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iStock La spiaggia segreta sull'isola di Sveti Stefan

Il Montenegro è una delle mete da cartolina perfette per l’estate e quest’anno c’è un motivo in più per raggiungerla: dal 1° luglio 2026 l’isola di Sveti Stefan riapre dopo 5 anni proponendo una struttura resort e alcune spiagge libere incantevoli con sabbia e ciottoli.

Una chiusura lunga e una disputa legale che ha coinvolto residenti, governo e gruppo alberghiero oggi sembra aprire una nuova pagina permettendo ai visitatori di godersi questo paradiso.

Riapre l’isola di Sveti Stefan

La storia di questo posto paradisiaco nel Montenegro è intrecciata con quella del Novecento europeo in un modo che pochi si aspetterebbero. Nel Quattrocento Sveti Stefan era un villaggio di pescatori, con una dozzina di famiglie che diventarono 400 nell’Ottocento, poi si svuotò: a metà degli Anni ‘50 ne restavano appena una ventina. Fu allora che intervenne il governo, che trasformò l’intera cittadina insulare in un hotel di lusso. I pochissimi abitanti rimasti vennero trasferiti, e al loro posto arrivarono ospiti come Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Kirk Douglas, Orson Welles.

Dopo un lungo restauro, la struttura ha riaperto nel 2009 con il nome Aman Sveti Stefan. Poi, nel 2021, è arrivata la chiusura improvvisa: i residenti locali avevano avviato una battaglia legale per riavere accesso gratuito alle spiagge davanti all’hotel, che nel frattempo erano diventate appannaggio esclusivo degli ospiti paganti. Una questione di diritti, prima ancora che di turismo.

L’accordo raggiunto nelle scorse settimane tra il governo e i gestori del resort ha risolto lo stallo in un modo che accontenta, almeno in parte, tutti. Lo Stato incasserà il 10% degli utili del resort. E nel parco di Miločer è stato concordato un blocco permanente delle costruzioni, a tutela del paesaggio.

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Le spiagge da scoprire

Da luglio 2026, se visitate la zona di Sveti Stefan, avrete accesso gratuito a 2 delle 3 spiagge del Montenegro più belle presenti proprio nell’area. La spiaggia di Sveti Stefan, quella iconica che scorre ai lati dell’istmo, 170 metri di ciottoli rosa, sarà aperta a tutti. Stessa cosa per la King’s Beach, 280 metri di sabbia rosata ai piedi di Villa Miločer, l’ex residenza estiva della regina Marija Karađorđević, oggi parte del resort.

La Queen’s Beach, invece, resterà riservata agli ospiti dell’Aman. È la più raccolta e appartata delle tre: si trova all’interno di una piccola laguna, l’acqua è color smeraldo e la sabbia rosa.

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Per chi invece vuole soggiornare nell’hotel, che riaprirà sull’isola il 1° luglio, mentre Villa Miločer accoglie già ospiti dal 22 maggio, i prezzi partono da 1.323 sterline (circa 1.529 euro) a notte in bassa stagione per la villa sulla terraferma. Il resort sull’isola conta 33 cottage e suite in edifici di pietra del XV secolo restaurati con cura, con vista sul mare o sui giardini. La suite più grande dispone di piscina privata e bagno turco. L’Aman Spa si trova nella baia della Queen’s Beach e offre quattro sale trattamenti doppie, piscina coperta da 24 metri, bagno turco e sauna.

Non è una vacanza per tutti i budget, è evidente. Ma la riapertura delle due spiagge pubbliche cambia la prospettiva per chi si trova nella zona: potrete finalmente mettere piede in uno dei posti più belli dell’Adriatico senza dover necessariamente prenotare una suite da mille sterline a notte.