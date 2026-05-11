Torna il Treno delle Orchidee per un viaggio storico nella natura più autentica del Friuli

Organizzato da Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e FS Treni Turistici Italiani, il viaggio in treno storico parte da Pordenone il 24 maggio 2026 e raggiunge il borgo di Osoppo e la sua fortezza, che ospitano anche quest’anno la Festa delle Orchidee : un appuntamento imperdibile per gli amanti delle fioriture primaverili e per tutti coloro che vorrebbero scoprire luoghi autentici e lontani dalla folla, dove la vita quotidiana è ancora guidata dai ritmi della natura.

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L'itinerario del Treno delle Orchidee

La locomotiva Diesel con carrozze Anni '30 "Centoporte" parte dalla stazione di Pordenone alle 07:36 per attraversare i territori di Sacile, Aviano e Maniago (dove effettua fermate) prima di raggiungere il borgo di Osoppo, in provincia di Udine. Un viaggio che attraversa alcuni dei paesaggi più suggestivi del Friuli-Venezia Giulia: dalle pianure solcate dal fiume Tagliamento ai borghi storici e gli scorci sulle Prealpi friulane.

Una volta scesi dal treno storico alla stazione di Osoppo, ci si muove a bordo di navette TPL FVG che accompagnano verso il centro del borgo (alle 11:00 transfer da Stazione FS di Osoppo a Osoppo_ via BRIGATA ROSSELLI - alle 17:20 transfer da Osoppo_ via BRIGATA ROSSELLI a Stazione FS di Osoppo).

Le vie che si snodano nel cuore del borgo di Osoppo si illuminano con l'evento dedicato alle orchidee, che prevede anche momenti di intrattenimento musicale e concerti, spettacoli teatrali, animazione per i più piccoli e degustazioni delle specialità locali nei numerosi chioschi enogastronomici presenti nelle piazze principali. Durante la festa, solitamente, vengono allestiti anche mercatini di oggettistica, una mostra-mercato di piante e fiori. Inoltre, vengono organizzati laboratori di arte floreale (per adulti e bambini), ma anche dimostrazioni pratiche per la coltivazione delle orchidee.

Di seguito riportiamo gli orari di andata e ritorno del Treno delle Orchidee 2026:

Andata: Pordenone 07:36, Sacile 08:08, Aviano 08:29, Maniago 08:58, Osoppo 10:56.

Ritorno: Osoppo 17:57, Maniago 19:59, Aviano 20:23, Sacile 20:56, Pordenone 21:08.



Coloro che vorranno arricchire la gita fuori porta a Osoppo con esplorazioni del territorio sulle due ruote, potranno portare a bordo dei vagoni, gratuitamente e fino a esaurimento posti, le proprie biciclette.

Le esperienze da vivere a Osoppo

Coloro che viaggiano a bordo del treno storico possono partecipare a escursioni guidate all’Orto Botanico Daniele Flaugnatti e nella zona boschiva, alla ricerca delle orchidee spontanee che sono il simbolo del Comune: fioriscono ai margini dei percorsi naturalistici del borgo e sono segnalate da appositi pannelli illustrativi arricchiti da fotografie e spiegazioni in italiano e in inglese.

Ma non solo: si può anche visitare gratuitamente il Forte di Osoppo, punto di riferimento per tutta la zona collinare e prealpina circostante: dichiarato monumento nazionale nel 1923, nel 1951 venne smilitarizzato ed è oggi sede di diversi eventi culturali resi ancor più suggestivi dal panorama che regala sul fiume Tagliamento.

Prezzi e come prenotare il viaggio

Il viaggio di andata e ritorno in treno storico ha un costo di 10 euro per gli adulti e 5 euro per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni compiuti, mentre è gratuito per i bambini da 0 a 4 anni non compiuti. In alternativa, si può acquistare anche la singola tratta a 5 euro e non è prevista la prenotazione del posto.

I biglietti per il viaggio sui vagoni storici di FS Treni Turistici Italiani sono acquistabili attraverso tutti i canali di Trenitalia: il sito web ufficiale, le biglietterie e self-service di stazione e le agenzie di viaggio abilitate.

Per ulteriori informazioni sul treno storico è possibile contattare l'Infopoint di Tolmezzo, mentre per info sulla località e sulla manifestazione si può contattare la Pro Loco di Osoppo.