Il Picnic più bello e romantico di sempre si fa qui, nei Giardini di Castel Trauttmansdorff

Quando l’estate arriva, porta con sé la voglia di vivere esperienze all’aria aperta. Tra queste, quella dei picnic, meglio ancora se condivisa con amici e familiari, in posti dove la natura e assoluta protagonista. E proprio in occasione dell’arrivo della stagione più calda, vi segnaliamo uno dei luoghi più incantevoli del nostro Paese, dove poter fare un picnic fiabesco e romantico: i Giardini di Castel Trauttmansdorff.

Pochi luoghi sanno essere così magici e suggestivi come i Giardini di Castel Trauttmansdorff, inondati dalle luci del tramonto. Sarà merito di quella posizione panoramica unica che si affaccia direttamente sulle montagne circostanti e sulla città di Merano, o quei 80 paesaggi botanici con piante provenienti da tutto il mondo, quello che è certo è che questi giardini sono un tripudio di colori, emozioni e sensazioni primordiali a diretto contatto con la natura.

Visitare i Giardini di Castel Trauttmansdorff è sempre un’esperienza, nuova e inedita, perché il loro aspetto cambia, muta settimana dopo settimana. A rendere tutto ancora più magico, è il castello dove un tempo l’Imperatrice Sissi risiedeva, e che troneggia nel cuore dei Giardini.

E ora, in occasione dell’arrivo dell’estate, ecco che all’interno dei giardini si potrà vivere un’esperienza incredibile, quella dei picnic serali al laghetto delle Ninfee. Sotto le palme e il cielo stellato, una magica atmosfera accoglierà i visitatori che riceveranno un cestino di piccole prelibatezze da gustare sulle sponde del laghetto. Il picnic serale sarà accompagnato da un concerto di musica swing dal vivo di giovani artisti altoatesini.

Gli ingressi saranno contingentati e le postazioni da picnic saranno organizzate nel rispetto del distanziamento di un metro, per garantire tutte le misure di sicurezza imposte attualmente dal nostro Paese. Per accedere all’esperienza occorrerà prenotare un posto per due persone al costo di 35€ + cauzione, scrivendo a info@trauttmansdorff.it o telefonando allo 0473 255600.

Un’esperienza unica e indimenticabile nello scenario mozzafiato dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, che all’imbrunire profumano di essenze inebrianti e intense, ci fa credere che questo è senz’altro uno dei luoghi più belli dove fare un picnic d’estate.