

editato in: da

Arrivano nuovi concorrenti per la Disney. Se Disney Channel ha Disney World e Disneyland, Nickelodeon ha un resort dedicato e un secondo in arrivo il prossimo anno, ora anche Cartoon Network è pronto ad offrire un’esperienza di intrattenimento dal vivo per i propri fan.

Il Cartoon Network Hotel & Resort aprirà la prossima estate nella contea di Lancaster, in Pennsylvania. Per inaugurare il suo primo hotel, Cartoon Network ha collaborato con Palace Entertainment, compagnia che possiede e gestisce più di 20 parchi di divertimento, parchi acquatici e centri di intrattenimento per famiglie negli Stati Uniti e in Australia, incluso il parco di divertimenti per famiglie Dutch Wonderland, che si trova vicino al nuovo hotel.

«È fondamentale continuare a coinvolgere i nostri fan oltre l’esperienza lineare», ha affermato Erik Resnick, addetto alla strategia commerciale per Cartoon Network. «L’hotel estenderà la conoscenza del marchio in un’atmosfera autentica e riconoscibile. I fan oggi vogliono interagire con i nostri personaggi ovunque si trovino e il modo migliore per farlo è in vacanza».

Il Cartoon Network Hotel & Resort sarà costituito da 165 camere e suite, tutte con temi di esposizione intercambiabili, personalizzabili in base alle preferenze dei bambini. Sarà caratterizzato dai personaggi dei popolari programmi di Cartoon Network come Adventure Time, We Bare Bears e The Powerpuff Girls.

Era da un paio di anni che la società aveva in programma di costruire un hotel dedicato, ma aveva bisogno di trovare il partner giusto e cogliere la giusta opportunità. I nove acri a disposizione soddisfano le richieste e la scelta di situare l’hotel in Pennsylvania dell’hotel è strategica per la sua vicinanza a città come New York, Baltimora, Philadelphia e Washington.

Il resort presenterà offerte esperienziali che piaceranno sia ai fan di Cartoon Network che a coloro che non sono veri e propri appassionati dei programmi del canale. Tra le attività presenti c’è una grande piscina, una zona dedicata ai giochi d’acqua e un anfiteatro all’aperto con schermo cinematografico. La struttura può accogliere anche ospiti fuori stagione grazie alla piscina coperta, alla sala giochi e ad un’area giochi per bambini.

La presidente di Cartoon Network Christina Miller, che supervisiona anche Adult Swim e Boomerang, ha dichiarato in un comunicato che l’hotel incorporerà “il giusto mix di tecnologia, design e animazione” e “porterà i nostri personaggi alla vita in un modo che non abbiamo mai visto prima.”

La struttura, che verrà inaugurata la prossima estate, potrebbe essere la prima di diversi resort marchiati Cartoon Network, infatti l’obiettivo è quello di portare questa tipologia di prodotto di fan di tutto il mondo.