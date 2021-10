Qatar Airways, ecco lo stopover più conveniente al mondo

Qatar Airways offre ai propri passeggeri la possibilità di effettuare lo stopover più conveniente al mondo. Parliamo della lunga sosta tra due voli che permette di visitare una città intermedia, così da fare due viaggi in uno e rendere la vacanza ancora più entusiasmante.

La compagnia aerea, in collaborazione con Discover Qatar, ha lanciato i pacchetti “World’s Best Value Stopover” che comprendono un soggiorno fino a 4 notti a Doha, l’affascinante capitale del Paese mediorientale affacciato sul Golfo Persico.

Grazie a questo stopover, i viaggiatori vaccinati avranno la possibilità di sperimentare la rinomata ospitalità del Qatar, prima di proseguire verso la destinazione finale dall’Hamad International Airport (HIA), che si è aggiudicato il titolo di “Miglior aeroporto del mondo” agli Skytrax World Airport Awards 2021.

I viaggiatori vaccinati potranno soggiornare in lussuosi hotel a 4 e 5 stelle, selezionati da Qatar Airways, a partire da 12 euro a persona a notte. L’intento della compagnia è di soddisfare le esigenze più disparate dei passeggeri, includendo nei pacchetti una serie di proposte che vanno da emozionanti safari nel deserto a resort di lusso, Spa e ristoranti, abbracciando le attrazioni culturali, tra musei, gallerie e installazioni che dominano la fiorente scena artistica della città.

Doha è anche una mecca per chi ama lo shopping, grazie al suo famoso Souq Waqif, il mercato più antico della capitale, una tappa imperdibile dove si trova davvero di tutto, da stoffe e spezie a gioielli, sculture e splendide opere d’artigianato locale. Le suggestioni continuano con una passeggiata sull’affascinante lungomare Corniche, che si snoda lungo la baia per circa 7 km: uno spazio verde completamente pedonale nel cuore della città, incorniciato da maestosi grattacieli, da cui si gode di una vista indimenticabile su uno degli skyline più belli al mondo.

In più, i passeggeri che faranno stopover a Doha potranno, assistere ai preparativi per l’attesa Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022.

Esperienze uniche e personalizzate, create da Qatar Airways Group per consentire ai viaggiatori di godersi due vacanze in un viaggio, e al tempo stesso far conoscere al mondo l’anima autentica e ospitale di una delle realtà più dinamiche e innovative al mondo, dove si fondono alla perfezione tradizione e modernità.

Qatar Airways è, inoltre, la prima compagnia aerea globale al mondo a ottenere il prestigioso COVID-19 Airline Safety Rating a 5 stelle dall’organizzazione internazionale di valutazione del trasporto aereo, Skytrax.