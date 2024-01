La classifica delle compagnie aeree più sicure del mondo

Giornalista pubblicista, web content editor e storyteller, scrive di viaggi, enogastronomia, arte e cultura. Per lei, scrivere è come viaggiare.

Fonte: iStock La classifica delle 25 compagnie aeree più sicure nel 2024

Tra i molti dettagli a cui pensare quando si organizza un viaggio, c’è una cosa di cui nessun viaggiatore vuole preoccuparsi, ossia della sicurezza dell’aereo su cui sta volando. Per provare a tranquillizzare i passeggeri ansiosi di tutto il mondo, il sito di aviazione Airline Ratings pubblica ogni anno una classifica delle compagnie aeree più sicure del mondo. Ecco quali sono le 25 promosse per il 2024.

La compagnia aerea più sicura del mondo

Nel 2024, il titolo di compagnia aerea più sicura del mondo va ad Air New Zealand. Il vettore neozelandese si è aggiudicato il primo posto per aver “eccelso nell’ampio spettro della sicurezza, senza mai perdere di vista il più piccolo dettaglio”, ha commentato in un comunicato Geoffrey Thomas, caporedattore del sito web per la sicurezza aerea e la valutazione dei prodotti. Oltre che per essere stata immune da incidenti, la compagnia è stata premiata anche per alcune innovazioni e spirito di ripresa nel post Covid.

A farla trionfare sulle 385 compagnie aeree esaminate, è anche l’abilità dei piloti. È stato infatti sottolineato come Air New Zealand operi in alcuni dei contesti meteorologici più difficili, che mettono alla prova le capacità di chi pilota i veicoli. Basti considerare, ad esempio, che quello di Wellington è uno degli aeroporti più ventosi al mondo, mentre Queenstown rappresenta una grande sfida per la navigazione aerea.

Secondo il report, Air New Zealand ha superato il vettore australiano Qantas, rubandogli lo scettro per soli 1,50 punti, conquistati grazie all’età della flotta. La compagnia di bandiera dell’Australia ha mantenuto il primo posto nel 2023 e in molti degli anni precedenti. Il Gruppo Qantas, tuttavia, ha avviato il più grande rinnovamento della flotta della sua storia, con ingenti ordini per A220, A320, A321, A350 e 787 da consegnare nei prossimi tre anni.

I parametri analizzati

Per stilare la classifica delle 25 compagnie aeree più sicure per il 2024, sono stati analizzati diversi fattori, come l’analisi degli incidenti nell’arco di 5 anni, gli incidenti gravi nell’arco di due anni, gli audit da parte degli organi di governo e del settore dell’aviazione, iniziative di sicurezza, redditività, l’età della flotta e l’addestramento degli equipaggi.

Nella valutazione non sono, invece, inclusi eventi su cui la compagnia aerea non ha alcun controllo, come gli impatti con uccelli, le lesioni da turbolenza, le deviazioni meteorologiche e i fulmini. Riguardo agli incidenti, Thomas ha affermato che “tutte le compagnie aeree subiscono incidenti ogni giorno, e molti sono problemi di fabbricazione degli aeromobili o dei motori, non problemi operativi delle compagnie aeree. È il modo in cui l’equipaggio di volo gestisce questi gravi incidenti che distingue una buona compagnia aerea da una non sicura”.

Stando a quanto afferma il caporedattore di Airline Ratings le 25 compagnie aeree più sicure del 2024 sono sempre all’avanguardia nell’innovazione della sicurezza, nell’eccellenza operativa e nel lancio di nuovi aeromobili più avanzati come l’Airbus A350, il Boeing 787 e il 777-9.

La classifica delle 25 compagnie aeree più sicure nel 2024