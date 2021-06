Tutti in Svezia a brindare nel bar più grande del mondo, in mezzo alla natura

editato in: da

E se la natura si trasformasse in un bar? Quello in cui incontrare gli amici di sempre, sorseggiare un cocktail e ridere in maniera spensierata. Un sogno, che però in Svezia è diventato realtà. È stato il Paese della penisola scandinava, infatti, a creare il bar più grande del mondo all’aperto, in mezzo alla natura.

Dopo il grande successo dell’Edible Country, il ristorante gourmet all’aperto e fai da te, la Svezia ha pensato bene di replicare questa esperienza incredibile e inedita con il progetto Drinkable Country, creando appunto il più grande bar all’aperto del mondo.

Viaggiatori da tutto il mondo e cittadini potranno prenotare uno dei sedici tavoli sparsi su tutto il territorio nazionale e godersi un’esperienza en plein air unica al mondo da condividere con gli amici o con la famiglia. Ma non è tutto perché gli esperti provenienti da tutto il Paese guideranno gli ospiti nella creazione dei loro cocktail preferiti attraverso l’utilizzo di ingredienti reperibili in natura.

Del resto stiamo parlando del bar più grande del mondo, e la sua dispensa naturale di 100 milioni di acri, sarà a disposizione di tutti gli ospiti del locale all’aria aperta. Le persone, infatti, potranno andare alla ricerca degli ingredienti disponibili in natura per creare una bibita davvero gustosa.

Ci saranno, naturalmente, anche bevande già pronte, tuttavia la formula della ricetta fai da te consentirà a tutti di esplorare l’incontaminata natura svedese attraverso un’esperienza sensoriale unica al mondo. Frutta, bacche, verdure e acqua di sorgente potranno essere reperite in maniera naturale dagli ospiti del bar. I menu delle bevande, invece, saranno pensati per riflettere sia la regione in cui si trova il tavolo, sia la stagione.

L’esperienza Drinkable Country, quindi, non si limita a trascorrere una giornata all’aria aperta sorseggiando un drink, come se non bastasse, offre anche l’opportunità di esplorare l’area in cui si è prenotato il tavolo con guide locali che accompagneranno gli ospiti a raccogliere gli ingredienti per poi mescolarli e creare bevande uniche.

L’obiettivo del progetto è presto detto, quello di vivere un’esperienza inedita e sensoriale in Svezia a contatto con la natura. Missione compiuta!