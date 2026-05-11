SiViaggia vi regala il magazine sfogliabile GATE no. 62

GATE-62

Come ogni mese, anche a maggio SiViaggia vi regala il magazine di lifestyle GATE da scaricare e sfogliare. La rivista, in versione digitale, in italiano e inglese, contiene articoli di viaggi, ma anche di moda, costume e attualità.

Sul numero 62, vi portiamo alla scoperta dei quartieri più nuovi di Tokyo, una città unica al mondo, dove la tradizione di Edo convive, da secoli, con l’innovazione. E tutto ciò si rispecchia nei suoi 23 quartieri, tra cui i più famosi e frequentati dai turisti come Shibuya, Minato, Shinjuku e Chiyoda, dove si trova il Palazzo Imperiale. Ma noi vi raccontiamo della sua baia, che sta vivendo una nuova rinascita.

E poi, alcune idee per gite in Italia tra Alto Adige e Valle d’Aosta o per scoprire castelli da fiaba.

Vuoi scaricare l'ebook? Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti. Iscriviti Hai già un profilo su SiViaggia? Accedi