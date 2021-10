Ripartono dall’Italia i voli per le Seychelles e le Maldive

Con l’apertura dei corridoi turistici Covid-free, torna la possibilità per tanti italiani di poter viaggiare nuovamente verso mete paradisiache come Seychelles e Maldive. Il tutto con Green Pass e senza obbligo di quarantena o isolamento fiduciario al rientro nel nostro Paese.

In questo scenario, Qatar Airways si conferma pronta ad accompagnare i viaggiatori alla scoperta di queste splendide isole, con opzioni di viaggio per chi parte da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Doha.

Una buona nuova che si accompagna al lavoro svolto dalla compagnia aerea di bandiera del Qatar durante quest'anno. Infatti, il vettore si era già preparato potenziando i collegamenti sia per le Maldive, con quattro voli giornalieri con destinazione Malé serviti utilizzando Boeing 777 e Airbus A320, sia per le Seychelles, con voli giornalieri fruibili grazie a Boeing 777, per offrire più posti a sedere e soddisfare il costante incremento della domanda verso queste località imperdibili e nelle quali non vediamo l'ora di tornare.

I collegamenti, inoltre, offrono un'interessante novità: la possibilità per i passeggeri di sostare a Doha, grazie alla collaborazione della compagnia aerea con Discover Qatar, che ha recentemente visto il lancio dei pacchetti viaggio World’s Best Value Stopover, e dei quali vi avevamo già parlato.

Ma non è finita qui. A ripristinare i voli per queste mete da sogno è anche Emirates che investe sull’apertura dei primi corridoi turistici proponendo persino offerte mirate per chi sta programmando un viaggio verso Seychelles, Maldive o Mauritius.

In sostanza, tutti i passeggeri Emirates possono usufruire di tariffe speciali con costi a partire da 529 euro in Economy Class e da 1.749 euro in Business Class verso le isole e per prenotazioni per di più di 2 persone.

Attualmente Emirates opera voli quotidiani da Dubai verso le Seychelles con un Boeing 777-300er; 21 voli settimanali per le Maldive, sempre con un Boeing 777-300er e collegamenti giornalieri per Mauritius, operati con un A380.

Inoltre, la compagnia ha aumentato anche la flessibilità a bordo lanciando un’offerta unica per la selezione dei posti. Ciò vuol dire che i passeggeri possono scegliere dove accomodarsi al prezzo speciale di 1 euro ciascuno, mentre prenotano i loro voli in Economy Class per le Isole dell’Oceano Indiano sul sito del vettore. Sia che si preferisca il posto vicino al finestrino per le viste più incantevoli, sia che si desideri la seduta in corridoio per il comfort migliore.

Questa offerta, per un massimo di quattro passeggeri, è disponibile esclusivamente sul sito della compagnia aerea e deve essere prenotata prima del completamento dell'acquisto dei voli, fino a 4 giorni prima del viaggio di andata. L’offerta è valida per le tariffe Economy Special e Saver dall’Europa alle Seychelles, Maldive e Mauritius ed è in vigore per gli acquisti effettuati entro il 16 ottobre.