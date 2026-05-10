Castelluccio di Norcia si trasforma in un dipinto: la fioritura 2026

La fioritura di Castelluccio 2026 torna a colorare i Sibillini con uno degli spettacoli naturali più belli d’Italia

Foto di Flavia Cantini

Flavia Cantini

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Castelluccio di Norcia si trasforma in un dipinto: la fioritura 2026
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La spettacolare fioritura a Castelluccio di Norcia

Ogni anno, tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, Castelluccio di Norcia si trasforma in uno dei paesaggi più spettacolari d’Italia: l’altopiano ai piedi del borgo si accende infatti di colori intensi e mutevoli, e dà vita alla celebre fioritura che richiama visitatori, fotografi ed escursionisti da tutta Europa.

La “fiorita”, come viene chiamata dagli abitanti locali, interessa l’ampia distesa carsica che abbraccia Castelluccio, piccolo paese in provincia di Perugia immerso nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini: tra panorami montani sconfinati e silenzi che amplificano la bellezza del paesaggio, il borgo continua ancora oggi a portare i segni del terremoto del 2016 e del 2017, ma conserva intatto il fascino autentico di uno dei luoghi più suggestivi dell’Appennino centrale.

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