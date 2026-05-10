La “fiorita”, come viene chiamata dagli abitanti locali, interessa l’ampia distesa carsica che abbraccia Castelluccio, piccolo paese in provincia di Perugia immerso nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini : tra panorami montani sconfinati e silenzi che amplificano la bellezza del paesaggio, il borgo continua ancora oggi a portare i segni del terremoto del 2016 e del 2017, ma conserva intatto il fascino autentico di uno dei luoghi più suggestivi dell’Appennino centrale.

Ogni anno, tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, Castelluccio di Norcia si trasforma in uno dei paesaggi più spettacolari d’Italia: l’altopiano ai piedi del borgo si accende infatti di colori intensi e mutevoli , e dà vita alla celebre fioritura che richiama visitatori, fotografi ed escursionisti da tutta Europa.

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Sorge su un’altura circondata da tre altipiani, Pian Grande, Pian Piccolo e Pian Perduto, ed è soprattutto nel primo che la natura mette in scena il suo spettacolo più famoso: un mosaico di papaveri, lenticchie, narcisi, violette e genzianelle che, settimana dopo settimana, ridisegna il paesaggio con sfumature sempre nuove.

Quando vedere la fioritura di Castelluccio di Norcia nel 2026

Stabilire con precisione assoluta quando inizierà la fioritura di Castelluccio nel 2026 è impossibile: non esiste, infatti, una data ufficiale che segna l’inizio o la fine dello spettacolo, perché la natura segue ritmi propri, influenzati dal clima, dalle piogge, dalle temperature e dall’andamento delle stagioni precedenti.

Il periodo in cui si può assistere a cotanta bellezza va generalmente da fine maggio fino a metà luglio, anche se l’evoluzione cromatica dell’altopiano muta di settimana in settimana e persino di giorno in giorno. In alcuni momenti predominano le distese rosse dei papaveri, in altri emergono il giallo brillante delle senapi selvatiche, il blu intenso delle genzianelle o il bianco delicato delle margherite e degli asfodeli.

Tra le protagoniste della fioritura spicca la lenticchia di Castelluccio, coltivazione simbolo dell’altopiano, che contribuisce a creare i contrasti cromatici diventati celebri in tutta Italia. Accanto alle lenticchie sbocciano narcisi, violette, acetoselle e moltissime altre specie spontanee che trasformano il Pian Grande in un paesaggio quasi irreale.

In ogni caso, Castelluccio non merita di essere visitata soltanto durante la fioritura: l’altopiano e i Sibillini conservano un fascino indiscusso durante tutto l’anno, tra escursioni panoramiche, cieli immensi, strade che attraversano paesaggi quasi lunari e tramonti che sembrano durare più a lungo.

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Le escursioni a piedi in programma per la fioritura 2026

Anche per il 2026 tornano le escursioni guidate dedicate alla fioritura, uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della montagna e della natura.

Dal 20 al 30 giugno e dal 1 al 5 luglio saranno organizzate passeggiate sia al mattino, dalle 9:30 alle 13:30, sia nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 19:00. Le guide accompagneranno i partecipanti lungo itinerari meno battuti, lontani dalle aree più affollate, consentendo di osservare da vicino le sfumature e i contrasti che rendono unico questo periodo dell’anno.

Le proposte sono pensate anche per chi non è un escursionista esperto, ma è comunque necessario avere un minimo di abitudine alla camminata e indossare abbigliamento adeguato alla montagna.

Accesso a Castelluccio di Norcia nei mesi di giugno e luglio 2026

Anche per il 2026 sarà attivato uno speciale piano di gestione del traffico durante il periodo della fioritura, con l’obiettivo di proteggere l’ambiente dell’altopiano e garantire una mobilità più sostenibile, senza dimenticare le esigenze dei residenti e delle attività locali.

Il piano sarà operativo nei quattro fine settimana centrali della fioritura, anche se le date definitive verranno comunicate successivamente.

Durante i giorni feriali, l’accesso a Castelluccio resterà libero, ma sarà vietato sostare o parcheggiare sui prati dell’altopiano, una misura fondamentale per tutelare un ecosistema tanto delicato quanto spettacolare.

Nei weekend interessati dal piano traffico, invece, non sarà possibile raggiungere Castelluccio in auto o camper: verranno predisposti parcheggi nelle aree limitrofe e un servizio navetta potenziato, con mezzi elettrici e ibridi messi a disposizione anche grazie al progetto “Parchi per il Clima”.

L’utilizzo delle navette sarà obbligatorio e sarà necessario prenotare online sia il posto auto sia il trasporto. Per chi arriva da Norcia e Castelsantangelo sul Nera le prenotazioni saranno gestite tramite il portale marcheroma.contram.it, mentre per gli accessi da Arquata del Tronto il riferimento sarà startspa.it.

Sarà comunque possibile acquistare eventuali biglietti last minute sul posto, fino a esaurimento della disponibilità.