Anche le Maldive riaprono le porte ai turisti

Dei veri e propri paradisi in terra hanno riaperto le porte ai turisti internazionali . Parliamo delle Maldive, dove dal 15 luglio scorso è stata riattivata l'emissione dei visti turistici all'arrivo e sono stati ripristinati i regolamenti precedenti, che non prevedono quarantena, ma solamente la presentazione di un test Covid PCR negativo effettuato entro 96 ore prima dell'orario di partenza del volo.

I viaggiatori possono, quindi, nuovamente soggiornare in località turistiche e resort dell'arcipelago, combinandoli, eventualmente, anche in un unico soggiorno. Il ministero del Turismo maldiviano ha, inoltre, stilato un elenco delle strutture alberghiere autorizzate ad accogliere viaggiatori stranieri: 151 in totale, pari a circa 36mila posti letto; sono state approvate dal Ministero anche 140 imbarcazioni turistiche.

Inoltre, Qatar Airways e Visit Maldives collaboreranno alle attività di marketing in diversi mercati del mondo per far crescere ulteriormente il numero di visitatori internazionali in queste isole paradisiache, massimizzando le opportunità offerte dalla rete globale caratterizzata da oltre 140 destinazioni di Qatar Airways.

Meno di un anno dopo essere stata la prima compagnia aerea internazionale a riprendere i servizi per le Maldive nel luglio 2020, Qatar Airways ha ampliato le operazioni a quattro voli giornalieri il giorno 1° luglio 2021. I passeggeri che viaggeranno verso le Maldive potranno, tra l'altro, godere del rinomato servizio a 5 stelle della compagnia aerea a bordo di un mix di Airbus A320 e Boeing 777 all’avanguardia.

Il Ministro del Turismo delle Maldive, Abdulla Mausoom ha aggiunto: “Qatar Airways era presente quando abbiamo riaperto le frontiere delle Maldive per far ripartire il turismo. L’atterraggio del volo QR672 di Qatar Airways da Doha a Male il 15 luglio 2020, con 129 passeggeri, è stato un nuovo inizio per la compagnia aerea e per le Maldive. Da allora la presenza e la frequenza dei voli è aumentata. Con l’aggiunta di queste nuove frequenze, Qatar Airways sta inviando un forte messaggio al mondo, un impegno, che quando le frontiere e i cancelli si apriranno loro saranno presenti”.

Si ricorda, tuttavia, che secondo la normativa italiana attualmente in vigore gli spostamenti da/per le Maldive sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, salute studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.