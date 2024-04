Puoi viaggiare su un jet privato spendendo quanto un volo low cost: dove

Avete sempre desiderato provare l’ebbrezza di viaggiare a bordo di un jet privato, ma finora il costo è stato fuori dalla portata del vostro budget? Ora c’è una nuova opzione sul mercato.

La compagnia Four Seasons offre noleggio di aerei a prezzi simili ai tradizionali voli low-cost. Ciò significa che potete girare il mondo nel massimo comfort senza spendere una fortuna. Ecco come accedere al servizio e perché potreste pagare poco più di 100 euro per volare su un aereo privato.

Il prezzo (inaspettato) di un jet privato

Four Seasons è una delle compagnie aeree che offre ai suoi clienti la possibilità di affittare jet privati a prezzi convenienti. Nonostante ciò che si potrebbe pensare, infatti, i costi sono accessibili. Il viaggio completo costa 1.923 sterline, circa 2.200 euro, ma è possibile condividerlo con altri passeggeri diretti alla stessa destinazione (massimo 48 persone).

In questo modo, si raggiunge una cifra di 115 sterline (approssimativamente 130 euro), che talvolta si spende per un posto in classe economica. L’aeromobile proposto è il raffinato Airbus A321neoLR, in precedenza riservato esclusivamente ai clienti dei resort Four Seasons.

Gli esclusivi servizi dei jet Four Seasons

Attualmente, il jet privato di Four Seasons è disponibile per viaggi a lungo raggio e prenotazioni charter private.

Ma quali servizi offre? Innanzitutto, vanta spaziosi sedili in pelle reclinabili con tablet integrato. All’interno, troverete un ampio salone con bar, bagni extra large e connessione Wi-Fi. L’equipaggio è composto da 10 membri, inclusi tre piloti, un ingegnere e sei assistenti di volo (a volte si aggiunge anche uno chef per preparare pasti gourmet).

Con un sovrapprezzo, i clienti possono anche ideare un itinerario personalizzato, comprensivo di trasferimenti via terra, sistemazione in hotel, pasti e tour. Insomma, sembra che la nuova frontiera delle vacanze sia rappresentata dal viaggio in jet privato, un mix di comfort, lusso e praticità.

Gli emozionanti viaggi tra cui scegliere

Non soltanto l’emozione di volare a bordo di un lussuoso e confortevole jet privato ma anche l’incanto di esplorare mete che rimangono davvero indelebili negli occhi e nel cuore.

Dal 14 maggio a 4 giugno 2024 e dal 28 agosto al 20 settembre 2024 (e poi dal 21 marzo al 13 aprile 2025), i passeggeri andranno alla scoperta delle leggendarie meraviglie del mondo come mai prima d’ora in un viaggio dalla Grande Barriera Corallina e le Piramidi alla remota Isola di Pasqua e alla Città Perduta di Petra.

Dal 21 settembre al 14 ottobre 2024 (e anche dal 15 aprile all’8 maggio 2025), invece, potranno ritrovare la serenità su isole paradisiache remote, lasciarsi coinvolgere dalle vivaci capitali culturali e scoprire la magia della vasta savana africana.

Dal 30 novembre al 20 dicembre 2024 ecco l’occasione di vivere le aspre meraviglie dell’Antartide, i misteri di Machu Picchu e i ritmi e i sapori vibranti del Sud America in una spedizione attraverso l’affascinante emisfero meridionale.

Ancora, dal 29 dicembre 2024 al 10 gennaio 2025 (e dal 29 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026), un itinerario di 13 giorni per famiglie in Africa ricco di maestose esperienze con la fauna selvatica, antichi tesori storici e autentiche bellezze naturali mentre dal 3 al 18 marzo 2025 sarà il momento di godersi sette destinazioni senza tempo in Asia con un’avventura di 16 giorni.

Ma non finisce qui.

Dal 10 settembre al 3 ottobre 2025, il jet privato condurrà dalle Seychelles alle Galápagos per sperimentare un viaggio pionieristico tra quattro continenti.