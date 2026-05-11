Torna il Treno delle Orchidee per un viaggio storico nella natura più autentica del Friuli

C'è un treno storico italiano che attraversa paesaggi naturali meravigliosi e raggiunge un borgo dove sbocciano tantissime orchidee selvatiche

Foto di Francesca Pasini

Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Torna il Treno delle Orchidee per un viaggio storico nella natura più autentica del Friuli
@Ezio Dalcin
Un treno storico attraversa il Friuli-Venezia Giulia

Uno dei treni storici più speciali della primavera è pronto a ripartire per offrire un viaggio suggestivo nei paesaggi naturali del Friuli-Venezia Giulia in cui crescono spontanee le numerose specie di variopinte orchidee locali.

Organizzato da Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e FS Treni Turistici Italiani, il viaggio in treno storico parte da Pordenone il 24 maggio 2026 e raggiunge il borgo di Osoppo e la sua fortezza, che ospitano anche quest’anno la Festa delle Orchidee: un appuntamento imperdibile per gli amanti delle fioriture primaverili e per tutti coloro che vorrebbero scoprire luoghi autentici e lontani dalla folla, dove la vita quotidiana è ancora guidata dai ritmi della natura.

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