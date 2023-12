Viaggi in aereo sempre più lussuosi: le nuove Business Class a bordo

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Come riporta The Flight Club, per i viaggi in aereo, il 2024 “sarà l’anno delle suite”, con almeno sei nuove Business Class a bordo che faranno il loro debutto nei prossimi dodici mesi.

La parola d’ordine? Privacy garantita ai massimi livelli.

Scopriamo di quali si tratta.

L’esordio delle suite di FlyDubai

È previsto per le prime settimane del 2024 l’esordio delle suite di FlyDubai a bordo di parte della flotta di Boeing 737 MAX 8 e MAX 9.

La compagnia, nata una quindicina di anni fa come compagnia “low cost” degli Emirati, nel tempo si è evoluta installando una cabina premium a bordo di molti dei suoi aerei e sostituendo i recliner in configurazione 2+2 con i sedili lie-flat.

Adesso, è invece il momento delle suite due per fila (1+1): il sedile Safran Vue, che vanta una seduta larga 52 centimetri, si trasforma in un letto di ben 190 centimetri e dispone di uno schermo per l’intrattenimento in volo in 4k da 17, 3 pollici e sistema audio Bluetooth.

Si tratta di un prodotto simile a quello già in dotazione sui A321LR di JetBlue per i voli transatlantici ma, nel caso di FlyDubai, i sedili sono orientati verso l’esterno e non verso l’interno della cabina.

Le Aria Suites di Cathay Pacific

Ancora un po’ di mistero avvolge le Aria Suites che la compagnia di Hong Kong Cathay Pacific introdurrà a partire dalla metà del 2024: tuttavia, in agosto, aveva divulgato un’immagine del nuovo sedile (forse il modello Ascent della Adient Aerospace) che installerà dapprima sulla flotta di Boeing 777-300ER e poi sui futuri 777-9.

Da questa indiscrezione, emerge come Cathay Pacific abbia scelto tonalità di colore più calde, come il crema e il marrone, lasciandosi alle spalle i toni tradizionali del verde scuro e del grigio.

Non mancherà un ampio spazio per gli effetti personali del passeggero e le porte miglioreranno di molto la privacy.

Le novità di American Airlines

Anche American Airlines prevede novità per il 2024 con un prodotto nuovissimo, “Flagship Suite“, che riceveranno in anteprima 30 dei Boeing 787-9 e tutti gli Airbus A321XLR in consegna nei prossimi mesi.

Ma non solo: i 20 Boeing 777-300ER, a loro volta, si fregeranno delle nuove suite a partire dalla fine del 2024.

Nel dettaglio, i 787-9 disporranno di una notevole cabina di Business Class con 51 nuove suite, vale a dire 21 sedili in più rispetto a quelli attuali.

D’altro canto, gli A321XLR avranno 20 Flagship Suite su dieci file con configurazione 1+1.

Con l’avvento delle Flaghsip Suite, il vettore statunitense abbandonerà la First Class sui voli a lungo raggio, un prodotto ormai superato.

La “seconda evoluzione” di Etihad

Dopo il successo dei Business Studio installati a giugno 2022 sui nuovi A350-1000, Etihad non si ferma e, a inizio 2024, proporrà la “seconda evoluzione” del suo prodotto di 18 mesi fa a bordo dei Boeing 787, il cuore della sua flotta a lungo raggio.

Se paragonato con la versione installata sugli A350, il Business Studio 2.0 avrà pareti più alte per incrementare la privacy e il sedile, il Collins Aerospace Vector, vanterà uno schermo 4k di 17,3 pollici e una lunghezza del letto di 198 centimetri.

La connessione WI-FI dovrebbe essere potenziata per offrire il live streaming.

Air India, grande protagonista del 2024

Air India ha avviato un progetto di riqualificazione dei suoi 43 aerei a fusoliera larga e a lungo raggio e realizzato un nuovissimo Airbus A430 che sarà il primo a disporre degli interni ripensati: la Business Class non vedrà più le configurazioni 2+2+2 o 2+3+2 ma un layout omogeneo su tutta la flotta a fusoliera larga con 1+2+1 che permetterà a tutti i passeggeri l’accesso al corridoio.

Gli A350 saranno equipaggiati con 28 sedili Collins Aerospace Horizon con seduta da 56 centimetri che si trasforma in un letto da 198 centimetri, schermo HD da 21 pollici, guardaroba personale e porte scorrevoli.

La nuova Business Premier di Air New Zealand

Il debutto della nuova Business Premier di Air New Zealand è atteso per settembre 2024 sulla Auckland-New York e sulla Auckland-Chicago: ogni Boeing 787-9 disporrà di 42 sedili di Business Premier in un layout 1+2+1, otto dei quali con porta e spazio per poter cenare insieme a un altro passeggero.

In più, i sedili Safran avranno in dotazione video da 24 pollici, ricarica wireless, sistema audio Bluetooth e saranno larghi 52 centimetri per poter diventare un letto di 204 centimetri di lunghezza.