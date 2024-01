Dove potremo viaggiare nel 2024: le novità dei maggiori scali italiani

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

Fonte: iStock Ponta Delgada, Azzorre

Il 2024 è ormai cominciato e, come ogni nuovo inizio, porta con sé tantissime novità anche per quanto riguarda il mondo dei viaggi. Moltissimi aeroporti del nostro Paese, infatti, hanno in programma per quest’anno diverse nuove e interessanti rotte, viaggi che prima o poi varrà sicuramente la pena fare. Scopriamo insieme le più importanti novità dai maggiori scali italiani.

Le novità dagli aeroporti del Nord

Iniziamo da Milano Malpensa dove quest’anno ci saranno diverse nuove tratte da fare ma anche dei ritorni. Dal 6 marzo, per esempio, Turkmenistan Airlines inizierà un collegamento settimanale (il mercoledì) con la capitale turkmena Ashgabat.

Un’interessante tratta che sarà operata con uno dei tre Boeing 777-200LR (Long Range) di Turkmenistan Airlines, con ben 291 posti, 28 dei quali in una cabina di Business Class. Ma non è finita qui, perché questo volo aprirà più ampie prospettive: sarà una comoda coincidenza con uno dei due voli settimanali operati da Turkmenistan Airlines verso Ho Chi Minh City, in Vietnam.

Dal 5 giugno al 27 settembre, ogni martedì e ogni venerdì, si potranno solcare i cieli per arrivare a Ponta Delgada, nell’arcipelago delle Azzorre, con Azores Airlines.

E ora un grande ritorno: dall’1 luglio, Thai Airways tornerà a collegare Malpensa con il suo hub di Bangkok Suvarnabhumi. I voli saranno da subito giornalieri e a bordo di Boeing 787-9 a due classi.

Il 3 luglio, invece, sarà tempo di volare a Malè, alle Maldive, sempre da Malpensa grazie alla compagnia all-business BeOnd. Due giorni a settimana per volare su un A319 con soli 44 posti all-business che si trasformano in letti.

Le novità dagli aeroporti del Centro

Tante novità anche dagli aeroporti del Centro Italia e in particolare dal pluripremiato Fiumicino, dove ITA Airways ha annunciato collegamenti verso sette nuove destinazioni.

La prima partirà il 7 Aprile e sarà Chicago con ben sei frequenze settimanali, che diventeranno giornaliere da giugno. Il 10 maggio, invece, sarà il giorno del Roma-Toronto, con sei voli a settimana che diventeranno anch’essi giornalieri da giugno. In entrambi i casi, si userà un Airbus A330-200 a tre classi di servizio: Business, Premium Economy ed Economy.

Dalla primavera ITA inizierà a usare i suoi nuovissimi Airbus A321neo anche sulle tratte intercontinentali. Il 5 maggio, si partirà volando verso Riyadh, Capitale dell’Arabia Saudita, che sarà raggiungibile quattro volte a settimana che diventeranno cinque da giugno.

Poi ancora il 5 giugno, con destinazione Accra, in Ghana e Kuwait City. La prima sarà collegata tre volte alla settimana, per la seconda si decollerà ogni lunedì, venerdì e domenica.

Il 5 luglio sarà invece il giorno di Dakar, in Senegal, con ben cinque frequenze settimanali. Infine, dall’1 agosto tutti pronti a volare verso Jeddah, in Arabia Saudita, con tre voli a settimana.

Le novità dagli aeroporti del Sud

Una grandissima novità arriva anche per un importante scalo del Sud Italia, quello di Palermo. Dal prossimo 8 giugno la compagnia aerea Neos collegherà due volte a settimana la bellissima città siciliana e New York JFK, a bordo di un Boeing 787-9 con ben per 355 posti.

Insomma, questo 2024 si preannuncia davvero interessante per i voli in partenza dai maggiori aeroporti italiani. Non resta che organizzarsi e volare verso (almeno) una di queste interessanti mete.